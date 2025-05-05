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微波爐知識中心
微波爐清潔方法有哪些？教你用對方式，清潔保養不費力
微波爐的油漬污垢，為什麼總是那麼難清潔？你用對清潔方法了嗎？微波爐是家中使用頻率相當高的家電，湯汁、油漬等食物殘渣很容易會噴濺在內壁上，如果久久才清一次，或沒有用對清潔方式，就會發現這些污垢，頑強到很難請走，甚至還可能開始產生異味。為了避免以上狀況，本篇就由家電專家出馬，教你微波爐清潔的有效方法，還你一個清新乾淨的微波爐！
微波爐有效的清潔方式大公開
微波爐是用於加熱食物的好幫手，因此許多人在清潔微波爐時，為了不影響到食用安全，會避免使用清潔劑，以防化學物質殘留。但是如果單靠布跟水，清潔的時間又會大幅拉長，而且效果不佳。其實家中有許多隨手可得的天然工具，不僅好用，清潔方式也相當簡單，現在就照著下面步驟動手試試吧！
|類別
|準備工具
|清潔步驟
|方式①
● 檸檬（3～5片）或白醋（1匙或適量）
● 抹布或海棉（一塊）
● 乾抹布
|方式 ②
● 小蘇打粉（適量）
● 抹布或海棉（一塊）
● 乾抹布
微波爐除了好的清潔方法，平常有哪些保養方式？
微波爐除了上述的清潔方法外，建議最好還是不要等污垢都累積了一段時間才來清，如果平常就能維持良好的使用習慣，微波爐就比較不容易髒且不會有異味，也能減少清潔保養的頻率，讓定期清潔變得更輕鬆。
● 容易噴濺的食物加蓋後再加熱
微波爐的油漬髒污，大多都是因為食物噴濺所造成的。容易噴濺的食物，建議可用微波爐專用蓋，或耐熱的容器蓋住食物後再加熱，就能有效防止食物在加熱的過程中四濺，並維持微波爐清潔。
● 保持通風
微波爐將食物加熱完後，內部會有些潮濕，加上如果食物本身的味道比較重，就容易會使內部產生異味，甚至滋生細菌。因此建議使用完，可以稍微將微波爐的門打開，讓內部通風乾燥。
● 隨手清潔內外部
污垢剛形成的時候最容易清除，但如果放著不管就會越來越難清。平常微波爐在使用後，如果有食物噴濺的狀況，就應該馬上清理，保持隨手清潔的習慣。
好清潔的微波爐推薦 | LG智慧變頻微波爐
微波爐也有好清潔的款式嗎？LG變頻微波爐可以很肯定的跟你說，當然有！微波爐的清潔方法不只要用對，如果一開始就能選對微波爐，更能讓日常的清潔保養變得事半功倍。而LG微波爐在幫助清潔保養的功能面上，有以下的特色：
✔️抗菌易清潔塗層
微波爐內壁使用的抗菌易清潔塗層，為微波爐加了一層保護層，使表面髒污不易附著，同時也讓微波爐變得更好清潔。
✔️穩固的轉盤設計
可拆卸式的轉盤設計，可取出來單獨做清洗，還能完整清潔到轉盤底部縫隙中的殘渣，真正徹底的清潔到微波爐內部。
✔️觸控式面板
觸控式面板無縫隙的設計，讓微波爐沒有藏汙納垢的機會，若不小心沾上油漬，只需要輕輕擦拭，就能快速去除。簡約的設計不只讓清潔保養更快速，也讓微波爐的外觀，看起來更簡潔時尚。
✔️3倍LED照明
LG微波爐大容量的內部空間中，有配合3倍的LED清晰照明，能加熱更多樣化的料理，清潔時也不會有看不清楚微波爐內壁髒污的狀況，對使用與清潔保養上來說都更為方便。
✔️觸控式面板
觸控式面板無縫隙的設計，讓微波爐沒有藏汙納垢的機會，若不小心沾上油漬，只需要輕輕擦拭，就能快速去除。簡約的設計不只讓清潔保養更快速，也讓微波爐的外觀，看起來更簡潔時尚。
✔️磁控管10年保固
定期清潔保養微波爐，可避免影響磁控管效率，延長微波爐的使用壽命。雖然如此，但LG還是提供了長達10年的磁控管保固，從這一點就可以看出的LG對於產品的信心。
✔️變頻精準控溫
LG的精準控溫技術，能讓食物保留原汁原味，以蒸、烘、烤、炸多功能的方式烹調出美味的食物。在精準控溫之下，加熱時也較不容易讓食物噴濺出來，後續清潔保養自然就變得更為輕鬆。
微波爐清潔除了要有好的方法，若是能選擇一台功能設計完善的微波爐，絕對能讓清潔變得更加省力。LG從消費者在意的角度出發，在各個細節上著墨，打造出許多能實際幫助生活更輕鬆的家電，也讓清潔保養變得更方便。