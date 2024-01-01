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LG QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣自動開門洗碗機
免費安裝評估
擔心洗碗機無法內嵌家中廚房嗎？ LG 將派專業團隊到府，親自為您評估。
高效去污
輕鬆溶解並分離難以處理的油漬及頑固髒污。
減少水漬
減少30%水漬殘留*，讓碗盤餐具潔亮如新。
*根據 LG 內部測試方法，比較LG有蒸氣及無蒸氣機型的水漬數量所得結果。
4支洗臂
有別於傳統一字型2支洗臂，LG十字型4支洗臂，覆蓋更大洗滌面積。
多向旋轉
多角度噴水孔搭配左右擺動洗臂，深層清潔碗盤角落，專攻傳統洗臂難以洗淨的死角。
可折疊支架
三種調節方式，餐盤、碗碟或大型鍋具接能輕鬆擺放。
輕鬆調節碗籃高度
兩段式調節，輕輕按壓即可調整高度，容納空間更具彈性。
可調整高度餐具籃
可調整高度的餐具籃，提供更多空間擺放較深的湯勺、濃縮咖啡杯等器皿餐具。
*馬達保固10年，主機板保固1年。
高效節能
與傳統馬達相比，領先業界的LG直驅變頻馬達提供更高效能，以達到節能省電。
持久耐用
LG直驅變頻馬達享有10年保固，使用更安心。
自動開門烘乾
行程結束後機門自動打開，快速排出機內濕氣，加強烘乾效能，同時具節能效果。
快洗行程
輕微髒污可選擇快洗行程，不到1小時即可完成洗滌
*若開啟自動開門烘乾功能可能會延長洗滌時間
*洗滌時間視不同型號而有所差異
分層洗淨
上下層洗臂強度可調整，同時提供溫和和強力的最佳清潔效果，並保護餐具。
高溫洗滌
洗滌行程中機內溫度可達 80°C，達到更衛生的清潔效果。
*需選擇附加功能-衛生清潔a
行程下載
使用LG ThinQ App可下載更多新的洗滌行程，例如夜間護理、不同碗盤器皿行程等，滿足不同洗滌需求。
個人化設定
設定亮碟劑分配器、內槽蒸氣清潔提醒、清潔指示燈號等個人化設定。
內槽蒸氣清潔提醒
機器每運轉30次，即會啟動機器清潔提醒，讓您的洗碗機保持如新並維持其運作效能。
Smart Diagnosis™智慧診斷
機器發生問題或故障時，就使用LG ThinQ來診斷問題吧!
只需將您的智慧型手機靠近洗碗機，即可透過智慧診斷功能獲取故障排除建議。
簡約外觀設計
極簡現代的外觀，可與任何廚房風格相互襯托。
優雅的內部設計
持久耐用、易於保養維護，搭配優雅美觀的造型。
LED顯示屏
時尚、隱藏的控制按鈕和清晰的數位顯示，讓設定操作變得更加容易。
使用教學影片
操作面板教學
添加軟化鹽/洗劑/光碟劑教學
碗盤擺放教學
清潔保養教學
摘要
尺寸
所有規格
基本
-
顏色
消光銀
基本規格
-
安裝種類
獨立式
-
面板類型
上觸控
外觀
-
顏色
消光銀
-
水槽材質
不鏽鋼
碗籃功能
-
餐具籃
(1層餐具籃、2層碗籃)
洗程 / 選項
-
自動
Yes
-
控制鎖
Yes
-
精緻
Yes
-
快速
Yes
-
加強烘乾
Yes
-
高溫.
Yes
-
蒸氣
Yes
能源/省水性能
-
快速洗程時間
56分
-
噪音水平 (dBA)
44
-
耗水量 (L)
14.5
主要功能
-
自動開門
Yes
-
乾燥性能
冷凝式+自動開門烘乾
-
變頻直驅馬達
10年
-
噴臂數量
3
-
QuadWash™
Yes
-
TrueSteam™
Yes
尺寸 / 間隙 / 重量
-
調整式支腳 (mm)
30
-
包裝尺寸 - WxHxD (mm)
680 x 890 x 665
-
包裝重量 (kg)
54
-
產品尺寸 - WxHxD (mm)
600 x 850 x 600
-
產品重量 (kg)
50
功率/額定功率
-
頻率 (Hz)
60
-
能耗 (W)
1140
-
電源 (V)
110
智慧科技
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes