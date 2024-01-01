Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣自動開門洗碗機

功能

圖庫

規格

評論

哪裡購買

支援

LG QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣自動開門洗碗機

DFB335HS

LG QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣自動開門洗碗機

(0)
DFB335HS

免費安裝評估

擔心洗碗機無法內嵌家中廚房嗎？ LG 將派專業團隊到府，親自為您評估。

申請安裝評估

機不可失！必須擁有LG洗碗機的五大理由

必須入手的五大理由

TrueSteam™ 蒸氣潔亮科技 潔亮如新 減少水漬*

TrueSteam™ 蒸氣潔亮科技
潔亮如新 減少水漬*

沸水產生的高溫蒸氣能完整覆蓋餐具表面，讓微小水分子徹底潔亮餐具，亦有助於減少水漬產生。

高效去污

輕鬆溶解並分離難以處理的油漬及頑固髒污。

減少水漬

減少30%水漬殘留*，讓碗盤餐具潔亮如新。

*根據 LG 內部測試方法，比較LG有蒸氣及無蒸氣機型的水漬數量所得結果。

QuadWash™4D超廣角螺旋洗臂 深度洗滌死角 清潔更徹底

QuadWash™
超廣角螺旋洗臂
死角洗滌更徹底

LG專利十字型洗臂，搭配可左右擺動的動態洗臂，透過多角度高壓噴射水流深度清潔碗盤每個角落，提供更強淨的清潔性能。

4支洗臂

有別於傳統一字型2支洗臂，LG十字型4支洗臂，覆蓋更大洗滌面積。

多向旋轉

多角度噴水孔搭配左右擺動洗臂，深層清潔碗盤角落，專攻傳統洗臂難以洗淨的死角。

EasyRack™ Plus高度可調式籃架 多段式調節 餐具擺放更靈活

EasyRack™ Plus
可調式彈性籃架
餐具擺放更靈活

隨時都能輕鬆調整碗籃高度，容易擺放各式餐具器皿，更符合亞洲人使用習慣。

可折疊支架

三種調節方式，餐盤、碗碟或大型鍋具接能輕鬆擺放。

輕鬆調節碗籃高度

兩段式調節，輕輕按壓即可調整高度，容納空間更具彈性。

可調整高度餐具籃

可調整高度的餐具籃，提供更多空間擺放較深的湯勺、濃縮咖啡杯等器皿餐具。

直驅變頻馬達 低噪洗程 耐用更省電

直驅變頻馬達
低噪洗程 耐用更省電

LG獨家技術，運作更穩定，有效降低噪音與震動，提供可靠耐用的高品質性能。

*馬達保固10年，主機板保固1年。

高效節能

與傳統馬達相比，領先業界的LG直驅變頻馬達提供更高效能，以達到節能省電。

持久耐用

LG直驅變頻馬達享有10年保固，使用更安心。

傑出的便利設計與性能

客製化功能可加強清潔和乾燥功能，讓您的廚房生活變得更加便利愜意。

自動開門烘乾

行程結束後機門自動打開，快速排出機內濕氣，加強烘乾效能，同時具節能效果。

快洗行程

輕微髒污可選擇快洗行程，不到1小時即可完成洗滌

*若開啟自動開門烘乾功能可能會延長洗滌時間

*洗滌時間視不同型號而有所差異

分層洗淨

上下層洗臂強度可調整，同時提供溫和和強力的最佳清潔效果，並保護餐具。

高溫洗滌

洗滌行程中機內溫度可達 80°C，達到更衛生的清潔效果。

 

 

*需選擇附加功能-衛生清潔a

內建WiFi ThinQ 串聯 創新科技 智慧遠端操控

內建WiFi
ThinQ串聯
智慧遠端操控

LG ThinQ app提供快速、便利、客製的全新使用體驗。

行程下載

使用LG ThinQ App可下載更多新的洗滌行程，例如夜間護理、不同碗盤器皿行程等，滿足不同洗滌需求。

個人化設定

設定亮碟劑分配器、內槽蒸氣清潔提醒、清潔指示燈號等個人化設定。

內槽蒸氣清潔提醒

機器每運轉30次，即會啟動機器清潔提醒，讓您的洗碗機保持如新並維持其運作效能。

Smart Diagnosis™智慧診斷

機器發生問題或故障時，就使用LG ThinQ來診斷問題吧!

只需將您的智慧型手機靠近洗碗機，即可透過智慧診斷功能獲取故障排除建議。

升級您的廚房外觀

升級您的廚房外觀

LG洗碗機以創新技術提高性能，同時賦予家中廚房時尚摩登的設計，內外完美兼備。

簡約外觀設計

極簡現代的外觀，可與任何廚房風格相互襯托。

優雅的內部設計

持久耐用、易於保養維護，搭配優雅美觀的造型。

LED顯示屏

時尚、隱藏的控制按鈕和清晰的數位顯示，讓設定操作變得更加容易。

各大媒體評測與推薦

@Mobile01

各大媒體評測與推薦1

媒體評測

傳統洗碗機主要利用高溫水與洗臂創造的水流清洗餐具，而 LG QuadWash™ Steam 洗碗機多了蒸氣功能，能更深入餐具死角進行清潔，蒸氣功能也可以做到殺菌效果。

@BabyHome

LG Styler 外型時尚纖薄、簡潔俐落的設計，既可以獨立擺放，也可以崁入設計，不會佔用額外的空間。

媒體報導

根據BabyHome調查顯示，關於幼兒飲食安全，有近三成的家長最擔心孩子使用的餐具沒洗乾淨，導致將細菌、殘留洗劑吃下肚的狀況...

@早安健康

各大媒體評測與推薦3

媒體報導

你知道有的洗碗方式可能讓你越洗越髒嗎？小心！4 項洗碗地雷，不僅洗碗洗不乾淨，還把細菌吃下肚...

使用教學影片

操作面板教學

添加軟化鹽/洗劑/光碟劑教學

碗盤擺放教學

清潔保養教學

摘要

列印

尺寸

所有規格

基本

  • 顏色

    消光銀

基本規格

  • 安裝種類

    獨立式

  • 面板類型

    上觸控

外觀

  • 顏色

    消光銀

  • 水槽材質

    不鏽鋼

碗籃功能

  • 餐具籃

    (1層餐具籃、2層碗籃)

洗程 / 選項

  • 自動

    Yes

  • 控制鎖

    Yes

  • 精緻

    Yes

  • 快速

    Yes

  • 加強烘乾

    Yes

  • 高溫.

    Yes

  • 蒸氣

    Yes

能源/省水性能

  • 快速洗程時間

    56分

  • 噪音水平 (dBA)

    44

  • 耗水量 (L)

    14.5

主要功能

  • 自動開門

    Yes

  • 乾燥性能

    冷凝式+自動開門烘乾

  • 變頻直驅馬達

    10年

  • 噴臂數量

    3

  • QuadWash™

    Yes

  • TrueSteam™

    Yes

尺寸 / 間隙 / 重量

  • 調整式支腳 (mm)

    30

  • 包裝尺寸 - WxHxD (mm)

    680 x 890 x 665

  • 包裝重量 (kg)

    54

  • 產品尺寸 - WxHxD (mm)

    600 x 850 x 600

  • 產品重量 (kg)

    50

功率/額定功率

  • 頻率 (Hz)

    60

  • 能耗 (W)﻿

    1140

  • 電源 (V)

    110

智慧科技

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

使用者評論

哪裡購買

尋找附近的商店

為你推薦