We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
微波爐知識中心
微波爐推薦購買必看！如何提高效率，變頻非變頻原理差異解析
微波爐加熱時間總是算不準，食材總是加熱不均嗎？推薦你從微波爐原理來深入了解吧！微波爐快速的加熱方式，替我們省下了大把時間，對生活的貢獻不言而喻。但是如果想要找到一台能均勻加熱，還能做出各種料理的微波爐，除了原理，你還需要知道變頻與非變頻微波爐的差異，此外我們還會教你挑選的小撇步，讓你看完就能找到符合需求的實用微波爐。
微波爐推薦前，建議你來先了解原理與功率！
微波爐原理相當簡單，就是電流在通過內部的磁控管後，將產生的微波均勻發散至微波爐內壁，並利用反射與高密集摩擦，使食物中的水分子不停震盪，達到加熱的效果。每台微波爐的加熱原理都一樣，但是加熱的快慢，則是取決於輸出功率（瓦數），一般微波爐瓦數在600W－1000W左右，當瓦數越高，就表示加熱越快，所需時間越短，若瓦數低則相反。
這樣以電能產生熱能的微波加熱方式，因為是一種介於無線電波與紅外線之間的電磁波，能量極低，不會對造成人體傷害，也不會使食物產生不好的物質，因此可以放心使用。目前市面上有非變頻與變頻微波爐的選擇，其中又以能因應食材需求，轉換不同功率的變頻微波爐為熱門首選推薦。
微波爐變頻 VS 非變頻推薦哪種？原理與功能差異比較
該買變頻微波爐還是非變頻微波爐呢？問這個問題之前，我們來詳細了解一下兩者的差異吧！
|微波爐類型
|變頻微波爐
|非變頻微波爐
|運作原理
|透過變頻電路，以連續的方式，自動調整輸出的微波功率
|為避免食材過熱，磁控管以間斷性的方式加熱
|輸出功率
|可依照食材性質選適合的模式功率
|固定一種功率輸出
|加熱功能
|有多種烹調功能可選擇，例如微波加熱、解凍、保溫、蒸氣、燒烤、氣炸、優格製作等，可製作出各式料理
|一般基本微波加熱
|是否能均勻加熱
|可依照食材性質，精準調節火力、均溫烹調
|需用分段式加熱，以確保不會過熱或有外熱內冷的狀況發生
|省電節能
|可穩定輸出功率，比一般微波爐更省電
|能耗高，耗電量較大
了解微波爐原理後，該怎麼挑選？5個推薦選購建議
微波爐除了有變頻與非變頻的區別，每台在功率、容量、功能、款式上也都不大相同。購買前推薦你可以將以下5個建議納入考量，綜合所有要素來挑選，就能找到符合實際需求的微波爐。
1. 外觀與規格
微波爐雖然不是大型家電，但是如果能挑選到簡約大方，且能融合進各種空間的款式，使用起來也會因為賞心悅目，而感到心情愉悦。還有別忘了也要確認規格，這樣才能知道微波爐是否能妥善被放入想置放的空間，另外置放空間是否平坦，附近有沒有插座，是否有多餘的散熱空間也都需要特別留意。
2. 有轉盤還是平台式
微波爐內部有分轉盤與無轉盤2種配置，有轉盤的旋轉式設計，可以讓食材透過360度的旋轉，達到均勻加熱的目的，而無轉盤設計，雖然較容易會有受熱不勻的問題，但因為內部容量大且好清潔，所以價格也較高。
3. 機械式還是電子式
微波爐的操作方式分為機械式與電子式2種，機械式就是傳統的旋轉鈕，直覺式的簡單設計，讓使用者能輕鬆調整秒數；而電子式就是觸控式面板，只要碰觸就可以精準操作，加上表面平滑，就算手沾上備料，也很容易清潔。
4. 容量
微波爐容量的挑選，除了家庭人數、食物份量，也需要考量微波食物的差異。一般如果是單人或小家庭，25公升的容量已經相當足夠，若是大家庭則可以選30公升以上的大容量。另外變頻的微波爐因為除了加熱的基本功能，還可以進行多功能烹調，所以在選購時也可以將常烹調的食物大小考量在內。
5. 品牌售後服務
聲譽良好的大品牌，有品質穩定、售後保障完善的特色，附加的保固保障，無疑對需要長期使用的微波爐等家電來說，是最理想的選擇。
從微波爐原理挑選 | LG 全變頻微波爐推薦
LG 全變頻微波爐從精緻的外觀設計到操作功能的提升，掌握了消費者的需求，打造出高效均溫烹調，且能鎖住美味的全變頻微波爐。所以如果你正在找好用又實用的微波爐，推薦你從以下幾個特色來了解 LG 全變頻微波爐有何不同。
1、 智慧變頻精準控溫
LG 智慧變頻的科技，讓微波食物不再有加熱不均的問題，多段火力的設計，可根據食材特性，自行調整瓦數與時間，達到高效且均溫的功效。此外，還有針對忙碌現代人，內建的菜單程式，只要動一動手，就能幫你自動加熱。
2、 可針對功能需求挑選基本款或多功能款
LG 全系列變頻微波爐都擁有高效均溫，與均勻解凍的烹調技術，除了基本款，也有推出可一機多用的多功能微波爐，微波、蒸氣、燒烤、氣炸等都難不倒它，另外還有加入紅外線加熱技術的款式，能更有效減少加熱時間，使食材更能呈現出原汁原味的口感。多元的款式也讓消費能根據實際需求來挑選，達到家電真正實用且便利的效果。
3、 極窄機身設計
不小看 LG 變頻微波爐窄小的機身，打開一看你會發現裡面容量相當大。LG 特意將機身變窄，增大內部容量，提升空間利用效率，讓微波爐也能在寸土寸金的空間中，被妥善地利用。
4、 抗菌易清潔塗層
LG 考量到微波爐在使用後，內部難免會產生油漬，因此特別使用了 EasyClean™ 99.99% 抗菌易清潔的塗層，只需要使用抹布輕鬆擦拭，就可以清除內部油漬。
5、 磁控管10年保固
微波爐加熱的原理是來自於磁控管，若是磁控管故障或損壞，這台微波爐當然也就無法使用。LG 提供有業者無法超越的10年磁控管保固，讓消費者能更安心的使用。
6、 韓系美學設計
LG 除了追求極致的功能細節，在外觀上也同樣不馬虎。成功地將韓系簡潔的美學，帶入微波爐的外觀設計中，讓家電能融合進不同的居家空間，並且為家中的質感升級。