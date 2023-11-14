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乾衣機知識中心
乾衣機選購指南
乾衣機選購指南
你在尋找新的乾衣機嗎？在眾多選擇中，可能很難快速找到最適合自己的產品。LG 整理了一份便利的購物指南，本文會幫助你了解如何選擇適合自己的乾衣機；我們也會談到容量問題，以及你會在特定 LG 機型上找到的功能。請利用此終極指南，為你的家中選購一台全新的乾衣機吧！
什麼是熱泵式乾衣機？其運作原理為何？
你會注意到 LG 免曬衣乾衣機系列被稱為「Heat pump (熱泵) 溫和除濕式乾衣機」，你可能會納悶這是什麼意思。
熱泵式乾衣機是一種除濕式乾衣機的類型。它們使用熱泵技術來加熱空氣，並吸收衣物上的水分，如此便產生凝結水，接著再將其收集至水箱或儲水槽，剩餘的乾燥空氣就會再循環利用，經過滾筒排回，此流程將你的衣物除濕排乾。
熱泵式乾衣機的優點
以下是熱泵式乾衣機的優點：
1. 因其重新加熱和再利用滾筒內產生的熱空氣循環，熱泵式乾衣機以能源效率而聞名。
2. 因為所有的水分會儲存在可手動清除的水箱內，因此無需連接排水管、瓦斯管、排風管，使用者能擁有更多彈性來安排放置空間；如果你是住在公寓或是家中沒有獨立的洗衣間，你仍能輕鬆地擺放熱泵式乾衣機，且運轉費用也較低廉。
3. 熱泵式乾衣機以較低的溫度乾衣，較不傷衣物
我適合什麼尺寸的乾衣機？
乾衣機有一系列尺寸，建議依據家庭人數以及乾衣頻率選擇尺寸。有兩種尺寸需要納入考量：機器實體尺寸和乾衣機容量。
將你正在考慮的任何乾衣機規格上的尺寸，與家中可用空間比對，記得在背面跟側面預留用於機器通風的空間。乾衣機的容量以公斤 (kg) 為單位，指的是裝載衣物的乾重量而非濕重量；如果你有可能需要烘乾羽絨被等大型厚重物件，也應考量選購大型乾衣機。
LG 乾衣機的重點特色
我們的乾衣機使用一系列創新技術，其設計旨在讓你的生活更加輕鬆。以下是你會在特定 LG 機型上看到的特別功能介紹。
1. 變頻控制
為確保其持續正常發揮作，保持機器內冷凝器的乾淨很重要。LG 的自動清潔冷凝器技術會在每一行程自動清潔冷凝器 1-3 次，故你不必手動清理冷凝器上的棉絮。*
*冷凝器的清潔度會因運作環境而異。
2. 智慧功能
如今，乾衣機配備提升 ThinQ Wi-Fi 連線性能的智慧功能，讓你可以更輕鬆管理衣物清潔排程。以下是你能在 LG 乾衣機找到的一些重要智慧功能。
1. ThinQ®: LG ThinQ 技術可讓你透過 ThinQ App (手機應用程式)*，遠端監控及管理你的乾衣機；你能夠追蹤乾衣機的耗電量、記錄行程，同時也能下載新的行程。
2. 智慧診斷™: 智慧診斷 功能可讓你傳送資料至智慧型手機上的 LG ThinQ App，對你的乾衣機進行診斷，並排除任何潛在問題的或故障。
3. 智慧配對: 透過智慧配對，你能將你的 LG 滾筒 洗衣機與乾衣機行程同步。連線至 LG ThinQ App 時，智慧配對會依據最近一次完成的洗衣行程，自動設定最佳的乾衣行程，讓你不必手動選擇。
3. 專家防護行程
特定機型配備設計用於呵護你的衣物和家庭的特殊行程。
1. 過敏防護™ 行程: 我們的過敏防護行程可減少與家中過敏原*接觸，以保護你與家人的健康。
2. 溫柔呵護: 溫柔呵護行程以低溫烘乾細緻的衣物，降低縮水和產生皺折的可能性。
4. 感應烘乾
透過監控滾筒內的溼度和空氣溫度，感應烘乾技術會自動控制乾衣時間與溫度，為每一次行程打造最棒的效果。
5. 雙重極細密濾網
雙重極細密濾網技術可過濾棉絮和其他來自衣物上的碎屑，確保你的乾衣機在一次又一次的賣力工作後，仍永保最佳狀態。
額外考量事項
最後還有幾項是在你決定要選擇哪一款乾衣機之前，可能會希望考慮的重點。
1. 二合一洗衣乾衣機
洗乾堆疊是在節省空間方面很好的一種解決方案，特別是你也正好在尋找新的洗衣機時。要注意的是這類機器的乾衣量相對比較小，故你需要考量使用乾衣功能的頻率，以及乾衣的品項。
話雖如此，它們對於家中沒有足夠空間的人而言，是一個很棒的選擇；而對於住在公寓或室外空間有限，而無法使用曬衣架或晾衣繩乾衣的家庭，也非常實用。
然而如果你希望擁有更美型的洗乾堆疊， LG 旗下擁有 WashTower™ AI 智控洗乾衣機的堆疊式樣態機型，其配備全觸控中央控制面板和垂直流線式一體成型設計，提供便利性與更好的使用性。
2. 能源效率
乾衣機的刻板印象便是沒有非常好的能源效率，但這不一定是對的。如先前所述，熱泵乾衣機的設計讓能源運用更有效率，使其更環保且運作成本更低。所以，即使熱泵乾衣機的價格稍貴，但若以產品生命週期成本(即購買價格加上十年的基本運作費用)， 通常相對便宜。
在澳洲，能源效率分級標章可讓消費者在購買前，清楚比較不同機型的能源效率和運作成本。能源效率分級標章使用「星等分級」來評定其效率，該設備的星等數愈多，代表其能源效率就愈高。LG 乾衣機擁有超高效率的 9 星等能源效率分級。
準備好購買新的乾衣機了嗎？
看完以上乾衣機的多重優點，你是否還要繼續戶外晾曬衣物? 。快到 LG 官網瀏覽全系列產品，讓 LG 免曬衣乾衣機提升你的生活品質。