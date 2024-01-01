在深入其他細節之前，最好記得曲面螢幕通常要比平面螢幕來得更大，會占據更多的桌面空間。這是因為曲面螢幕通常至少要超過 30 吋才能發揮效用，如此才能帶給使用者環繞效果和身歷其境的體驗。相反地，畫面尺寸對於平面螢幕來說問題不大，雖然你可能會覺認為螢幕愈大，愈適合玩遊戲。



選擇曲面螢幕時，可選擇的尺寸較少。所以，若家中空間有限，或者需要充足的桌面空間來做其他事情，平面螢幕可能會是較佳選擇。





我們有相當適合電競玩家的曲面與平面的 UltraWide ™ 螢幕，雖然這些也是專業人士的首選。這些螢幕具有32:9 長寬比，因為你可以同時使用多種工具，提供更高的生產力。若你正在尋找能靈活應變的螢幕，無論是選擇曲面或平面，都會是不錯的選擇。有了能與 HDMI 2.1 和 USB Type-C ™ 相容的多功能連接埠，這些螢幕可滿足你工作與娛樂的任務。