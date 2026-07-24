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歡迎參閱 LG 完整的微波爐選購指南，幫助你有信心地挑選最適合你廚房的微波爐。了解微波爐尺寸、微波爐類型和主要功能，可為你的日常烹飪帶來改變，讓每一餐都變得更快速、更輕鬆且更愉快。讓我們一起探索如何選擇符合你生活型態、廚房配置和烹飪需求的微波爐。
尺寸與容量：為你的家庭找到最合適的選擇
微波爐容量以公升計算，最適合的容量則依你的使用方式以及廚房空間大小而定。
小型微波爐 (通常為 20L 以下) 適合單身族群或小坪數廚房；標準型微波爐 (20L 以上) 則適合大多數夫妻和小家庭。對於大家庭或經常下廚的人來說，大容量微波爐 (最高可達 32L) 可容納較大的餐點以及一次大量烹調的需求。
- 小型微波爐 (20L 以下)：非常適合快速加熱點心、飲品或小份量餐點
- 標準尺寸微波爐 (21L 至 27L)：用途多元，適合餐盤、中型焗烤料理和多人共享餐點
- 家庭尺寸微波爐 (28L 至 32L)：非常適合大型餐盤、整隻雞的料理或招待親友聚餐
購買前請先測量你的檯面或嵌入式空間，並確認微波爐尺寸是否合適。如果是家庭使用，你可以問自己：我需要多大尺寸的微波爐？ 一般而言，25L 以上可視為家庭尺寸微波爐。
簡單來說，選擇尺寸合適的微波爐有助於大幅減少能源浪費，並提升烹調效果。探索我們的型號系列，以找到符合各種家庭使用的微波爐尺寸的機型。
微波爐類型比較：單功能、燒烤和多功能
簡而言之，了解各種微波爐類型有助你挑選符合烹飪習慣的型號。主要分為三種類型：單功能微波爐、燒烤微波爐和多功能式微波爐。每種類型都具有獨特優勢：
如需更彈性的烹飪方式，歡迎探索我們的微波爐系列，以找到適合簡單餐點、快速點心或多元烹調需求的理想型號。
安裝類型：為你的廚房配置選擇合適的款式
讓微波爐融入廚房環境的最佳方式是，根據你的空間和需求選擇合適的安裝類型。最常見的兩種選擇是獨立式微波爐和嵌入式微波爐。
獨立式微波爐
獨立擺放，只要插上電源即可在廚房檯面使用。配置靈活且容易移動，非常適合租屋族或經常調整空間的人。
微波爐的安裝需求各不相同，請確保具備適當的通風空間、方便使用的電源插座，以及足夠的開門和空氣流通空間。
微波功率：為什麼較高瓦數更重要
主要優勢在於，較高的微波功率可讓食物烹調更快速、效果更佳。瓦數是指微波爐的加熱輸出功率，而不單純是耗電量；一般家用型號的瓦數通常介於 700W 至 1,200W 之間。在日常使用中，較高的瓦數代表微波爐能向食物輸出更多能量，幫助食物更快速且更均勻地烹調、加熱或解凍。
- 1,000W–1,200W：高瓦數微波爐可讓烹調效果快速且均勻，非常適合大家庭或較複雜的食譜。
- 700W–900W：適合較小份量的食物、飲品或偶爾使用的需求。
根據 IEC 測試標準 (IEC 60705)，微波爐的微波輸出功率會影響其加熱食物的速度以及加熱結果的均勻程度。高瓦數微波爐在解凍與烹調較厚實的食物時表現更出色，可減少冷點狀況；低瓦數型號則在處理較大份量食物時，可能較為吃力。為獲得最佳的微波爐使用效能，請根據你的烹飪習慣選擇合適的微波功率。
選購時值得留意的主要功能
現今的微波爐不再只是用來重新加熱食物的設備。最新趨勢的微波爐配備多種功能，旨在提升便利性、效率和烹調成果。以下是智慧微波爐或高效能 LG ThinQ™ 型號值得留意的功能：
✓ 智慧變頻技術，提供精準加熱效果
✓ 蒸氣和氣炸等進階烹調功能
✓ 抗菌易清潔塗層™ 塗層，方便清潔保養
✓ Wi-Fi 和應用程式整合功能
✓ 兒童安全鎖、自動解凍和可程式化選單
探索 LG 微波爐系列產品，以尋找具備這些智慧功能的機型，專為現代化廚房和忙碌生活型態而設計。探索先進技術如何改變你的日常烹飪體驗。
智慧變頻加熱技術
智慧變頻技術是 LG 的先進功率控制系統，可在各種功率設定下提供精準且均勻的加熱效果。不同於傳統型號，變頻微波爐會動態調整能量輸出，不再以反覆啟停的方式運作。根據第三方測試，牛奶重新加熱時的溫度偏差從 23°C 降至 3°C，解凍率則從 76% 提升至 93%。智慧變頻技術同時帶來更快的烹調表現，在牛奶加熱和雞肉烹調測試中，最快可提升 1.6 倍的速度。
超越加熱的烹調功能
現今的微波爐配備了多種進階烹調功能。具備蒸氣或氣炸模式的微波爐，可讓你用較少的油脂製作出香脆又多汁的餐點。
配備熱風對流的 LG 微波爐可取代多種家電，讓備餐過程變得更加簡單。LG 的智慧變頻微波爐將烘焙、烘烤和氣炸功能整合在同一台設備中。使用 LG 微波爐，開啟全新的烹飪可能性。
抗菌易清潔塗層™ 維護技術
抗菌易清潔塗層™ 是 LG 專為輕鬆維護而打造的微波爐塗層技術。這種先進表面可防止污漬和髒污堆積，因此只要用濕布即可擦除溢出物，無需使用刺激性化學清潔劑。根據 LG 研究，抗菌易清潔塗層™ 微波爐可去除 99.99% 的細菌*。
選擇 抗菌易清潔塗層™ 微波爐，可享有低維護需求的使用體驗，以及持續保持清新衛生的內部環境。探索我們配備抗菌易清潔塗層™ 技術的微波爐系列，讓你的日常生活變得更加輕鬆便利。
* 按照 JIS Z 2801:2010 抗菌產品標準的 SGS 抗菌活性與功效測試 (2017.08)，針對大腸桿菌和金黃色葡萄球菌的抗菌活性值已確認至少達到 5.9 (相當於 99.999%)。
選購、使用與維護微波爐的專業小技巧
✓ 測量兩次：選擇微波爐尺寸前，務必確認可用空間，包括開門範圍和通風間隙。
✓ 根據烹飪需求選擇微波爐類型：單功能適合基本需求，燒烤型適合製作酥脆口感，多功能式則提供全方位的烹調體驗。
✓ 選擇適合的瓦數：對於家庭或經常下廚的人來說，1,000W 以上的微波爐可提供更快的速度以及更高的彈性。
✓ 定期清潔：立即擦拭溢出物，並使用抗菌易清潔塗層™ 技術輕鬆維護：無需使用刺激性化學清潔劑。
✓ 探索我們的產品系列：深入了解 LG 的智慧變頻微波爐，並探索合適的功能如何提升你的日常生活體驗。
為你的家庭選擇最適合的 LG 微波爐
準備好找到最適合你的微波爐了嗎？ 以下是 LG 最受歡迎、適合各種廚房空間的微波爐：
常見問題
四口之家需要多大容量的微波爐？
對於四口之家而言，最適合的微波爐尺寸通常介於 25 至 32 公升之間。這種容量可容納完整餐盤、中型焗烤料理和大多數家庭份量的餐點，無論是重新加熱或烹調較大份量的食物，都相當實用且有效率。
較高瓦數的微波爐是否更適合烹調？
是的，因為較高瓦數的微波爐1,000-1,200W 比低瓦數微波爐1,000W以下的加熱速度更快且更均勻。相較於低瓦數型號，這些型號更能有效率地處理較大份量食物和進階烹調功能，因此非常適合忙碌的廚房環境。
多功能式微波爐和一般微波爐有什麼不同？
兩種微波爐主要的差異在於，多功能式微波爐透過熱風對流和加熱配件進行烘烤與烘焙，而一般微波爐則僅利用微波加熱食物。多功能式微波爐除了加熱功能外，還提供燒烤、烘焙以及讓食物表面變酥脆等更多功能。
在智慧微波爐上，我實際可以透過 LG ThinQ 應用程式做些什麼？
透過 LG ThinQ 應用程式，你可以遠端啟動或停止智慧微波爐、調整設定、下載食譜、查看烹調狀態，以及接收維護提醒。這種連線功能可為你的日常廚房生活帶來更多便利性和操控性。
* 產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
* 請注意，微波爐功能、規格和產品類型可能因國家或地區而異。供應情況也可能因市場而異。