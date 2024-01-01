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PuriCare™ AeroTower 風革機 - 三合一涼暖系列 (典雅白)
暖風或涼風，隨您所需
*暖風功能僅可在廣域模式下啟動，且部分機種不支援暖風功能。
在寒冷的日子裡保持溫暖
*以 LGE 內部測試為依據。測試時間於 2022 年 10 月 7 日至 8 日間，測試方法是在寬 3.6m、深 4.0m、高 2.4m 的區域內（約建築面積約 14.4㎡ / 空間體積 34.6㎥），以 FS151PGE0 型號運行暖氣模式（風強度：第1段）9 分鐘。測試結果是溫度從 15°C 提升到 20°C。結果可能因環境而異（暖氣的性能在挑高天花板或未隔熱的環境中可能會有所不同。
選擇適合您的舒適溫度
由內而外的清淨舒適
※ 空氣淨化風扇：兼具空氣清淨器和風扇功能的產品，滿足不同需求和喜好的乾淨涼風。
*顯示的產品圖片僅供參考，可能與實際產品不同。
通過 TUV 和 KTR 測試
**測試型號：FS151P***(FS061PWHA)，測試日期：2021.5.10 ~ 5.18，測試方法：參考測試標準 ISO22196:2011，測試機構：TÜV Rheinland，KTR，測試方法：將細菌溶液放入產品葉片的一點上，運轉一小時，測量細菌溶液（規格參考：ISO22196:2011），試驗菌株：金黃色葡萄球菌 (ATCC 6538)/表皮葡萄球菌 (ATCC 12228)/肺炎克雷伯菌 (ATCC 4352)，試驗結果：細菌去除率 99.99%
韓國空氣淨化協會測試
***[除臭效率] 測試型號：韓國國產FS061PWHA，測試日期：21.03.20~4.23，測試方法：SPS-KACA 002-0132 室內空氣淨化器，測試機構：韓國空氣淨化協會，測試結果：通過認證標準
*結果可能因環境而不同。
對超細顆粒的超高靈敏度
*KCL 測試 [感應器認證] 測試型號：FS061PSSA，測試日期：2021.09.27~2021.10.22，測試方法：SPS-KACA 002-0132 N24，測試機構：KCL (Korea Conformity Laboratories)，測試方法：SPS- C KACA 0027-7269:2018 光學細塵感應器換算質量數濃度效能試驗方法，試驗結果：在測量範圍內，在參比儀器高濃度 ±50% 範圍內，處於 ±15㎛/㎥ 低濃度。結果可能因環境而不同。
**顯示的產品圖片僅供參考，可能與實際產品不同。
將乾淨的氣流吹至
房間的每一處
*顯示的產品圖片僅供參考，可能與實際產品不同。
在安靜舒適的環境中享受美好睡眠
*設計有 3D 葉片和多孔氣流路徑，減少風道噪音。
**[低噪音] 測試型號：FS151P***，測試日期：2022.02.11，測試機構：LG 內部實驗室，測試結果：睡眠模式噪音 23dB
單向、廣域或循環模式
加速室內循環提供不同選擇。
*在風扇模式下，3 種模式皆可使用。不過在暖氣模式下只可使用廣域模式。單向和循環模式在暖氣模式下不可使用。
隨心所欲的遠端遙控
客廳的產品是透過智慧型手機遙控。
符合室內裝潢美型設計的外型
彷彿大自然一般的氣流
*Glendy Design：這是 Glen+Trendy 的複合詞。這是一個受格倫斯（峽谷）啟發的時尚設計。
**顯示的產品圖片僅供參考，可能與實際產品不同。
輕鬆使用
常見問題
空氣淨化風扇與普通空氣清淨器有何不同？
空氣淨化風扇是一種新的產品類別，它結合空氣清淨器和風扇，可滿足不同需求和偏好，帶來涼爽、清淨的微風。
LG PuriCare AeroTower 風扇功能的各種氣流模式有哪些？
有 3 種可選的氣流模式。單向模式可用於個人的重點送風，廣域模式可在需要為整個家庭更寬廣空間送風時使用，而循環模式可加速室內循環,持續保持您的空間清潔。
LG PuriCare AeroTower 的「UVnano」是什麼？它的效能如何？
「UVnano」一詞是由「UV-C（紫外線）」和「奈米」（長度單位）這兩個詞組合而成。利用應用於產品的 UVnano 技術，可以去除風扇葉片上 99.9%* 的空氣傳播細菌，更添一層保護。
*測試型號：FS151P***(FS061PWHA)，測試日期：2021.5.10 ~ 5.18，測試方法：參考測試標準 ISO22196:2011，測試機構：TÜV Rheinland，KTR，測試方法：將細菌溶液放入產品葉片的一點上，運轉一小時，測量細菌溶液（規格參考：ISO22196:2011），試驗菌株：金黃色葡萄球菌 (ATCC 6538)/表皮葡萄球菌 (ATCC 12228)/肺炎克雷伯菌 (ATCC 4352)，試驗結果：細菌去除率 99.99%
濾網應該多久更換一次？
濾網更換週期為一年，到了更換濾網時間會出現濾網更換通知。不僅可透過產品檢查，還可透過 LG ThinQ 應用程式檢查。
*濾網更換週期以每天使用 10 小時為基準，根據使用時間和環境可能會不同。
什麼是 PM1.0 感應器？
PM1.0 感應器是一種感應器，可即時偵測直徑為 1.0 µm 的超細粉塵，一根頭髮尺寸的 1/100。
*KCL 測試 [感應器認證] 測試型號：FS061PSSA，測試日期：2021.09.27~2021.10.22，測試方法：SPS-KACA 002-0132 N24，測試機構：KCL (Korea Conformity Laboratories)，測試方法：SPS- C KACA 0027-7269:2018 光學細塵感應器換算質量數濃度效能試驗方法，試驗結果：在測量範圍內，在參比儀器高濃度 ±50% 範圍內，處於 ±15㎛/㎥ 低濃度。結果可能因環境而不同。
LG PuriCare AeroTower 的噪音有多大？
圖書館內的噪音水準在 50dB 左右。透過 LG Puricare AeroTower 的睡眠模式 (23dB)，如同一半的圖書館噪音水準，享受安靜、清淨的空氣。
*[低噪音] 測試型號：FS151P***，測試日期：2022.02.11，測試機構：LG 內部實驗室，測試結果：睡眠模式噪音 23dB
摘要
所有規格
基本規格
-
功率輸入 (W)
1300
-
電源供應器 (V/Hz)
110 / 60
-
冷媒重量 (g)
No
-
風量 (CMM)
2.69
-
涼風風量(Turbo / 10段風速)(CMM)
10.9 / 9.4
-
暖風風量(10段/ 1段風速)(CMM)
7.8 / 5.0
-
水箱（尺寸 / 全，L）
Non applicable
-
水箱尺寸 (L)
Non applicable
-
CADR (CMH)
90
-
CADR (CMM)
2.69
-
中央控制
No
-
顏色
典雅白
-
壓縮機類型
No
-
除濕量（L/天）
No
-
除濕能力（公升/日）：26.7℃/ RH60%
No
-
除濕能力（公升/日）：30℃/ RH80%
No
-
顯示（方法）
LCD + Touch Button
-
能源等級
4
-
外型設計
No
-
耗電量 (W)：26.7℃/ RH60%
Non applicable
-
風扇馬達類型
BLDC Motor
-
耗電量 (W)：30℃/ RH80%
Non applicable
-
加濕量（最大，cc/小時）
Non applicable
-
加濕方法
Non applicable
-
安裝包型號
Non applicable
-
涼風音量(Turbo / 10段/ 1段風速)(dB)
53 / 50 / 29
-
噪音（高 / 低，dB）
53/23
-
清淨音量(Turbo/ 10段風速/睡眠)(dB)
53 / 50 / 23
-
暖風音量(10段/ 1段風速) (dB)
50 / 37
-
噪音（第 1/2/3/4 段，dB）
Non applicable
-
功率輸入(瓦特) (涼風模式) (10段風速/渦輪,瓦特)
35 / 45
-
功率輸入（暖氣模式，W）
1260
-
功率輸入（額外功能關閉時，W）
Non applicable
-
額定電壓
110V
-
冷媒類型
Non applicable
-
能源效率值 (CMM/W)
0.085
-
CASR (CMM)
2.69
尺寸和重量
-
產品重量 (kg)
11.5
-
運輸重量 (kg)
14.3
-
淨尺寸 - WxHxD（包括安裝組，mm）
265 x 1,120 x 265
-
產品尺寸：寬x高x深 (mm)
265 x 1,120 x 265
-
包裝尺寸：寬x高x深 (mm)
320 x 1190 x 320
-
淨重 (g)
13800
-
淨重（僅產品，g）
13800
功能
-
360˚ 全方位的乾淨
Yes
-
氣流選項
Direct / Wide / Diffused
-
自動刷洗
No
-
自動清潔
No
-
自動除濕
No
-
自然風模式
Yes
-
自動系統除霜
Non applicable
-
自動乾燥
Non applicable
-
自動恆濕控制
No
-
自動系統關機
No
-
嬰兒模式
No
-
電池
No
-
電池充電時間
No
-
滿水提醒
No
-
水箱燈
Non applicable
-
水箱裝載方向
Non applicable
-
兒童安全鎖
Yes
-
二氧化碳偵測
No
-
連續排水
No
-
循環模式
Yes
-
滑順滾輪
No
-
空水位指示燈
No
-
排氣閥
No
-
外部排水連接器
No
-
風扇速度
自動, Warm 10 Step / Cool 11 Step (1-10 / Turbo)
-
濾網更換提醒
Yes
-
把手
No
-
加濕方法
No
-
濕度控制
No
-
濕度顯示器
Yes
-
內部泵浦
No
-
奈米離子產生器
Yes
-
快速除濕
No
-
衣物乾燥
No
-
燈光
紅/橘/黃/綠
-
低溫操作
No
-
驅蚊功能
No
-
異味顯示
Yes
-
過熱保護系統
No
-
懸浮微粒密度顯示
Yes
-
寵物模式
No
-
電源線掛架
No
-
預濾網
Yes
-
淨化模式控制
Yes
-
淨化模式/自動模式
Yes
-
淨化模式/循環扇模式
Non applicable
-
淨化模式/雙層模式
Non applicable
-
淨化模式/單層模式
Non applicable
-
淨化模式/智慧模式
Yes
-
淨化模式 / 快速模式
Yes
-
遙控器
Yes
-
可卸式電源線
No
-
旋轉
45°/60°/90°/140°
-
安全待機
No
-
感應器
灰塵/異味
-
側向水箱裝載型
No
-
靜音乾燥
No
-
睡眠模式
Yes
-
睡眠定時器
1 - 12hr
-
智慧指示器（空氣品質）
Yes
-
智慧指示器（懸浮微粒）
Yes
-
烘鞋/烘衣櫥
No
-
待機功率（1W 以下）
2
-
溫度和濕度顯示
Yes
-
計時器
1 - 12hr
-
透明水箱
No
-
上層供水
No
-
使用時間（充滿電）
Non applicable
-
UV LED
Yes
-
UVnano
Yes
-
超寬頻(UltraWideBand)感應器
No
-
語音導引
No
-
開啟語音
No
-
廣域模式(涼風)
Yes
-
廣域模式(暖風)
Yes
-
無線
No
過濾器
-
空氣淨化器濾網
活性碳濾網、毛髮濾網、HEPA 濾網
-
過濾等級
H13
智慧功能
-
USB 類型
No
-
自動開關
Yes
-
濕度測量
Yes
-
遠端控制
Yes
-
排程器
Yes
-
AQI 狀態/報告
Yes
-
能耗報告
No
-
濾網壽命監測
Yes
-
Puricare mini 應用程式
No
-
智慧型裝置連接
Yes
-
智慧型診斷
Yes
-
ThinQ(藍牙)
No
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
包裝內含物
-
充電線（1 條）
Non applicable
-
耳帶（1組）
Non applicable
-
口罩（大）（1 個）
Non applicable
-
濾網（1 個）
Non applicable
-
內蓋（1 個）
Non applicable
-
主體（1 個）
Non applicable
-
頸帶（1 條）
Non applicable
-
收納袋（1 個）
Non applicable
配件
-
連續排水管轉接頭
Non applicable
-
空氣淨化器濾網組
Non applicable
-
連接線（另售）
No
-
斷路器（另售）
Non applicable
-
衣櫥乾燥（間隙水管）
Non applicable
-
連續排水管
Non applicable
-
移動式底座
No
-
防護裝置
Yes
-
安全底座
Yes
-
烘鞋（Y 型管）
Non applicable
-
開關（另售）
Non applicable
證書/獎項
-
BAF 認證 (British Allergy Association)
Yes
-
KAF 認證 (Korea Asthma Allergy Association)
No
-
感應器認證 (Korea Air Cleaning Association)
No
-
CA 認證 (Korea Air Cleaning Association)
No
-
HD 認證 (Korea Air Cleaning Association)
No
-
經 HH 認證批准
No
合規性
-
原產國
韓國
-
製造商（進口商）
LG전자㈜
-
產品類型（型號名稱）
FS151PWE0.ATT
條碼
-
國際條碼
8806091943095