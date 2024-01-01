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LG NeoChef™ 智慧變頻微波爐/25公升
LG智慧變頻微波爐
一機多功 簡易便利
顯示放在廚房的 LG Neochef™。
*情境圖僅為示意參考用，產品圖非台灣現行機種
利用均勻加熱及快速烹調
享受美味的食物吧
*僅MJ3965ACR、MH8295CDS有蒸煮功能
不用擔心肉餅外熟內冷和內外過熟
更有效率的烹調，享用更多的美食
*經Intertek認證，測試型號為LG Solo (NeoChef MS25XX和一般微波爐MS235XX)
輕鬆自製優格
*以上顯示的所有影片和圖片僅用於說明目的
*實際產品可能因功能更新而不同
*以上功能視不同型號而不同
以使用者需求為設計核心
提供便利實用的功能
摘要
所有規格
基本規格
-
品牌
LG
-
產地
中國
-
門的顏色
黑
-
門款設計
分離式
-
EasyClean
是
-
安裝種類
檯面
-
外殼顏色
黑
-
烤箱容量 (L)
25
-
種類
單獨
便利功能
-
延長 30 秒
是
-
兒童鎖
是
-
完成嗶聲
是
-
EasyClean
是
-
廚房計時器
否
-
時間設定
是
-
轉盤啟動/關閉
否
微波爐烤箱功能
-
腔燈類型
LED
-
如何烹調
手動
-
微波爐消耗功率（瓦特）
1100
-
微波功率位準
10
-
微波功率輸出 (W)
900
-
烤箱容量 (L)
25
-
智慧型變頻器
是
-
總消耗功率（瓦特）
1100
-
轉盤尺寸 (mm)
292
控制功能
-
控制顯示螢幕
LED
-
控制位置
右邊
-
控制種類
面板觸控
烹調模式
-
氣炸
否
-
自動烹煮
否
-
自動加熱
是
-
烘烤
否
-
氣流烘烤
否
-
解凍
否
-
脫水
否
-
炙烤
否
-
變頻解凍
是
-
融化
是
-
記憶烹調
否
-
防風
是
-
燜烤
否
-
感應式烹調
否
-
感應器重新加熱
否
-
慢速烹調
否
-
軟化
是
-
快速氣流
否
-
快速炙烤
否
-
階段烹調
否
-
蒸氣烹調
否
-
加熱
是
設計/飾面
-
爐內設計
正方形
-
門的顏色
黑
-
門玻璃設計
煙霧
-
外型設計
傳統寬景
-
內裝顏色
灰
-
防指紋飾面
否
尺寸/重量
-
爐內尺寸 (W x H x D) (mm)
322 x 228 x 335
-
包裝箱尺寸 (W x H x D) (mm)
540 x 294 x 417
-
產品尺寸 (W x H x D) (mm)
476 x 272 x 369
-
產品重量 (kg)
8.6
功率/額定功率
-
功率輸出 (W)
900
-
所需電源（伏特/Hz）
110V / 60Hz
智慧科技
-
NFC 標籤啟動
否
-
智慧診斷
是
-
ThinQ(Wi-Fi)
否
配件
-
玻璃盤 (ea)
1
-
旋轉環 (ea)
1
-
旋轉軸 (ea)
1
-
使用者手冊 (ea)
1