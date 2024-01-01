*TÜV Rheinland 測試符合 ISO22196:2007。

*使用 UVC LED（1 小時開 / 1 小時關 / 1 小時開）和操作模式（吹低/溫度 (25±2)℃，濕度 (50±10) %）時，金黃色葡萄球菌 / 表皮葡萄球菌 / 大腸桿菌殺菌效果為 99.99%。效能通過 TUV Rhienland KOTITI 測試機構進行的內部測試驗證。 （參考測試標準：ISO 22196/日期：2021 年 6 月至 7 月）

*產品運作可能會因實際使用環境而異，例如根據位置和使用壽命，降低光輸出。

*風扇表面可能存在一些 UVC 燈無法照到的區域。