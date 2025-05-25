LG NeoChef™ 智慧微波爐/30公升

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抹布輕鬆擦拭即可清潔內部油漬
抗菌易清潔塗層™ 不僅擁有99.99%抗菌效果且更容易清潔，內部油漬指需用抹布擦拭即可清潔乾淨。
有一台打開的微波爐，並且展示輕鬆擦拭去除油漬的畫面。
*經SGS測試，報告編號為ASH17-033535-04
極窄機體設計，有效的利用空間。
時尚外觀設計與恰到好處的尺寸，可完美融入任何廚房裝潢，讓其他廚具更有空間擺放。
描述產品外觀的尺寸
美型與功能完美結合
內部配有 LED 照明，方便隨時查看料理過程。只需用手指觸控操作面板，即可輕鬆操作。
食物在廚房內以 LED 功能烹煮，廚房內的燈光正在關閉中。
所有規格
基本規格
-
品牌
LG
-
產地
中國
-
門的顏色
黑
-
門款設計
分離式
-
EasyClean
是
-
安裝種類
檯面
-
外殼顏色
黑
-
烤箱容量 (L)
30
-
種類
單獨
便利功能
-
延長 30 秒
是
-
兒童鎖
是
-
完成嗶聲
是
-
EasyClean
是
-
廚房計時器
否
-
時間設定
是
-
轉盤啟動/關閉
否
微波爐烤箱功能
-
腔燈類型
LED
-
如何烹調
自動+手動
-
微波爐消耗功率（瓦特）
1300
-
微波功率位準
10
-
微波功率輸出 (W)
850
-
烤箱容量 (L)
30
-
智慧型變頻器
否
-
總消耗功率（瓦特）
1300
-
轉盤尺寸 (mm)
305
控制功能
-
控制顯示螢幕
LED
-
控制位置
右邊
-
控制種類
面板觸控
烹調模式
-
氣炸
否
-
自動烹煮
是
-
自動加熱
是
-
烘烤
否
-
氣流烘烤
否
-
解凍
是
-
脫水
否
-
炙烤
否
-
變頻解凍
否
-
融化
否
-
記憶烹調
否
-
發酵
否
-
燜烤
否
-
感應式烹調
否
-
感應器重新加熱
否
-
慢速烹調
否
-
軟化
否
-
快速氣流
否
-
快速炙烤
否
-
階段烹調
否
-
蒸氣烹調
否
-
加熱
否
設計/飾面
-
爐內設計
正方形
-
門的顏色
黑
-
門玻璃設計
煙霧
-
外型設計
傳統寬景
-
內裝顏色
灰
-
外殼顏色
黑
-
防指紋飾面
否
尺寸/重量
-
爐內尺寸 (W x H x D) (mm)
359 x 234 x 363
-
包裝箱尺寸 (W x H x D) (mm)
596 x 348 x 460
-
產品尺寸 (W x H x D) (mm)
508 x 290 x 400
-
產品重量 (kg)
12.7
功率/額定功率
-
功率輸出 (W)
850
-
所需電源（伏特/Hz）
110V / 60Hz
智慧科技
-
NFC 標籤啟動
否
-
智慧診斷
是
-
ThinQ(Wi-Fi)
否
配件
-
玻璃盤 (ea)
1
-
旋轉環 (ea)
1
-
使用者手冊 (ea)
1