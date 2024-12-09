保鮮膜若是直接包覆含有油脂的食物，可能會導致保鮮膜溶出塑化劑，建議用玻璃盒取代保鮮膜，或挑選附有保鮮蓋的冰箱，以達到真正的食物安全與鎖水保鮮。

食物除了以上的保存祕訣外，在冰箱挑選上可以參考下段說明，考慮是否有均冷、去味除菌等各項功能，才能真正達到有效延長食物保鮮的目的。