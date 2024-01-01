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PuriCare™ 雙變頻除濕機 - 25.6公升(曜黑)

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規格

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PuriCare™ 雙變頻除濕機 - 25.6公升(曜黑)

WD261VKF0

PuriCare™ 雙變頻除濕機 - 25.6公升(曜黑)

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主要優點摘要

顯示大容量除濕機的水箱。

日除濕量25.6公升

顯示除濕機底部的輪子讓您可方便地移動它。

順滑滾輪，方便移動

顯示一台可清潔管理的乾淨除濕機。

更好的室內空氣品質

顯示手機螢幕內可介紹除濕機功能的圖示。

遠端操控，智慧便利

25.6公升大容量除濕機

日除濕量25.6公升，相當於102瓶250毫升的瓶裝水。
*除濕效果可能因為環境條件不同而有差異。

節能耐用，變頻壓縮機提供10年保固

智慧型 DUAL 變頻壓縮機提高了運作效率，達到節能效果，不但相當耐用，而且提供 10 年安心保固。*保固條款依LG台灣官網公告為準。

除濕機產品圖片和附 10 年保固的 DUAL 變頻壓縮機標誌。

輕鬆移動、倒水容易

滑順移動的滾輪方便您在屋子裡移動它。

水箱感應燈

面板和水箱上的燈亮起，通知您水箱滿了。

連續排水

接上排水管就再也不用反覆清空水箱了。

*產品圖片為示意圖。
*連續排水孔可外接市售水管，排水更方便

內建自動乾燥系統

上方控制面板內，可選擇奈米離子淨化功能，淨化您周圍的空氣。

除濕機內建清潔功能，以在房間內散佈乾淨的空氣。

自動清潔與乾燥

自動乾燥系統透過乾燥除濕機中殘留的水分來避免細菌滋生。

經過除濕的空氣從除濕機中排出。

抗菌奈米離子

空氣淨化器會主動釋放奈米離子，有效去除空氣中的細菌等有害物質。

經過除濕的空氣從除濕機中排出。

步驟 1 與空氣中的水分子結合，產生離子束，離子束包圍各種有害物質

步驟 2 化學反應產生HO自由基，HO與有害物質反應

步驟 3 結合有害物質變成水，釋放乾淨空氣

經過除濕的空氣從除濕機中排出。

可水洗濾網

濾網過濾空氣中的細塵顆粒。且可水洗並重複使用。

顯示可水洗並重複使用的前置濾網。

*產品圖片為示意圖。
*除濕完成後會自動乾燥 5 分鐘。

顯示可水洗並重複使用的前置濾網。

無論身在何處，全面掌控

透過 LG ThinQ™ 應用程式隨時隨地輕鬆監控您的除濕機。

顯示除濕機和一台顯示 ThinQ 畫面的手機。手機內有介紹 ThinQ 功能的圖示。

依照您的行程安排除濕行程

用 LG ThinQ™ 應用程式根據您的生活型態客製產品的運作時間。

一名女子起床後正在做伸展運動，而且可看到她透過手機調整產品的運作時間。

能源監控

用電量看的見，隨時掌握用電狀況

一名男子正在操作手機，並且用 ThinQ 應用程式監控能源使用狀況。

取得智能通知

輕鬆追蹤濕度狀況，而且知道水箱什麼時候需要清空。

女子看著手機，除濕機水箱已滿，燈也亮起了。

*LG SmartThinQ現在更名為LG ThinQ。
*Google和Google Home是Google LLC的商標。
*Amazon、Alexa、Echo以及所有相關商標和動態標記是Amazon.com，Inc.或其關係企業的商標。

女子看著手機，除濕機水箱已滿，燈也亮起了。

安全除濕

多項安全功能，讓您安心除濕。

顯示除濕機的 30 項安全功能。

*部分外殼非金屬(水箱面、控制面板、機身底部)。

環保 R32 冷媒

使用 LG PuriCare™ 雙變頻除濕機，是一種環保且高效節能的除濕解決方案。

顯示除濕機配備了環境永續的 R32 冷媒。

摘要

列印
顏色
水箱（尺寸 / 全，L）
7.0 / 6.3
除濕容量/日
25.6公升
ThinQ (Wi-Fi)
Yes

所有規格

智慧功能

  • 智慧型診斷

  • 濕度測量

  • 排程器

  • 能耗報告

  • ThinQ(Wi-Fi)

功能

  • 自動系統除霜

  • 自動系統關機

  • 自動除濕

  • 滿水提醒

  • 水箱燈

  • 水箱裝載方向

    側向

  • 兒童安全鎖

  • 連續排水

  • 滑順滾輪

  • 外部排水連接器

  • 風扇速度調節

  • 把手

  • 濕度控制

  • 濕度顯示器

  • 電離器

  • 快速除濕

  • 衣物乾燥

  • 過熱保護系統

  • 電源線掛架

  • 安全待機

  • 感應器

    濕度 / 溫度

  • 側向水箱裝載型

  • 靜音乾燥

  • 智慧乾燥

  • 烘鞋/烘衣櫥

  • 計時器

    1 - 12hr

  • 透明水箱

  • UVnano

尺寸和重量

  • 產品重量 (kg)

    19.4

  • 產品尺寸：寬x高x深 (mm)

    427 x 670 x 321

  • 包裝尺寸：寬x高x深 (mm)

    502 x 742 x 379

  • 運輸重量 (kg)

    21.9

合規性

  • 原產國

    中國

  • 產品類型（型號名稱）

    WD261VKF0.ATT

證書/獎項

  • BAF 認證 (British Allergy Association)

配件

  • 連續排水管

  • 烘鞋（Y 型管）

  • 連續排水管轉接頭

  • 空氣淨化器濾網組

  • 衣櫥乾燥（間隙水管）

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