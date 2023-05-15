相較於其他品牌洗碗機上看到的一字型洗臂，LG QuadWash 超廣角螺旋洗臂技術配備十字型外觀的洗臂，可從多重角度洗滌，提供更徹底的清潔。這些洗臂可旋轉和擺動清洗碗盤；其中兩支還擁有多角度噴射水流的出水孔，提供你深層且全面清潔碗盤的效果。



此技術也擁有獨特的洗程選項，可調整上層和下層碗籃的噴洗強度。你可選用更溫和的清潔方式，清洗如玻璃器皿等易碎餐具。