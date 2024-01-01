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Puricare™ 雙變頻除濕機 - 19公升｜Objet Collection® (奶茶棕)
在任何空間裡
都能營造自然氛圍
更好的設計 更好的生活
強力除濕
除濕更快，耗能更少
放大顯示除濕機內 DUAL 變頻壓縮機的運作。
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淨化風扇上的細菌
UV LED 燈在除濕機內部運行，示意圖顯示細菌被去除。
*TÜV Rheinland 測試符合 ISO22196:2007。
*使用 UVC LED（1 小時開 / 1 小時關 / 1 小時開）和操作模式（吹低/溫度 (25±2)℃，濕度 (50±10) %）時，金黃色葡萄球菌 / 表皮葡萄球菌 / 大腸桿菌殺菌效果為 99.99%。效能通過 TUV Rhienland KOTITI 測試機構進行的內部測試驗證。 （參考測試標準：ISO 22196/日期：2021 年 6 月至 7 月）
*產品運作可能會因實際使用環境而異，例如根據位置和使用壽命，降低光輸出。
*風扇表面可能存在一些 UVC 燈無法照到的區域。
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自動清潔與乾燥
顯示除濕機內部的自動乾燥系統乾燥水分並預防細菌。
*產品圖片為示意圖。
*除濕完成後自動乾燥 5 分鐘。
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外掛濾網組讓您安心享受清新空氣
顯示灰塵透過預過濾網移除，病毒和細菌則透過 HEPA 濾網去除。
*LG 除濕機專用空氣清淨濾網可從 LG Electronics 的官方實體門市和 LG Electronics 服務中心 / LGE.COM / LG ThinQ 應用程式購買。
*使用專用空氣清淨濾網時，除濕效率可能會部分降低。
*去除 99.9% 的有害細菌
- 經韓國化學融合試驗研究院 (KTR) 測試驗證
- 測試菌種：金黃色葡萄球菌/肺炎克雷伯氏菌/大腸桿菌
- 測試方法：ISO 20743（紡織品抗菌活性測定）
*去除 99.9% 的病毒
- 經韓國首爾大學健康研究中心 (Seoul University Graduate School of Health) 測試驗證
- 測試菌種：小鼠肝炎病毒（MHV；murine coronavirus）（人傳染性冠狀病毒替代物）
- 測試方法：ISO 20743
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顯示除濕機和一台顯示 ThinQ 畫面的手機。手機周圍有介紹 ThinQ 功能的圖示。
智慧聯網，推播通知
女子看著手機，除濕機水箱已滿，燈也亮起了。
依照您的行程安排除濕機使用時機
一名女子起床後正在做伸展運動，而且可看到她透過手機調整產品的運作時間。
*產品圖片為示意圖。
1) 水管為普通水管，可在超市等處單獨購買（內徑 16 mm）
2) LG 除濕機專用空氣清淨濾網可從 LG Electronics 的官方實體門市和 LG Electronics 服務中心 / LGE.COM / LG ThinQ™ 應用程式購買。
節能耐用，提供 10 年保固
除濕機產品圖片和附 10 年保固的 DUAL 變頻壓縮機標誌。
尋找適合你的空間的
調和美學傢電
*能源等級：1級
**能源因數值：2.65公升/度/月
摘要
所有規格
基本規格
-
功率輸入 (W)
298
-
電源供應器 (V/Hz)
110/60
-
冷媒重量 (g)
210
-
水箱（尺寸 / 全，L）
5
-
顏色
奶茶棕色
-
壓縮機類型
雙迴轉變頻壓縮機
-
除濕量（L/天）
19
-
除濕能力（公升/日）：26.7℃/ RH60%
19
-
能源等級
1級
-
風扇馬達類型
變頻馬達
-
噪音（高 / 低，dB）
39 / 34
-
耗電量 (W)：26.7℃/ RH60%
298
-
冷媒類型
R-134a
功能
-
自動除濕
Yes
-
自動系統除霜
Yes
-
自動乾燥
Yes
-
自動恆濕控制
Yes
-
自動系統關機
Yes
-
滿水提醒
Yes
-
水箱燈
Yes
-
水箱裝載方向
側邊
-
兒童安全鎖
Yes
-
連續排水
Yes
-
滑順滾輪
Yes
-
外部排水連接器
Yes
-
風扇速度調節
Yes
-
風扇類型
Turbo
-
把手
Yes
-
濕度控制
Yes
-
濕度顯示器
Yes
-
離子產生器
Yes
-
快速除濕
Yes
-
衣物乾燥
Yes
-
過熱保護系統
Yes
-
電源線掛架
Yes
-
安全待機
Yes
-
側向水箱裝載型
Yes
-
靜音乾燥
Yes
-
睡眠定時器
Yes
-
智慧乾燥
Yes
-
計時器
1 - 8hr
-
透明水箱
Yes
-
UVnano
Yes
智慧功能
-
自動開關
Yes
-
濕度測量
Yes
-
遠端控制
Yes
-
能耗報告
Yes
-
智慧型裝置連接
Yes
-
智慧型診斷
Yes
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
尺寸和重量
-
產品重量 (kg)
17.1
-
運輸重量 (kg)
19.7
-
產品尺寸：寬x深x高 (mm)
415 x 296 x 715
-
包裝尺寸：寬x深x高 (mm)
481 x 362 x 785
配件
-
空氣淨化器濾網組
另購
-
衣櫥乾燥（間隙水管）
Yes
-
連續排水管
另購
-
烘鞋（Y 型管）
Yes