微波爐清潔方法有哪些？教你用對方式，清潔保養不費力

微波爐是用於加熱食物的好幫手，因此許多人在清潔微波爐時，為了不影響到食用安全，會避免使用清潔劑，以防化學物質殘留。但是如果單靠布跟水，清潔的時間又會大幅拉長，而且效果不佳。其實家中有許多隨手可得的天然工具，不僅好用，清潔方式也相當簡單，現在就照著下面步驟動手試試吧！