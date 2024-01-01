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螢幕面板類型說明
無論你是將螢幕用於電競、商務或住家日常用途，要能完全了解市場上不同螢幕類型的技術可不容易。以下指南提供TN、IPS 和 VA 螢幕的功能和相關資訊，供你參考。
IPS、VA 與 TN 技術
目前市場上最受歡迎的螢幕是 IPS 或 VA面板。 TN面板因為擁有低輸入延遲和更快的反應時間，因此成為不少電競玩家的絕佳選擇。
雖然 IPS、VA 和 TN 螢幕都使用 LED 技術 (LCD 或液晶顯示器的一種形式)，但圖像品質與反應時間可能不同。舉例來說，TN 螢幕就無法像 IPS 和 VA 螢幕一樣，有效重現色彩。
IPS vs. VA 螢幕
LG 提供一系列的 IPS 與 VA 面板螢幕，在選購新螢幕時，建議你深入了解這兩種類型之間的差異。
什麼是 IPS 螢幕？
IPS螢幕能提供出色的影像品質與色彩重現。在LG官網上，你會找到能支援 98% sRGB 且配備 HDR10 技術的特定 IPS 螢幕，提供精確且一致的色彩顯示。因為 IPS 螢幕能提供高水準的清晰度與畫面深度，不論是工作或是其他日常使用，都是理想之選，同時也受到電競玩家、平面設計師與內容創作者的歡迎。
不僅如此， IPS 螢幕的影像品質不會因不同角度而受影響，這表示 IPS 螢幕很適合用於共享觀看。TN 面板螢幕則無法提供相同應變性，使用者必須直視 TN 螢幕，才能以感受到真正的色彩精準度，而這就是 IPS 螢幕優於 TN 螢幕的原因之一。
什麼是 VA 螢幕？
和 IPS 螢幕一樣，VA 螢幕也能提供清晰影像，尤其在對比度顯示方面特別出色，可以說是所有面板類型中表現最好的。LG 提供3000:1 和 2500:1 高對比率的 VA 螢幕，能將深色精彩重現。LG 的某些 VA 螢幕也有載搭黑色場景穩定器模式，以便在觀看電影或遊戲的昏暗場景時，能有更好的可視性。
了解解析度、對比率、反應時間和更新率
解析度
螢幕的解析度能決定螢幕顯示影像的清晰程度，一般來說，解析度愈高，圖像就愈清晰。
你可以在LG 官網上找到解析度 1080p 的螢幕，以及 2160p的 4K UHD (超高解析度) 螢幕。 若一流的圖像品質對你來說相當重要，那麼 4K 或 5K螢幕可能最能滿足你的需求。這些螢幕能提供令人驚艷的清晰度，且非常適合內容創作者和電競玩家使用。然而，值得注意的是，LG 的 1080p 螢幕依然具有非常清晰的顯示效果；這些螢幕適合平時用於看劇、瀏覽網頁等日常使用。
對比率
螢幕的對比率是指最純白色與最深黑色之間的亮度 (或發光強度) 差異。對比率愈高的螢幕能提供更清晰、更俐落的影像，也能重現更深的黑色。若你觀看的影片或玩的遊戲，有許多昏暗場景，對比率就相當重要，特別是當你在昏暗房間內的話。
更新率與反應時間
螢幕的更新率決定螢幕影像的變化速度，較快的更新率能提供更順暢的影像，而每秒的變化次數是以赫茲 (Hz) 為單位；反應時間是指像素改變顏色所需的時間，且通常是以毫秒 (ms) 為單位。這些概念彼此具有關連性，假如像素沒有反應，螢幕就無法將影像更新。
LG某些電競螢幕擁有 IPS 1ms 的反應時間和 240 Hz (0/C 260Hz) 的更新率，讓你能享有動態模糊情況較少的順暢電競體驗。
特定 LG 螢幕能帶給您的功能
選購螢幕時，你會發現LG 螢幕系列配有一系列的創新技術。以下是你會在特定型號中發現最值得關注的功能。
UltraFine™ 高畫質編輯螢幕
你會找到擁有 4K 高解析度與寬顏色光譜的 UltraFine™ 螢幕，提供非凡的清晰度與色彩重現。這些螢幕也配備可調式支撐架和畫面，能夠依據你的需求和配置，進行傾斜
、升高或降低，成為專業人士的理想之選。
UltraWide ™ 多工作業螢幕
UltraWide™ 系列螢幕的特色，顧名思義就是比例比一般螢幕更寬，從 25 吋到最寬的49 吋，這系列螢幕能為多工處理提供充足的畫面空間。
若你想要擁有身歷其境的電競體驗，你也能在此系列中找到曲面螢幕。
UltraGear ™
LG UltraGear™ 專業電競螢幕配有非凡的影像品質、Nano 1毫秒反應時間和以電競玩家為核心的設計，提供最佳的電競體驗。
結合 ATW 偏光技術的 Nano IPS 面板和抗反光、低反射的 OLED，讓 UltraGear™ 專業電競螢幕的影像品質提升到另一個境界，使電競玩家享受逼真的遊戲體驗。
憑藉 Nano 1毫秒反應時間和最快 260hz(0/c) 的更新率，這些螢幕可讓電競玩家有彷彿置身遊戲中的感受。
UltraGear™ 型號也專為電競玩家所設計。針對電競的最佳化設計，不僅僅能讓您親眼見證，也體現於內部軟體，為您帶來任何您想感受到的身歷其境電競體驗。
Ergo 螢幕
我們的 Ergo 螢幕能讓你將畫面調整到最適合的高度，你甚至可以將畫面旋轉、伸縮、轉動和傾斜。這種靈活性能讓你依據個人需求，改造並調整自己的工作站，提供長久舒適性，進而協助提高生產力，絕對是居家辦公的不二之選。
低藍光快捷鍵
若想要在螢幕上閱讀大量文章，你可在特定型號找到低藍光快捷鍵，例如 34 吋 UltraWide 曲面 Full HD 電競螢幕或搭載 AMD FreeSync™ 的 23.8 吋全Full HD IPS 螢幕，對於長時間注視畫面的你，會非常有幫助。
無論你是將獨立螢幕用於工作或遊戲，你可以在 LG找到絕佳圖像品質的高性能螢幕，立即在LG官網探索全系列產品。