以往會覺得冰箱尺寸越大才能放入越多的食材，但用到後來總會發現冰箱被塞得太滿，不僅找食材困難，食材也容易因為被遺忘而過期，甚至散發出陣陣的惱人異味，不僅浪費了食物，也使冰箱成為耗電的元兇。為了不養出冰箱黑洞，有幾個挑選冰箱尺寸的要點，買冰箱前先來了解吧！