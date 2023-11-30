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音響與耳機知識中心
Soundbar 是什麼？怎麼選購
Soundbar 聲霸是什麼？
怎麼選購？
Soundbar 聲霸能全面強化你的音響體驗，提供家中充實飽滿和富有沉浸的音響效果。無論你是熱衷遊戲的玩家，或是喜愛最新上映的串流電影，Soundbar 皆能讓你擁有身歷其境的感受。如果你好奇如何選購 Soundbar，或是想了解其中的功能，以下選購指南幫你解決困惑。
Soundbar 聲霸是什麼，它又是如何運作的呢？
Soundbar 是強化聲音品質的揚聲器，它的設計容易安裝於電視下方或上方，並提供更具沉浸的觀影體驗。如果你有高解析度的電視，例如 UHD、 OLED 或 QNED 電視，聲霸能增強音響聆聽體驗，搭配高解析度的視覺享受。
Soundbar 由數個揚聲器組成，並將揚聲器沿著Soundbar，讓你的大腦產生環繞音響音效之錯覺。若你正在觀賞電影或大型製作電視節目，此音響技術讓你在家即能擁有劇院般的體驗。
購買 Soundbar 聲霸的理由？
雖然電視內建的揚聲器已經夠用了，但你或許希望音響能更具震憾力，尤其是在欣賞充滿動作場景的電影或電視節目，或是進行聲光效果十足的遊戲。
基本上，電視內建的揚聲器無法媲美 Soundbar 的音質，原因在揚聲器的配置方式。現代電視的揚聲器通常位於螢幕的背後或下方，這代表聲音不會向外傳遞。就設計而言，Soundbar 能將聲音投射涵蓋整個空間，因而擁有較佳的音質。
如果你希望在家中打造劇院般的體驗，Soundbar 將是你最棒選擇。以下是幾項原因：
1. Soundbar 非常容易安裝，無需多餘線路或硬體。
2. 你可以將 Soundbar 直接放在電視下方，或甚至架在牆上，讓它融入任何大小的空間內，呈現簡約俐落的設計感。
3. Soundbar 通常比環繞音響等其他的音響系統更便宜。
重低音及後置環繞揚聲器配置
LG Soundbar 同時配備設計用於增強低頻音訊的重低音。如果你正在看電影，重低音也能夠加強低沉嗓音或爆炸等音效，讓你享受更豐富的多聲道音響體驗。它們也是透過無線傳輸，所以你無需擔心多餘的線路 (然而你仍需要將重低音的插頭插入電源插座)。
你也可以配上 LG 聲霸，來打造環繞音效般的體驗。例如 LG Soundbar QP5 – 配備向3.1.2聲道和杜比全景聲 (Dolby ATMOS) 將您環繞在聲音之中，帶來更真實的音效體驗。
Soundbar 聲霸 vs. 環繞音響
Soundbar 與環繞音響的差別在於本身配置。聲霸擁有可緊密整合至電視下方的設計，加上本身是由數個揚聲器組成的單一元件，所以能擁有更小的身形。佔用的空間更少，讓你無需佔用大地方來容納相同效果的設備。反之，環繞音響配置需要數個圍繞空間擺置的揚聲器，再加上許多連接線路。環繞音響系統也比 Soundbar 更昂貴，安裝上更是不易。
除了配置因素，個人喜好也是影響選擇 Soundbar 或環繞音響的原因之一。儘管你的客廳相當寬敞且偏好音效稍微更豐富的環繞音響。但是多數人仍會發現 Soundbar 的音質更符合需求。
連接性
如上所述，Soundbar 易於安裝，且能夠選擇有線或無線的方式連接。若你擁有壁掛式電視，並希望你的 Soundbar 能整齊俐落地安置在下方的架子或電視櫃上，無線連接會非常有幫助，因為你不再需要煩惱繁雜的線路。
Soundbar 也擁有藍牙連線功能，你能以更飽滿的音質從相容的裝置上，串流播放你最喜愛的音樂。
LG 聲霸的功能特色
Soundbar 有一系列可提升聆聽體驗的傑出特色，如以下列出的功能。
1. 智慧功能
在我們的官方商城裡，你會找到使用 AI 智慧技術來增進整體聆聽體驗的 Soundbar 機型。
2. AI Sound Pro™
AI Sound Pro™ 功能會在相容的 LG 電視上，分析你正在觀看的內容，然後依此自動優化音質，讓你無需在設定選擇最佳的音效選項。例如，可能是電視節目的對話，或是特定音樂類型的低音部。
3. Meridian
特定的 LG Soundbar 擁有與英國頂級音響品牌 (與業界先驅) Meridian 共同打造的調音技術。這些機型提供額外功能的獨家卓越音響體驗，例如 Meridian Horizon：增聲道混音技術，可無視揚聲器配置，將雙聲道立體聲內容創造為身歷其境的多聲道音訊。此功能用於提供聽眾更強烈的沉浸式體驗。
準備好購買 Soubdbar 聲霸了嗎？
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