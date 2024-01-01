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曲面螢幕 vs. 平面螢幕
眾所周知，螢幕能夠提升你的電競體驗。在選購電競螢幕時，你首先要考慮的是要選擇曲面螢幕或是平面螢幕。為了能更輕鬆做決定，我們整理出一份實用的指南，提供關於曲面螢幕的必要資訊，以及與平面螢幕的型號比較。
曲面螢幕與平面螢幕有什麼差異？
除了螢幕曲率之外，曲面螢幕和平面螢幕之間其實沒有很大差異。事實上，這兩種類型所採用的技術大致相同，所以在更新率、反應時間和色位深度等地方並不會有明顯的差異。你也會發現，曲面與平面螢幕皆有用來連接主機的連接埠。
LG曲面和平面螢幕都配備一些優異的功能。 LG的 48 吋 UltraGear™ UHD 4K OLED 電競螢幕 擁有 98% 的 DCI-P3 色域覆蓋率；能利用高解析度畫面提供身歷其境的電競體驗。 特定的曲面與平面螢幕機種也擁有 1毫秒的反應時間，減少播放期間的模糊與殘影情形。
最優先的事情：考量尺寸
在深入其他細節之前，最好記得曲面螢幕通常要比平面螢幕來得更大，會占據更多的桌面空間。這是因為曲面螢幕通常至少要超過 30 吋才能發揮效用，如此才能帶給使用者環繞效果和身歷其境的體驗。相反地，畫面尺寸對於平面螢幕來說問題不大，雖然你可能會覺認為螢幕愈大，愈適合玩遊戲。
選擇曲面螢幕時，可選擇的尺寸較少。所以，若家中空間有限，或者需要充足的桌面空間來做其他事情，平面螢幕可能會是較佳選擇。
我們有相當適合電競玩家的曲面與平面的 UltraWide ™ 螢幕，雖然這些也是專業人士的首選。這些螢幕具有32:9 長寬比，因為你可以同時使用多種工具，提供更高的生產力。若你正在尋找能靈活應變的螢幕，無論是選擇曲面或平面，都會是不錯的選擇。有了能與 HDMI 2.1 和 USB Type-C ™ 相容的多功能連接埠，這些螢幕可滿足你工作與娛樂的任務。
選購曲面螢幕時的其他考量
選購曲面螢幕時，與選購平面螢幕要注意的地方不盡相同，建議在貨比三家時要留意。
曲度
螢幕曲度取決於螢幕的半徑。半徑會以數字 (毫米) 並在最後加上「R」來表示，這也是你在選購曲面螢幕時會看到的數值。
一般來說半徑範圍會從 1800R 到 4000R。要記住的重點是，半徑愈小螢幕曲度就愈大 (換句話說，曲度更明顯)。所以，1800R 螢幕會比 4000R 螢幕更彎曲。
螢幕的曲度將決定最佳觀看距離。例如，1800R 螢幕的理想觀看距離是 1800mm。半徑愈大，觀看角度就愈寬。所以，螢幕的半徑愈寬 (或者有較不明顯的曲度)，你就需要坐在離螢幕更遠的位置，才能有最佳的觀看體驗。
曲面螢幕與畫面比例
選購曲面螢幕時另一個要考量的是長寬比。曲面螢幕的寬度尺寸比高度尺寸更大；事實上，我們大部分的曲面螢幕有 21:9 的長寬比，這就表示螢幕的寬度是高度的 2.3 倍。
與平面螢幕標準比例 16:9 相比之下，曲面類型能提供更寬的視野 – 這正是電競玩家的佳音！不過，正如先前提到的，這也表示尺寸會是其中一項因素。曲面型號需要更多的縱向桌面空間，僅僅因為曲面螢幕比許多平面螢幕更寬。
將曲面螢幕用於電競的好處
因曲面螢幕能帶來身歷其境效果，而受到電競玩家的歡迎。
曲面螢幕更能呈現我們觀看世界的方式，從二度空間變成三度空間。當你看著此類型螢幕時，畫面的曲度能延伸你的周邊視覺，這就是為何什麼曲面螢幕比平面螢幕更能帶來臨場感，讓你置於這些遊戲的中心。
有些人還發現曲面螢幕能減輕眼睛的疲勞，尤其是他們坐在螢幕前好幾個小時的情況下。同樣地，這是因為曲面螢幕擁有比平面螢幕更寬的視野；你一眼就能看到整個畫面，眼睛也就不需要那麼操勞。
結論：哪一種螢幕最好？
若你的空間足夠，又想要擁有身歷其境的電競體驗，曲面螢幕絕對是很棒的選擇。若你平時花很多時間在影片或圖像剪輯，你也能從曲面螢幕獲得好處，因為曲面螢幕能讓你的眼睛更舒適。但是，若將曲面螢幕僅用於一般的瀏覽網頁、觀看影片與文書等日常用途上，你可能就不需要曲面螢幕。
當然，你可能對特定的螢幕類型情有獨鍾，LG能提供最適合用於電競和其他高性能任務的曲面與平面螢幕。