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洗碗機知識中心
洗碗機選購指南：教你正確挑選適合你的洗碗機
洗碗機選購指南
洗碗機讓洗碗變得更加輕鬆，是目前最便利的家用電器之一。然而購買新品要考慮的因素太多，尤其市場上販售的洗碗機有各種不同尺寸，以及配備一系列實用功能，為幫助家庭確實節省勞務及時間，請繼續往下閱讀選購指南，了解更多購買時必須注意的重點。
洗碗機類型
市面上分為獨立式和嵌入式洗碗機，其設計可完美融合居家環境，打造現代風格外觀。以下是個別類型的概述，你可依此來決定最適合家中的機型。
獨立式洗碗機
獨立式洗碗機可置於廚房的任何位置，僅需再接上管線即可。其相當易於安裝，也能隨著搬遷任意移動，是租屋客或日後有搬遷需求的絕佳選擇。
嵌入式洗碗機
嵌入式洗碗機擁有整齊地置入廚房檯面下的設計。此類洗碗機將安裝於洗碗機安裝槽內，無法當作獨立式家電使用，也不如獨立式機型可輕易拆除。另一方面，此類型乃做為家中的永久固定設備之用，因此它們非常適合屋主或不經常搬家的人士。
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洗碗機尺寸
洗碗機擁有各式尺寸可供選擇，產品規格會列出尺寸，選購時請多多留意。標準洗碗機的寬度為 600mm，此數字通常稱為「全尺寸」。無論你要購買的是獨立式或嵌入式機型，務必都要與可用空間相比較。
洗碗機的容量代表一次可清潔的餐具量，是以其可容納的餐具套數測量。「幾人份」指的是一頓三道菜色正餐所使用的碗盤、餐具和玻璃器皿。然而因為餐具擁有各種形狀和尺寸，所以此測量值僅供參考。
LG 四方洗蒸氣洗碗機為 14 人份，適用於任何大小的家庭，包括四人或以上的大型家庭。
LG 洗碗機的重點特色
我們的洗碗機有許多便利設計，可讓餐後洗滌更輕鬆。以下是為一些功能介紹。
1. TrueSteam™ 蒸氣潔亮科技
LG獨家專利 TrueSteam™ 蒸氣潔亮科技功能使用蒸氣徹底滲透殘渣，以清潔碗盤並減少水漬*。此外LG四方洗蒸氣洗碗機擁有超過 80°C 的最終清洗溫度，可減少碗盤上的細菌達 99.999%*。
*800C 獲得清洗和大腸桿菌、李斯特菌和沙門桿菌的減菌測試，使用搭配高溫和蒸汽選項的「環保」行程。水漬減少測試使用搭配蒸汽選項的「環保」行程，以及使用內建水軟化系統 (洗碗機鹽)。
2. QuadWash 超廣角螺旋洗臂
相較於其他品牌洗碗機上看到的一字型洗臂，LG QuadWash 超廣角螺旋洗臂技術配備十字型外觀的洗臂，可從多重角度洗滌，提供更徹底的清潔。這些洗臂可旋轉和擺動清洗碗盤；其中兩支還擁有多角度噴射水流的出水孔，提供你深層且全面清潔碗盤的效果。
此技術也擁有獨特的洗程選項，可調整上層和下層碗籃的噴洗強度。你可選用更溫和的清潔方式，清洗如玻璃器皿等易碎餐具。
3. 自動開門
LG部分機型配備自動開門烘乾技術，機門可在洗程結束後開啟，讓蒸氣從洗碗機內部散出，使你的碗盤能妥善的乾燥，讓你幾乎不需使用廚房拭巾，就可收納餐盤。
4. 串聯 LG ThinQ
與其它 LG 家電連線 – 包括特定的冰箱、洗衣機，當然還有洗碗機。
LG ThinQ App* 讓你透過手機管理、監控 LG QuadWash 四方洗蒸氣洗碗機，讓你打造個人化的洗程與下載新的行程；你也能夠在手機上進行故障排除，以及設定內槽蒸氣清潔洗程*的提醒，如此可使你的洗碗機常保如新，持續發揮最佳性能。
*有關 LG ThinQ 更多說明，請見：https://www.lg.com/tw/thinq/index.html
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5. 直驅變頻馬達技術
LG 採用直驅變頻馬達的設計，使移動的零件更少，幫助洗碗機運作時更加安靜、可靠。
6. 可調式彈性籃架
可調式彈性籃架可讓你調節洗碗機的內部配置，能更彈性地清洗各式各樣的餐具和器皿，EasyRack Plus 可調式彈性籃架功能，可讓你將上層籃架調節成三種不同的高度，例如要將空間最大化以容納各類餐具，包括特殊形狀的餐具組和鍋鏟、攪拌器等大型器皿。LG 洗碗機的下層架也擁有可折疊支架，有助於創造可容納各種尺寸碗盤的空間。
準備好購買新的洗碗機了嗎？
無論是烹煮一頓三道菜色正餐或是一鍋週間晚餐，洗碗機可幫你省去這些煩人的清潔瑣事。立即線上瀏覽我們全系列的洗碗機。