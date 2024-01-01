IPS螢幕能提供出色的影像品質與色彩重現。在LG官網上，你會找到能支援 98% sRGB 且配備 HDR10 技術的特定 IPS 螢幕，提供精確且一致的色彩顯示。因為 IPS 螢幕能提供高水準的清晰度與畫面深度，不論是工作或是其他日常使用，都是理想之選，同時也受到電競玩家、平面設計師與內容創作者的歡迎。



不僅如此， IPS 螢幕的影像品質不會因不同角度而受影響，這表示 IPS 螢幕很適合用於共享觀看。TN 面板螢幕則無法提供相同應變性，使用者必須直視 TN 螢幕，才能以感受到真正的色彩精準度，而這就是 IPS 螢幕優於 TN 螢幕的原因之一。