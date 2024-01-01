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Puricare™ 雙變頻除濕機 - 19公升｜Objet Collection® (奶茶棕)

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Puricare™ 雙變頻除濕機 - 19公升｜Objet Collection® (奶茶棕)

MD191QCE0

Puricare™ 雙變頻除濕機 - 19公升｜Objet Collection® (奶茶棕)

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顯示珍珠白色的 LG Puricare™ 除濕機 Objet Collection。

LG Objet Collection®

隨心混搭 玩美你的空間

LG Puricare™ 除濕機｜Objet Collection® 採用優雅的設計，打造乾淨俐落又現代的空間。
隨心混搭 玩美你的空間 了解更多

顯示珍珠白色的 LG Puricare™ 除濕機置於現代客廳中。

顯示珍珠白色的 LG Puricare™ 除濕機置於廚房中，並且以雨天作為背景。

顯示珍珠白色的 LG Puricare™ 除濕機置於廚房中，並且以雨天作為背景。

顯示珍珠白色的 LG Puricare™ 除濕機置於浴室中。

在任何空間裡
都能營造自然氛圍

LG Puricare™ 除濕機｜Objet Collection® 適合各種空間與環境。Objet 的設計、顏色和材質幾乎可與任何室內裝潢相輔相成。

一台珍珠白色的 LG Puricare™ 除濕機 Objet Collection。

一台奶茶棕色的 LG Puricare™ 除濕機 Objet Collection。

顯示珍珠白色的 LG Puricare™ 除濕機置於現代客廳中。

顯示珍珠白色的 LG Puricare™ 除濕機置於現代客廳中。

顯示珍珠白色的 LG Puricare™ 除濕機 Objet Collection 置於浴室中。

顯示珍珠白色的 LG Puricare™ 除濕機 Objet Collection 置於洗衣間內。

更好的設計 更好的生活

顯示大容量除濕機的水箱。

19公升超大容量

顯示一款衛生除濕機，可透過除濕機內部的紫外線奈米燈乾淨地管理之。

UVnano™紫外線淨化

顯示除濕機底部的輪子讓您可方便地移動它。

360度滑順滾輪

顯示手機螢幕和介紹除濕機功能的圖示。

WIFI遠端操控

顯示韓國品牌力量指數的標誌，產品連續三年榮獲該指數的第一名。

韓國品牌力量指數第一名

2014-2016 年連續 3 年獲 K-BPI
第一名
顯示 NCSI 的標誌，產品於 2016 年榮獲其第一名。

KR 國家顧客滿意度第一名

2016 年獲 NCSI 第一名
19公升超大容量

強力除濕

日除濕量高達19L，貼心水箱感應燈輕鬆掌握倒水時間

除濕更快，耗能更少

與傳統的變頻壓縮機相比，DUAL 變頻壓縮機需要的運行時間更短，從而提高能源效率。

放大顯示除濕機內 DUAL 變頻壓縮機的運作。

*LG 型號（LD136FGD0、LD156QSD0）之間的比較

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UV nano™紫外線淨化

內建淨化風扇的UVnano ™ LED燈

由內而外，維持乾淨的風扇，吹出清淨舒適的風

一名女子在舒適的房間內休息，房間內有台運作中的除濕機，除濕機內部則可看到 UVnano 風扇正在運作。

淨化風扇上的細菌

UV LED 燈讓您享受風扇吹出清新、乾淨的微風，而且去除 99.99%* 的細菌。

UV LED 燈在除濕機內部運行，示意圖顯示細菌被去除。

*TÜV Rheinland 測試符合 ISO22196:2007。
*使用 UVC LED（1 小時開 / 1 小時關 / 1 小時開）和操作模式（吹低/溫度 (25±2)℃，濕度 (50±10) %）時，金黃色葡萄球菌 / 表皮葡萄球菌 / 大腸桿菌殺菌效果為 99.99%。效能通過 TUV Rhienland KOTITI 測試機構進行的內部測試驗證。 （參考測試標準：ISO 22196/日期：2021 年 6 月至 7 月）
*產品運作可能會因實際使用環境而異，例如根據位置和使用壽命，降低光輸出。
*風扇表面可能存在一些 UVC 燈無法照到的區域。

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自動清潔與乾燥

自動乾燥系統透過乾燥除濕機中殘留的水分來避免細菌滋生。

顯示除濕機內部的自動乾燥系統乾燥水分並預防細菌。

*產品圖片為示意圖。
*除濕完成後自動乾燥 5 分鐘。

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外掛濾網組讓您安心享受清新空氣

外掛濾網組可去除 99.9% 的病毒和有害細菌，為您提供值得信賴的除濕效果。

顯示灰塵透過預過濾網移除，病毒和細菌則透過 HEPA 濾網去除。

*LG 除濕機專用空氣清淨濾網可從 LG Electronics 的官方實體門市和 LG Electronics 服務中心 / LGE.COM / LG ThinQ 應用程式購買。
*使用專用空氣清淨濾網時，除濕效率可能會部分降低。
*去除 99.9% 的有害細菌
- 經韓國化學融合試驗研究院 (KTR) 測試驗證
- 測試菌種：金黃色葡萄球菌/肺炎克雷伯氏菌/大腸桿菌
- 測試方法：ISO 20743（紡織品抗菌活性測定）
*去除 99.9% 的病毒
- 經韓國首爾大學健康研究中心 (Seoul University Graduate School of Health) 測試驗證
- 測試菌種：小鼠肝炎病毒（MHV；murine coronavirus）（人傳染性冠狀病毒替代物）
- 測試方法：ISO 20743

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WIFI遠端操控

LG ThinQ
讓生活更美好

透過 LG ThinQ™ 應用程式隨時隨地輕鬆監控您的除濕機。

顯示除濕機和一台顯示 ThinQ 畫面的手機。手機周圍有介紹 ThinQ 功能的圖示。

智慧聯網，推播通知

輕鬆知道目前濕度狀況，水箱滿水感應燈讓你更便利的掌握倒水時機

女子看著手機，除濕機水箱已滿，燈也亮起了。

依照您的行程安排除濕機使用時機

用 LG ThinQ™ 應用程式根據您的生活風格客製產品的運作時間。

一名女子起床後正在做伸展運動，而且可看到她透過手機調整產品的運作時間。

便利除濕

符合人體工學的把手與滑順的滾輪

讓你在屋裡流暢、方便的移動

晚上時，全滿的水箱會亮起，讓您可清楚看到產品。

連續排水

搭配水管可不間斷地使用 1

一根水管連接到產品上，顯示可在不排空水箱的情況下連續排水。

水箱感應燈

夜間可見的水箱滿水燈

如有需要，可將分開出售的乾燥組連接到產品上，以為衣櫥或鞋子進行部分除濕。

便利配件

烘鞋／烘衣配件提供便捷除濕 2

噪音水平僅 33dB，即使您在睡覺時運作產品，也不會打擾到您的睡眠。

低噪音

睡個好覺——只有 34dB

*產品圖片為示意圖。
1) 水管為普通水管，可在超市等處單獨購買（內徑 16 mm）
2) LG 除濕機專用空氣清淨濾網可從 LG Electronics 的官方實體門市和 LG Electronics 服務中心 / LGE.COM / LG ThinQ™ 應用程式購買。

節能耐用，提供 10 年保固

智慧型DUAL變頻壓縮機提供高效除濕，節省能量與時間，更相當耐用 10年安心保固，除濕安靜又省電

除濕機產品圖片和附 10 年保固的 DUAL 變頻壓縮機標誌。

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All-in-One 吸塵器（蒸氣）

*能源等級：1級
**能源因數值：2.65公升/度/月

摘要

列印
顏色
奶茶棕
水箱容量
5公升
除濕容量/日
19公升
ThinQ (Wi-Fi)
Yes

所有規格

基本規格

  • 功率輸入 (W)

    298

  • 電源供應器 (V/Hz)

    110/60

  • 冷媒重量 (g)

    210

  • 水箱（尺寸 / 全，L）

    5

  • 顏色

    奶茶棕色

  • 壓縮機類型

    雙迴轉變頻壓縮機

  • 除濕量（L/天）

    19

  • 除濕能力（公升/日）：26.7℃/ RH60%

    19

  • 能源等級

    1級

  • 風扇馬達類型

    變頻馬達

  • 噪音（高 / 低，dB）

    39 / 34

  • 耗電量 (W)：26.7℃/ RH60%

    298

  • 冷媒類型

    R-134a

功能

  • 自動除濕

    Yes

  • 自動系統除霜

    Yes

  • 自動乾燥

    Yes

  • 自動恆濕控制

    Yes

  • 自動系統關機

    Yes

  • 滿水提醒

    Yes

  • 水箱燈

    Yes

  • 水箱裝載方向

    側邊

  • 兒童安全鎖

    Yes

  • 連續排水

    Yes

  • 滑順滾輪

    Yes

  • 外部排水連接器

    Yes

  • 風扇速度調節

    Yes

  • 風扇類型

    Turbo

  • 把手

    Yes

  • 濕度控制

    Yes

  • 濕度顯示器

    Yes

  • 離子產生器

    Yes

  • 快速除濕

    Yes

  • 衣物乾燥

    Yes

  • 過熱保護系統

    Yes

  • 電源線掛架

    Yes

  • 安全待機

    Yes

  • 側向水箱裝載型

    Yes

  • 靜音乾燥

    Yes

  • 睡眠定時器

    Yes

  • 智慧乾燥

    Yes

  • 計時器

    1 - 8hr

  • 透明水箱

    Yes

  • UVnano

    Yes

智慧功能

  • 自動開關

    Yes

  • 濕度測量

    Yes

  • 遠端控制

    Yes

  • 能耗報告

    Yes

  • 智慧型裝置連接

    Yes

  • 智慧型診斷

    Yes

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

尺寸和重量

  • 產品重量 (kg)

    17.1

  • 運輸重量 (kg)

    19.7

  • 產品尺寸：寬x深x高 (mm)

    415 x 296 x 715

  • 包裝尺寸：寬x深x高 (mm)

    481 x 362 x 785

配件

  • 空氣淨化器濾網組

    另購

  • 衣櫥乾燥（間隙水管）

    Yes

  • 連續排水管

    另購

  • 烘鞋（Y 型管）

    Yes

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