1.機身形狀、高度

挑選掃地機器人的第一步，就是先看產品的機身外觀。選擇機身高度可深入家中家具（如：沙發、床、櫃子等）底下清掃的機種，才能有效發揮掃地機器人的優勢。



2.功能需求

在掃地機器人的內建功能部分，則有以下選擇：

●路線規劃／隨機清掃

●障礙偵測

●脫困能力

●吸地、拖地兼具

●自動除塵

而其中，最推薦挑選的為路線規劃功能。選擇能辨識四周環境、自動規劃清掃路線的機種，才能更有效清潔，減少遺落或重複打掃同個區域的狀況發生。其餘功能則可視自己的需求來加以取捨挑選。



3.產品清潔力

再來則是確認產品的清潔能力，可根據掃地機器人的吸口大小、吸力及滾刷來判斷。

●吸口大小：掃地機器人的吸口越大，一次能清潔的面積就越大。

●吸力：而吸力越大，清潔效果越好，但相對地運轉音量可能也會較大。

●滾刷：選擇有可將垃圾、灰塵集中的滾刷／邊刷設計，清潔效果可較純吸式好。





4.電池續航力

而掃地機器人的續航力則主要取決於電池的容量大小，以及是否有自動回充續掃的功能。其次，掃地機器人的集塵容量也會影響續航力，因此挑選電池及集塵容量皆足夠的機種，才能一次且更迅速地完成清掃工作。



5.產品價格預算

最後則是掃地機器人的價格評估。選擇價格符合自己預算的產品固然重要，但更要注意的是，勿因為便宜就貿然選擇來路不明的品牌，不僅產品品質無保障，且後續的故障維修或零件更換也可能也會讓你求助無門，或是花費大把費用而得不償失。因此建議還是挑選有品質保證、價格合理，且有完善售後服務的產品才最有保障。