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冰箱知識中心
冰箱尺寸合適最重要！全方位挑選要點一次看
冰箱尺寸不是大就好，合不合適才是重點！冰箱是家中使用頻繁的大型家電，能有效延長食材新鮮度，使用壽命相當長，而冰箱尺寸的適合與否，更關係到預留空間是否足夠，食材是否能被妥善放入等，因此在挑選上更不能馬虎。若你正在煩惱冰箱尺寸怎麼選，千萬不要錯過本文冰箱尺寸的全方位挑選重點，我們將透過實際換算與說明，幫助你買到最合適的冰箱尺寸。
挑選冰箱尺寸該考量哪些因素？挑選要點介紹
以往會覺得冰箱尺寸越大才能放入越多的食材，但用到後來總會發現冰箱被塞得太滿，不僅找食材困難，食材也容易因為被遺忘而過期，甚至散發出陣陣的惱人異味，不僅浪費了食物，也使冰箱成為耗電的元兇。為了不養出冰箱黑洞，有幾個挑選冰箱尺寸的要點，買冰箱前先來了解吧！
1. 依家中人數
一般單人使用的小冰箱容量為100 L，所以可以得知每人所需要的基本冰箱容量約在100 L，因此（家中人口數 x 100公升），就是家中基本的冰箱需求容量，但基本容量是否足夠，仍需另外考量採買習慣來決定。
2. 購買食材習慣
冰箱尺寸應另外考量家中煮飯的頻率與購買食材的習慣，若是常自己煮，就需要固定採買食材，如果習慣一次小量購買，就可以選擇容量剛好的冰箱，但若習慣一次性的大量採買，就建議選擇容量較大的冰箱，而每個人也至少還需要再外加上70 L的容量，才是合適的冰箱尺寸，建議可以參考下列換算公式來計算：
☞ 冰箱尺寸容量換算：家中人口數 x 100公升＋70公升（預備食材）
3. 廚房空間大小&使用習慣
冰箱體積較一般家電龐大，若是放置冰箱的空間深度不足，就會因為凸出而無法與旁邊櫃體齊平，進而影響到廚房整體的美觀與動線的順暢，甚至無法達到良好的散熱，導致冷藏效果變差，因此空間能否完整能放入冰箱，並預留插頭空間，也是需要考量的因素之一。
4. 功能是否符合需求
冰箱除了基本的冷藏冷凍功能，是否有其他家庭成員需要的功能，例如：喜歡品飲的家人，冰箱是否能製作融化速度較慢的冰球；天氣炎熱想快速喝到冰飲時，冰箱是否有門外取冰等功能；常會開關冰箱，冰箱是否有特殊功能防止冷流流失的功能等。建議可以從冷凍區大小、抽屜幾門、變頻技術、能效等級、售後服務，門數等方向來看。
5. 外觀設計與開門位置、角度是否符合習慣
冰箱是家中顯眼的存在，因此冰箱外觀也要能完整融入廚房風格且不會突兀。另外冰箱有左開、右開、雙開門方向，若是選單開門式冰箱，就應顧及拿取物品是否順手，建議冰箱門以不對火的方式放置，例如：流理台在左側，就選左開門冰箱，反之亦然。但若是無法抉擇，也可以直接挑選容量大的雙開門冰箱。
冰箱尺寸如何預留正確的空間？注意事項說明
買冰箱除需要考量上述幾個與冰箱尺寸有關的因素，放置冰箱的空間尺寸，也需要提前做規劃，才不會有冰箱放不進家中，或未來使用不便的尷尬。
· 冰箱尺寸是否符合空間大小
確認冰箱本體尺寸與放置的空間尺寸，兩者的長、寬、高都量好後，確認空間尺寸大於冰箱本體，以及擺放地面是否平穩，並且留意在打開冰箱門的兩側與前方的空間。另外，也要同時確認冰箱不會卡在家中電梯或者大門進不來，若冰箱尺寸比較大，但如果能透過角度轉換、拆包裝、門片或者窗外懸吊的方式進入屋內也是解套的方法。建議在購買前與安裝廠商進行環境評估，以避免買了喜歡的冰箱卻無法順利安裝的困擾。
· 是否有預留空間通風
冰箱周圍應預留至少5-10公分的空間，能幫忙冰箱做散熱通風，有助空氣的對流循環，幫助省電。未來若是因為搬家等原因需要移動，冰箱也比較好移出。
· 確認冰箱附近是否有插座
冰箱需要靠電力運作，因此旁邊是否有插座相當重要。另外，建議可為冰箱設置一組專用迴路，冰箱雖然不是家中耗電量最大的家電，但考慮到若是長期出門不在家，冰箱仍可在其他家電的電源關閉後正常運作，以維持食物新鮮。
滿足不同需求的冰箱尺寸推薦 | LG 全系列變頻冰箱
LG 全系列冰箱針對消費者需求，以及不同的廚房空間大小，提供了各種冰箱尺寸與款式，能滿足不同的消費者需求。若想一次了解各種冰箱尺寸與最新的技術功能，推薦你不要錯過 LG 全系列冰箱的特點介紹。
✔️四方吹冷流
LG 的四方吹冷流技術，讓冰箱效能更均勻、多重的立體冷流，以更快的速度，將冷流零死角的平均擴散至每一處角落，使放進冰箱的飲料、食物能更新鮮，同時不用再擔心放邊門或角落的雞蛋牛奶等食材，會因為冷熱不均而不新鮮。
✔️智慧變頻精準控溫
冰箱最注重的就是食材的新鮮度，LG 全系列冰箱，使用智慧變頻，可精準控溫，減少溫度波動，能有效延長食物的新鮮期長達7天。
✔️鮮淨過濾系統
LG 獨創的天然的抗菌過濾網，使用多道過濾程序，能有效去除99.99%的有害細菌，如同空氣清淨機一般，達到為冰箱除臭、淨化空氣的效果，且終身免更換耗材。
✔️壓縮機10年保固
LG 的變頻壓縮機能有效減少能源消耗，可以幫你省電、省錢，並有效減少對環境的污染，另外還有10年的保固服務，對消費者來說，買到這台冰箱，也代表是安心的保證。