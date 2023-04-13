你家的洗碗機有定期清洗與保養嗎？有著廚房好隊友之稱的洗碗機，能一次清洗大量碗盤，替你減輕家事上的負擔。但長期使用下，難免會有油汙堆積，進而對碗盤清潔的效能造成影響。但洗碗機的保養清潔到底該怎麼做？以下就讓本篇教學指南，從事前準備工具開始說明，手把手教你清潔洗碗機，跟堆積的油垢說 bye bye！