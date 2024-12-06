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洗碗機知識中心
洗碗機好用嗎? 洗碗機缺點剖析，下單前必看
洗碗機好用嗎？有必要買嗎？網路上流傳的「三機救婚姻」，可不是沒有來由的，身為三機第一寶的洗碗機，每天照三餐運轉，才使婚姻得以長久，生活得以舒心。隨著科技演進，大家對於洗碗機可省水省電的功效，已有一定的認知，家事好幫手的名號也無可置疑，但是在下單前，相信大家還是會有一些疑問，以下就從使用限制與大家認為的缺點，進一步為大家剖析。
洗碗機有使用限制嗎？缺點有哪些？
對於一些尚未使用過洗碗機的人來說，還是對洗碗機使用上存有一些疑問，甚至會聽聞一些洗碗機缺點而望之卻步，但其實所有的科技產品在剛開始使用時，都會有些不習慣的地方，建議可以透過深入了解來打破對洗碗機的誤解，讓洗碗機能成為每個家庭的好幫手。
· 受限於廚房空間
洗碗機都會有一定的體積大小，需要適當空間來擺放，購買時可依廚房空間選擇。像桌上型洗碗機雖可自由放置，但由於為直接擺放於桌面上的款式，不僅會影響作菜空間，且洗碗容量也較小，使用上限制較多；若是選擇嵌入式洗碗機，好處是可以與廚櫃一體成型做配搭，但未來要做改裝，則必須要完全拆掉，可移動性不高；獨立式洗碗機則是容量大，可單獨擺放在各種空間，擺放靈活度高，較崁入式自由，未來如果要搬家也可以完整移動。
· 需購買專用洗劑
洗碗機需購買專用洗劑，洗劑包含有洗碗粉、軟化鹽、光潔劑3種，就是我們常聽到的洗劑三寶，專用洗劑能幫助洗淨度提升，同時還能省下不少時間、水電與成本，而手洗若要達到同樣洗淨度，消耗能源更高，所以洗碗機洗劑不管是在去污力、省能源上，無論怎麼看都是相當值得的。
· 有少部份餐具材質限制
洗碗機是利用水柱與高溫達到清潔的效果，木製、鋁製、手工製品或不耐熱的塑膠製品等，不適合放入洗碗機清洗。但是有的洗碗機有設計精緻洗程，能針對脆弱的餐具，例如高級的玻璃高腳杯、瓷器、茶壺等做合適的洗滌。如果擔心洗碗機洗高級餐具會有損壞的話，可以選擇這類有特殊洗滌模式的洗碗機，這樣就不會使碗盤餐具損壞。
· 操作上需要熟悉
有些人可能對於新產品操作上需要熟悉，或者老一輩的人相對排斥大型的家電，覺得操作上有困難度，但目前洗碗機設計上已經越來越人性化，面板中文化且標示清楚，只需要按下按鍵即可啟動使用！或者有些機種有 wifi 功能，可透過手機遠端監控洗程，若長輩還是對於操作有疑慮，可以選擇 wifi 機種直接遠端操控非常方便！
洗碗機推薦 | LG 教你聰明使用洗碗機
LG 洗碗機簡約美型的流線外觀，符合現代人的審美需求，更重要的是人性化的創新智能設計，讓操作方式變得更簡單，能幫助你更有效率地使用洗碗機，快一起來看看吧！
1. 使用 TrueSteam 蒸氣潔亮技術
創新的 TrueSteam 蒸氣潔亮技術，以高溫蒸氣全面覆蓋餐具，有效去除油汙，還能減少水漬形成，就算沒加洗劑也能把碗盤洗得光亮如新。
2. 全方位清潔無死角
Quadwash4 支超廣角螺旋十字型洗臂，不放過任何角落的髒污，全方位清潔碗盤，不用再擔心死角會藏污納垢。
3. 可靈活運用的洗碗機空間
可調式的彈性籃架、折疊式支架與高度調節功能，內部空間大，還可依照餐具大小與碗盤多寡來調整，就算放炒鍋進去都沒問題，能充分活用空間，並以省水省電的方式一次完成清洗。
4. 擁有多種清潔模式
有多種洗程模式可選，可依照放入的碗盤量或髒污的程度，以及配合餐具材質、數量，選擇柔洗、蒸氣、分層清洗、單層清洗或加強清洗等不同的洗程模式。
5. 可自動開門烘乾
洗完會自動開門烘乾，節能同時還能快速排出機內濕氣，加強烘乾效能。
6. 內建 wifi 遠端 APP 操作更方便
智能 ThinQ 串聯，就算無法直接按洗碗機上的按鍵，也能透過遠端操作選擇洗程，即使不在家也能一鍵控制。
7. 保養檢修自動檢測
洗碗機用久了，內部多少可能會殘留一些食物殘渣，一定要定期為洗碗機做清潔保養，才能維持洗碗機的使用效能。LG 洗碗機在清潔次數每滿30次後，就會自動提示需使用蒸氣清潔功能清洗內槽，只需要添加檸檬酸或清潔劑，就可以自動完成清潔，使內槽重現光亮。另外還能透過手機麥克風以聲音自動診斷故障，省去故障檢修的時間和成本。
8. 低噪省電
省電環保的直驅變頻馬達，低噪耐用，還享有10年保固服務。
📖延伸閱讀：洗碗機清潔保養指南：5步驟教你清洗洗碗機，跟油垢說掰掰！
洗碗機好用嗎？有必要買嗎？這個答案是肯定的！LG 的洗碗機，已改加入許多創新的科技技術，不僅救了婚姻，更讓使用者能利用多出的時間，去做更多有意義的事，為生活帶來更多的便利與美好。