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洗碗機知識中心
洗碗機清潔保養指南：5步驟教你清洗洗碗機，跟油垢說掰掰！
你家的洗碗機有定期清洗與保養嗎？有著廚房好隊友之稱的洗碗機，能一次清洗大量碗盤，替你減輕家事上的負擔。但長期使用下，難免會有油汙堆積，進而對碗盤清潔的效能造成影響。但洗碗機的保養清潔到底該怎麼做？以下就讓本篇教學指南，從事前準備工具開始說明，手把手教你清潔洗碗機，跟堆積的油垢說 bye bye！
為什麼洗碗機
需要清洗與保養？
總覺得居家洗碗機的清洗效能下降嗎？那麼該為洗碗機清洗與保養了。一般來說，每次使用完洗碗機後，都應檢查是否有食物殘渣殘留於機器縫隙，並於兩週一次清潔洗碗機內側、噴灑器與過濾器，才能維護洗碗機的效能，避免機器損壞。而若缺乏清潔與保養，可能會有以下情況產生：
● 菜渣與油垢堆積，降低清洗效果
● 出現異味
● 影響洗碗機使用年限
備妥清潔工具，讓洗碗機清洗更輕鬆
由上段可知，為了維護洗碗機的使用效能，與預防機器損壞，定期清潔保養洗碗機真的不能少。但工欲善其事，必先利其器。接下來，就讓我們來瞭解清洗洗碗機前該準備哪些工具，幫你更有效率的完成清潔步驟。
|工具
|說明
|檸檬酸粉、白醋
|洗碗機的清洗切勿使用一般洗滌劑，並可用檸檬酸粉或白醋代替
|軟刷、海綿、抹布
|可用來刷洗過濾器，以及清理洗碗機外部
|針或較為尖銳的工具
|用以疏通被殘渣堵住的噴灑器孔
清潔保養洗碗機－5步驟教你全面搞定
準備好清潔工具後，就讓我們以LG的四方洗蒸氣洗碗機為例，並搭配詳細的解說，手把手教你如何保養洗碗機。
1.洗碗槽清洗
需先淨空洗碗機內部，再將45g的檸檬酸粉放入槽內，或是把200ml～300ml的白醋倒入淺碗中，放置於上方餐具架上。並啟用自動行程，完成後則再次重新啟動。
2.過濾器清潔
接著，以逆時針旋轉的方式將過濾器取出。並以流動的水搭配軟刷清潔過濾器，將堆積的髒汙徹底清除。
3.噴灑器疏通
除了過濾器外，輕灑器若被食物殘渣堵住，也會影響清洗效能。建議可先使用細針、或較為尖銳的工具，將堵塞物清除，再以流水將噴灑器沖洗乾淨即可。
4.內槽蒸氣清理
而洗碗機的內槽，不僅會有食物殘渣殘留，還會有水垢、油汙或灰塵的堆積，導致內槽蒸氣效果受損。建議可以檸檬酸或白醋進行清潔，只要按住「強力」按鈕3秒鐘，即可清洗完畢。
5.機台外部擦拭
接著，以海綿或抹布，將機台的外部擦拭乾淨，就完成洗碗機的清潔與保養囉！
洗碗機清洗保養常見問題
最後，LG統整了關於洗碗機清潔與保養的常見問題，並提供詳細解答，為你解決關於廚房家電的困惑。現在，就讓我們一起來看看吧！
Q1：可以洗碗機清潔碗盤，可以使用一般的洗碗劑嗎？
建議使用洗碗機專用的洗潔劑，而常見的劑型有洗碗錠或洗碗粉，並搭配軟化鹽與亮潔劑，才能在清潔洗碗機的同時，避免水垢的產生，還能達到拋光的效果。
Q2：啟用洗碗機時，一定要放滿才能使用嗎？
答案是不一定，若需要清洗的碗量較少，建議可以分層清洗，讓洗碗機可以擁有更好的平衡。
Q3：什麼情況下，該立即尋找原廠進行檢修？
洗碗機出現狀況時，建議可以先檢視使用手冊，依照說明初步找出問題，並排除狀況。若該情況無法解決，則應立即聯絡客服，尋求檢修的協助。
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