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冰箱知識中心
冰箱食物保鮮這樣做！避開 NG 行為，保存技巧大公開
冰箱對維持食物保鮮相當重要，尤其在潮溼炎熱的臺灣，食材若是沒有妥善保存，很容易就會孳生細菌，使食物變質。但食物只要放進冰箱保鮮就沒問題了嗎？若想讓冰箱發揮最大的使用功能，有哪些是必須拋開的錯誤舊觀念呢？本篇將帶你避開 NG 習慣，了解各種食物的保存方式，並帶你選對冰箱，讓食物保鮮更輕鬆。
冰箱食物保鮮為何重要？小心這些 NG 習慣
關於冰箱食物保鮮方式，相信許多人都是延續著上一代的做法，且不曾懷疑，但是在科技與資訊發達的今天，許多傳統的食物保鮮法，在衛福部的食品衛生安全原則中，被證實並不正確。因此為了健康，我們都應該重新審視日常的食物保鮮習慣是否有做對。以下有幾個常見的 NG 習慣，一起來看看你中了哪幾個，與該如何改善吧。
迷思❶ 菜放涼後才放冰箱？
根據衛福部食物危險溫度帶的說明，食物中細菌的最佳生長溫度範圍在5°C至60°C間，因此若是將煮熟的菜長時間放置於室溫，剛好也給了細菌生長的機會，所以正確做法應該是直接放入冰箱，才能達到抑制細菌生長的保鮮效果。而冰箱尺寸也應該符合家中人口數的容量，才不會有得先花時間整理冰箱，才能騰出空間放置的麻煩。
迷思❷ 水果常溫保存就好？
水果應分門別類保存，像熱帶水果會建議以成熟度決定，例如：沒熟的香蕉可以放室溫，若是已經熟的，就可以放置冰箱延長保鮮。而蘋果、桃子這類，適合保存在低溫高濕環境下的水果，則建議直接放入冰箱，但要留意，為減緩水果的水分快速流失，最好放在有蓋子的地方，或獨立蔬果生鮮室中，才能適當維持濕度並鎖住水分。
迷思❸ 藥品不可放門邊？
早期大家會覺得冰箱需要一直開關門，而門邊因為溫度改變最大，所以不能放置需要均溫的藥品。但其實對於可精準控溫的冰箱來說，因為每個角落都能維持理想的平均溫度，所以怎麼放都是沒有問題的。
冰箱食物通常能保存多久？
溫度是影響食物保鮮重要的因素之一，冰箱食物以低溫保存，能降低微生物產生，防止或減緩食物腐敗。但食物會根據類別不同，保存方式與期限也會不同，因此冰箱食物若要做好保鮮，應該要先了解生鮮、熟食等食物該如何保存。
食物類別
冷藏建議保存期限
（4°C）
冷凍建議保存期限
（ -18°C）
已烹煮食物
雞肉塊
3~4天
1~3個月
肉類湯汁
1~2天
2~3個月
禽肉類料理
1~2天
4-6個月
生鮮食物
禽肉
● 3~5天（肉丁、肉排）
● 3~5天（內臟類）
● 4-6個月（肉丁）
● 6-12個月（肉排）
雞肉
● 1~2天（全雞、分切雞肉、內臟類）
● 1年（全雞）
● 9個月（分切雞肉）
● 3-4個月（內臟類）
魚類
1~2天
● 6-8個月（低脂魚）
● 2-3個月（高脂魚）
● 4-6個月（煙燻魚）
海鮮
1~2天
3-6個月
冰箱食物新鮮的保存祕訣
冰箱是食物的保鮮櫃，可以用來延長食物的保存期限，但可不是全部塞進去就好，除了要根據食物類別來保存，下面也有一些小秘訣要教給你。
✔️採購適量食物
購買符合家中人口數的冰箱尺寸，冰箱才能放入適當的足量食物，所以合適的冰箱尺寸非常重要。另外，建議可以找可靈活調整層架的冰箱，才不會有食物太大，而放不進去的困擾。
📖延伸閱讀：冰箱尺寸合適最重要！全方位挑選要點、尺寸預留方式攻略一次看
✔️食材包紙巾
用紙巾包食材，主要是為了有效保存食物的水分含量，使水果、瓜類等需要保持水分的食物，水分不會因此蒸發太快。但如果冰箱有保鮮蓋或專門放置蔬果生鮮的空間，食材也可以不用特別包覆紙巾，只要輕鬆放入冰箱，就能幫助食物延長保鮮。
✔️食材分裝保存
生肉與熟食味道較為強烈，建議可以使用袋子分開放入冰箱存放，才不會讓冰箱產生異味。當然，若是冰箱本身有過濾系統的功能，透過內部的有效循環，更能幫助達到去味除菌的效果。
✔️用玻璃盒取代保鮮膜
保鮮膜若是直接包覆含有油脂的食物，可能會導致保鮮膜溶出塑化劑，建議用玻璃盒取代保鮮膜，或挑選附有保鮮蓋的冰箱，以達到真正的食物安全與鎖水保鮮。
食物除了以上的保存祕訣外，在冰箱挑選上可以參考下段說明，考慮是否有均冷、去味除菌等各項功能，才能真正達到有效延長食物保鮮的目的。
· 智慧變頻科技精準控溫
可恆定調節溫度的智慧變頻式冰箱，不會忽冷忽熱，使冰箱達到精準的控溫效果，冰箱食物的保鮮度相對也更能持久。
· 四方吹冷流技術
四方吹冷流技術，讓你不用再煩惱食物該擺放在哪，上方與後方流出的冷流，不僅速冷還更均冷，降低了冰箱內部與門邊的溫差，無論將食物保存在冰箱哪一處，都不用再擔心會有溫度不均的問題。
· 壓縮機省電靜音10年保固
變頻式壓縮機冰箱能自動調節運轉的頻率，達到有效的節能、省電效果，並維持靜音運轉，加上10年的壓縮機保固，讓消費者能更放心使用。
· 鮮境過濾系統去味除菌
LG 全系列冰箱都擁有多重的過濾程序，光觸媒能有效去除99.9%有害細菌，不需更換任何濾網，就能有效減低冰箱異味，達到淨味除菌的效果。
· 魔術保鮮蓋延長保鮮
擁有創新魔術保鮮蓋的蔬果生鮮室，簡單就能將生食與熟食區隔開，不僅衛生也便於拿取，更重要的是，能有助減少水果蔬菜等食物的水分流失，延長食物保鮮。