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LG NeoChef™ 智慧變頻微波爐/25公升

功能

圖庫

規格

評論

支援

LG NeoChef™ 智慧變頻微波爐/25公升

MS2535GIS

LG NeoChef™ 智慧變頻微波爐/25公升

(0)

LG智慧變頻微波爐
一機多功 簡易便利

顯示放在廚房的 LG Neochef™。

*情境圖僅為示意參考用，產品圖非台灣現行機種

LG 智慧變頻科技

利用均勻加熱及快速烹調
享受美味的食物吧

均勻受熱、徹底鎖住鮮美，讓每道菜餚都變得更加美味。
此為加熱圖示

微波加熱

此為解凍圖示

解凍

此為發酵圖示

優格

*僅MJ3965ACR、MH8295CDS有蒸煮功能

均勻加熱和解凍

不用擔心肉餅外熟內冷和內外過熟

智慧變頻精準溫控，均勻加熱和解凍食物。
快速烹調

更有效率的烹調，享用更多的美食

精準且均溫的加熱技術，縮短1.5倍烹調時間。

*經Intertek認證，測試型號為LG Solo (NeoChef MS25XX和一般微波爐MS235XX)

發酵

輕鬆自製優格

精準低溫烹調，讓您輕鬆自製健康的優格。

*以上顯示的所有影片和圖片僅用於說明目的
*實際產品可能因功能更新而不同
*以上功能視不同型號而不同

人性化便利設計

以使用者需求為設計核心
提供便利實用的功能

展示一隻手在擦拭 LG Neochef™ 的內部

EasyClean™抗菌易清潔塗層™

抗菌易清潔塗層™提供快速便捷的方式，抹布輕鬆擦拭即可清潔內部油漬。

展示 6個穩定點的轉盤。

穩固的轉盤設計

展示 LG Neochef™ 內部的 LED 燈亮起。

3 倍亮度 LED 照明

展示放入 LG Neochef™ 的大盤。

窄機身 大容量

摘要

列印
外殼顏色
尊爵黑
烤箱容量
25
產品尺寸 (寬x高x深mm)
476 x 272 x 369
產品重量 (kg)
8.6

所有規格

基本規格

  • 品牌

    LG

  • 產地

    中國

  • 門的顏色

  • 門款設計

    分離式

  • EasyClean

  • 安裝種類

    檯面

  • 外殼顏色

  • 烤箱容量 (L)

    25

  • 種類

    單獨

便利功能

  • 延長 30 秒

  • 兒童鎖

  • 完成嗶聲

  • EasyClean

  • 廚房計時器

  • 時間設定

  • 轉盤啟動/關閉

微波爐烤箱功能

  • 腔燈類型

    LED

  • 如何烹調

    手動

  • 微波爐消耗功率（瓦特）

    1100

  • 微波功率位準

    10

  • 微波功率輸出 (W)

    900

  • 烤箱容量 (L)

    25

  • 智慧型變頻器

  • 總消耗功率（瓦特）

    1100

  • 轉盤尺寸 (mm)

    292

控制功能

  • 控制顯示螢幕

    LED

  • 控制位置

    右邊

  • 控制種類

    面板觸控

烹調模式

  • 氣炸

  • 自動烹煮

  • 自動加熱

  • 烘烤

  • 氣流烘烤

  • 解凍

  • 脫水

  • 炙烤

  • 變頻解凍

  • 融化

  • 記憶烹調

  • 防風

  • 燜烤

  • 感應式烹調

  • 感應器重新加熱

  • 慢速烹調

  • 軟化

  • 快速氣流

  • 快速炙烤

  • 階段烹調

  • 蒸氣烹調

  • 加熱

設計/飾面

  • 爐內設計

    正方形

  • 門的顏色

  • 門玻璃設計

    煙霧

  • 外型設計

    傳統寬景

  • 內裝顏色

  • 防指紋飾面

尺寸/重量

  • 爐內尺寸 (W x H x D) (mm)

    322 x 228 x 335

  • 包裝箱尺寸 (W x H x D) (mm)

    540 x 294 x 417

  • 產品尺寸 (W x H x D) (mm)

    476 x 272 x 369

  • 產品重量 (kg)

    8.6

功率/額定功率

  • 功率輸出 (W)

    900

  • 所需電源（伏特/Hz）

    110V / 60Hz

智慧科技

  • NFC 標籤啟動

  • 智慧診斷

  • ThinQ(Wi-Fi)

配件

  • 玻璃盤 (ea)

    1

  • 旋轉環 (ea)

    1

  • 旋轉軸 (ea)

    1

  • 使用者手冊 (ea)

    1

使用者評論

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