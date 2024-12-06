洗碗機好用嗎？有必要買嗎？網路上流傳的「三機救婚姻」，可不是沒有來由的，身為三機第一寶的洗碗機，每天照三餐運轉，才使婚姻得以長久，生活得以舒心。隨著科技演進，大家對於洗碗機可省水省電的功效，已有一定的認知，家事好幫手的名號也無可置疑，但是在下單前，相信大家還是會有一些疑問，以下就從使用限制與大家認為的缺點，進一步為大家剖析。