雖然電視內建的揚聲器已經夠用了，但你或許希望音響能更具震憾力，尤其是在欣賞充滿動作場景的電影或電視節目，或是進行聲光效果十足的遊戲。



基本上，電視內建的揚聲器無法媲美 Soundbar 的音質，原因在揚聲器的配置方式。現代電視的揚聲器通常位於螢幕的背後或下方，這代表聲音不會向外傳遞。就設計而言，Soundbar 能將聲音投射涵蓋整個空間，因而擁有較佳的音質。



如果你希望在家中打造劇院般的體驗，Soundbar 將是你最棒選擇。以下是幾項原因：



1. Soundbar 非常容易安裝，無需多餘線路或硬體。

2. 你可以將 Soundbar 直接放在電視下方，或甚至架在牆上，讓它融入任何大小的空間內，呈現簡約俐落的設計感。

3. Soundbar 通常比環繞音響等其他的音響系統更便宜。