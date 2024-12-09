微波爐原理相當簡單，就是電流在通過內部的磁控管後，將產生的微波均勻發散至微波爐內壁，並利用反射與高密集摩擦，使食物中的水分子不停震盪，達到加熱的效果。每台微波爐的加熱原理都一樣，但是加熱的快慢，則是取決於輸出功率（瓦數），一般微波爐瓦數在600W－1000W左右，當瓦數越高，就表示加熱越快，所需時間越短，若瓦數低則相反。

這樣以電能產生熱能的微波加熱方式，因為是一種介於無線電波與紅外線之間的電磁波，能量極低，不會對造成人體傷害，也不會使食物產生不好的物質，因此可以放心使用。目前市面上有非變頻與變頻微波爐的選擇，其中又以能因應食材需求，轉換不同功率的變頻微波爐為熱門首選推薦。