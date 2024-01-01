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PuriCare™ 雙變頻除濕機 - 25.6公升(曜黑)
主要優點摘要
日除濕量25.6公升
順滑滾輪，方便移動
更好的室內空氣品質
遠端操控，智慧便利
25.6公升大容量除濕機
*除濕效果可能因為環境條件不同而有差異。
節能耐用，變頻壓縮機提供10年保固
除濕機產品圖片和附 10 年保固的 DUAL 變頻壓縮機標誌。
輕鬆移動、倒水容易
*產品圖片為示意圖。
*連續排水孔可外接市售水管，排水更方便
內建自動乾燥系統
除濕機內建清潔功能，以在房間內散佈乾淨的空氣。
自動清潔與乾燥
經過除濕的空氣從除濕機中排出。
抗菌奈米離子
經過除濕的空氣從除濕機中排出。
步驟 1 與空氣中的水分子結合，產生離子束，離子束包圍各種有害物質
步驟 2 化學反應產生HO自由基，HO與有害物質反應
步驟 3 結合有害物質變成水，釋放乾淨空氣
經過除濕的空氣從除濕機中排出。
可水洗濾網
顯示可水洗並重複使用的前置濾網。
*產品圖片為示意圖。
*除濕完成後會自動乾燥 5 分鐘。
顯示可水洗並重複使用的前置濾網。
無論身在何處，全面掌控
顯示除濕機和一台顯示 ThinQ 畫面的手機。手機內有介紹 ThinQ 功能的圖示。
依照您的行程安排除濕行程
一名女子起床後正在做伸展運動，而且可看到她透過手機調整產品的運作時間。
能源監控
一名男子正在操作手機，並且用 ThinQ 應用程式監控能源使用狀況。
取得智能通知
女子看著手機，除濕機水箱已滿，燈也亮起了。
*LG SmartThinQ現在更名為LG ThinQ。
*Google和Google Home是Google LLC的商標。
*Amazon、Alexa、Echo以及所有相關商標和動態標記是Amazon.com，Inc.或其關係企業的商標。
女子看著手機，除濕機水箱已滿，燈也亮起了。
安全除濕
顯示除濕機的 30 項安全功能。
*部分外殼非金屬(水箱面、控制面板、機身底部)。
環保 R32 冷媒
顯示除濕機配備了環境永續的 R32 冷媒。
摘要
所有規格
智慧功能
-
智慧型診斷
是
-
濕度測量
是
-
排程器
是
-
能耗報告
否
-
ThinQ(Wi-Fi)
是
功能
-
自動系統除霜
是
-
自動系統關機
是
-
自動除濕
是
-
滿水提醒
是
-
水箱燈
是
-
水箱裝載方向
側向
-
兒童安全鎖
是
-
連續排水
是
-
滑順滾輪
是
-
外部排水連接器
是
-
風扇速度調節
是
-
把手
否
-
濕度控制
是
-
濕度顯示器
是
-
電離器
是
-
快速除濕
是
-
衣物乾燥
否
-
過熱保護系統
是
-
電源線掛架
否
-
安全待機
是
-
感應器
濕度 / 溫度
-
側向水箱裝載型
是
-
靜音乾燥
是
-
智慧乾燥
是
-
烘鞋/烘衣櫥
否
-
計時器
1 - 12hr
-
透明水箱
是
-
UVnano
否
尺寸和重量
-
產品重量 (kg)
19.4
-
產品尺寸：寬x高x深 (mm)
427 x 670 x 321
-
包裝尺寸：寬x高x深 (mm)
502 x 742 x 379
-
運輸重量 (kg)
21.9
合規性
-
原產國
中國
-
產品類型（型號名稱）
WD261VKF0.ATT
證書/獎項
-
BAF 認證 (British Allergy Association)
否
配件
-
連續排水管
否
-
烘鞋（Y 型管）
否
-
連續排水管轉接頭
是
-
空氣淨化器濾網組
否
-
衣櫥乾燥（間隙水管）
否