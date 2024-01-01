PuriCare™ AeroTower 風革機 - 三合一涼暖系列 (典雅白)

*以 LGE 內部測試為依據。測試時間於 2022 年 10 月 7 日至 8 日間，測試方法是在寬 3.6m、深 4.0m、高 2.4m 的區域內（約建築面積約 14.4㎡ / 空間體積 34.6㎥），以 FS151PGE0 型號運行暖氣模式（風強度：第1段）9 分鐘。測試結果是溫度從 15°C 提升到 20°C。結果可能因環境而異（暖氣的性能在挑高天花板或未隔熱的環境中可能會有所不同。