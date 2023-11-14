你會注意到 LG 免曬衣乾衣機系列被稱為「Heat pump (熱泵) 溫和除濕式乾衣機」，你可能會納悶這是什麼意思。

熱泵式乾衣機是一種除濕式乾衣機的類型。它們使用熱泵技術來加熱空氣，並吸收衣物上的水分，如此便產生凝結水，接著再將其收集至水箱或儲水槽，剩餘的乾燥空氣就會再循環利用，經過滾筒排回，此流程將你的衣物除濕排乾。