微波爐容量以公升計算，最適合的容量則依你的使用方式以及廚房空間大小而定。

小型微波爐 (通常為 20L 以下) 適合單身族群或小坪數廚房；標準型微波爐 (20L 以上) 則適合大多數夫妻和小家庭。對於大家庭或經常下廚的人來說，大容量微波爐 (最高可達 32L) 可容納較大的餐點以及一次大量烹調的需求。