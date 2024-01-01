Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG NeoChef™智慧變頻蒸烘烤微波爐/39公升

功能

圖庫

規格

評論

支援

LG NeoChef™智慧變頻蒸烘烤微波爐/39公升

MJ3965ACR

LG NeoChef™智慧變頻蒸烘烤微波爐/39公升

(0)

LG智慧變頻微波爐
一機多功 簡易便利

顯示放在廚房的 LG Neochef™。

*情境圖僅為示意參考用

LG 智慧變頻科技

利用均勻加熱及快速烹調
享受美味的食物吧

均勻受熱、徹底鎖住美味，讓每道菜餚都變得更加可口。
均勻加熱和解凍

不用擔心肉餅外熟內冷和內外過熟

智慧變頻精準溫控，均勻加熱和解凍食物。
快速烹調

更有效率的烹調，享用更多的美食

精準且均溫的加熱技術，縮短1.5倍烹調時間。

*經Intertek認證，測試型號為LG Solo (NeoChef MS25XX和一般微波爐MS235XX)

LG Infrared Heating™ 紅外線加熱技術™

製作各種更健康的菜餚

具備多種烹調功能，製作健康又美味的料理，享受更簡單愉悅的烹飪好時光。
此為燒烤圖示

燒烤

此為氣炸圖示

氣炸

此為發酵圖示

發酵

此為蒸煮圖示

蒸煮

外皮酥脆，內裡多汁

Infrared Heating™ 紅外線加熱技術™讓菜餚酥脆多汁，保留食材原汁原味。

    更健康的享受油炸食物

    利用少油健康炸或燒烤模式，讓您從此享受更健康的油炸食物。

      輕鬆自製優格

      精準低溫烹調，讓您輕鬆自製健康的優格。

        簡單健康的蒸煮蔬菜

        您也可以使用蒸煮配件，方便蒸煮蔬菜。

          展示 LG NeoChef™ 炙烤的牛排
          展示 LG NeoChef™ 油炸的馬鈴薯角
          展示 LG NeoChef™ 發酵的優格
          展示 LG NeoChef™ 的蒸煮食品
          展示 LG NeoChef™ 炙烤的牛排
          外皮酥脆，內裡多汁
          展示 LG NeoChef™ 油炸的馬鈴薯角
          更健康的享受油炸食物
          展示 LG NeoChef™ 發酵的優格
          輕鬆自製優格
          展示 LG NeoChef™ 的蒸煮食品
          簡單健康的蒸煮蔬菜
          展示 LG NeoChef™ 炙烤的牛排
          外皮酥脆，內裡多汁

          外皮酥脆，內裡多汁

          Infrared Heating™ 紅外線加熱技術™讓菜餚酥脆多汁，保留食材原汁原味。

            展示 LG NeoChef™ 油炸的馬鈴薯角
            更健康的享受油炸食物

            更健康的享受油炸食物

            利用少油健康炸或燒烤模式，讓您從此享受更健康的油炸食物。

              展示 LG NeoChef™ 發酵的優格
              輕鬆自製優格

              輕鬆自製優格

              精準低溫烹調，讓您輕鬆自製健康的優格。

                展示 LG NeoChef™ 的蒸煮食品
                簡單健康的蒸煮蔬菜

                簡單健康的蒸煮蔬菜

                您也可以使用蒸煮配件，方便蒸煮蔬菜。

                  *蒸煮配件可能因國家和產品型號而不同

                  *以上顯示的所有影片和圖片僅用於說明目的
                  *實際產品可能因功能更新而不同
                  *以上功能視不同型號而不同

                  人性化便利設計

                  以使用者需求為設計核心
                  提供便利實用的功能

                  展示一隻手在擦拭 LG Neochef™ 的內部

                  EasyClean™抗菌易清潔塗層™

                  抗菌易清潔塗層™提供快速便捷的方式，抹布輕鬆擦拭即可清潔內部油漬。

                  展示 6個穩定點的轉盤。

                  穩固的轉盤設計

                  展示 LG Neochef™ 內部的 LED 燈亮起。

                  3 倍亮度 LED 照明

                  展示放入 LG Neochef™ 的大盤。

                  窄機身 大容量

                  NeoChef-%20Microwave%20-consumer%20-insight-PC

                  NeoChef-MJ3965ACR-mannual-PC

                  摘要

                  列印
                  外殼顏色
                  典雅銀
                  烤箱容量
                  39
                  產品尺寸 (寬x高x深mm)
                  544 x 327 x 525
                  產品重量 (kg)
                  15.2

                  所有規格

                  基本規格

                  • 門的顏色

                    典雅銀

                  • 門款設計

                    一體成型下拉門 (不鏽鋼)

                  • EasyClean

                    Yes

                  • 外殼顏色

                    典雅銀

                  • 烤箱容量 (L)

                    39

                  便利功能

                  • 延長 30 秒

                    Yes

                  • 兒童鎖

                    Yes

                  • 完成嗶聲

                    Yes

                  • 控制鎖

                    Yes

                  • EasyClean

                    Yes

                  • 時間設定

                    Yes

                  微波爐烤箱功能

                  • 組合功耗（微波爐+燒烤）（功率）

                    1300

                  • 對流消耗功率（瓦特）

                    1600

                  • 燒烤功耗功率（瓦特）

                    900

                  • 微波爐消耗功率（瓦特）

                    1150

                  • 微波功率位準

                    10

                  • 微波功率輸出 (W)

                    850

                  • 烤箱容量 (L)

                    39

                  • 智慧型變頻器

                    Yes

                  • 轉盤尺寸 (mm)

                    360

                  烹調模式

                  • 氣炸

                    Yes

                  • 自動烹煮

                    Yes

                  • 自動加熱

                    Yes

                  • 烘烤

                    Yes

                  • 氣流烘烤

                    Yes

                  • 解凍

                    Yes

                  • 變頻解凍

                    Yes

                  • 融化

                    Yes

                  • 慢速烹調

                    Yes

                  • 軟化

                    Yes

                  • 蒸氣烹調

                    Yes

                  • 加熱

                    Yes

                  設計/飾面

                  • 爐具控制種類

                    觸控

                  • 門的顏色

                    典雅銀

                  • 把手設計

                    一體成型下拉門 (不鏽鋼)

                  • 旋鈕顏色

                    典雅銀

                  • 外殼顏色

                    典雅銀

                  尺寸/重量

                  • 爐內尺寸 (W x H x D) (mm)

                    394 x 262 x 378

                  • 產品尺寸 (W x H x D) (mm)

                    544 x 327 x 525

                  • 產品重量 (kg)

                    15.2

                  功率/額定功率

                  • 功率輸出 (W)

                    850

                  • 所需電源（伏特/Hz）

                    110 / 60

                  智慧科技

                  • 智慧診斷

                    Yes

                  配件

                  • 燒烤盤 (ea)

                    Yes

                  • 高烤架 (ea)

                    Yes

                  • 低烤架 (ea)

                    Yes

                  • 蒸盤（大） (ea)

                    Yes

                  使用者評論

                  為你推薦