We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG NeoChef™智慧變頻蒸烘烤微波爐/39公升
LG智慧變頻微波爐
一機多功 簡易便利
顯示放在廚房的 LG Neochef™。
*情境圖僅為示意參考用
利用均勻加熱及快速烹調
享受美味的食物吧
不用擔心肉餅外熟內冷和內外過熟
更有效率的烹調，享用更多的美食
*經Intertek認證，測試型號為LG Solo (NeoChef MS25XX和一般微波爐MS235XX)
製作各種更健康的菜餚
外皮酥脆，內裡多汁
Infrared Heating™ 紅外線加熱技術™讓菜餚酥脆多汁，保留食材原汁原味。
更健康的享受油炸食物
利用少油健康炸或燒烤模式，讓您從此享受更健康的油炸食物。
輕鬆自製優格
精準低溫烹調，讓您輕鬆自製健康的優格。
簡單健康的蒸煮蔬菜
您也可以使用蒸煮配件，方便蒸煮蔬菜。
*蒸煮配件可能因國家和產品型號而不同
*以上顯示的所有影片和圖片僅用於說明目的
*實際產品可能因功能更新而不同
*以上功能視不同型號而不同
以使用者需求為設計核心
提供便利實用的功能
NeoChef-%20Microwave%20-consumer%20-insight-PC
NeoChef-MJ3965ACR-mannual-PC
摘要
所有規格
基本規格
-
門的顏色
典雅銀
-
門款設計
一體成型下拉門 (不鏽鋼)
-
EasyClean
Yes
-
外殼顏色
典雅銀
-
烤箱容量 (L)
39
便利功能
-
延長 30 秒
Yes
-
兒童鎖
Yes
-
完成嗶聲
Yes
-
控制鎖
Yes
-
EasyClean
Yes
-
時間設定
Yes
微波爐烤箱功能
-
組合功耗（微波爐+燒烤）（功率）
1300
-
對流消耗功率（瓦特）
1600
-
燒烤功耗功率（瓦特）
900
-
微波爐消耗功率（瓦特）
1150
-
微波功率位準
10
-
微波功率輸出 (W)
850
-
烤箱容量 (L)
39
-
智慧型變頻器
Yes
-
轉盤尺寸 (mm)
360
烹調模式
-
氣炸
Yes
-
自動烹煮
Yes
-
自動加熱
Yes
-
烘烤
Yes
-
氣流烘烤
Yes
-
解凍
Yes
-
變頻解凍
Yes
-
融化
Yes
-
慢速烹調
Yes
-
軟化
Yes
-
蒸氣烹調
Yes
-
加熱
Yes
設計/飾面
-
爐具控制種類
觸控
-
門的顏色
典雅銀
-
把手設計
一體成型下拉門 (不鏽鋼)
-
旋鈕顏色
典雅銀
-
外殼顏色
典雅銀
尺寸/重量
-
爐內尺寸 (W x H x D) (mm)
394 x 262 x 378
-
產品尺寸 (W x H x D) (mm)
544 x 327 x 525
-
產品重量 (kg)
15.2
功率/額定功率
-
功率輸出 (W)
850
-
所需電源（伏特/Hz）
110 / 60
智慧科技
-
智慧診斷
Yes
配件
-
燒烤盤 (ea)
Yes
-
高烤架 (ea)
Yes
-
低烤架 (ea)
Yes
-
蒸盤（大） (ea)
Yes