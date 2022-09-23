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掃拖地機器人知識中心
2023掃地機器人 推薦指南 熱銷掃拖機器人比較
每天下班回家吃飯、洗澡、休息都來不及了，哪還有時間打掃？這個大多數上班族的共鳴，讓掃地、拖地機器人成為大家都推薦的必備小家電。而今天我們要來告訴你的就是掃地、拖地機器人推薦的挑選5原則以及其使用注意事項，幫助你挑到適合自己的機種。跟著我們看下去，告訴你有哪些價格實惠的掃地機器人推薦吧！
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掃地機器人5優點︱不容錯過的推薦好物
掃地、拖地機器人的出現，可說是許多上班族的福音，且除了其自動化的優勢外，詳細地來說，它還有以下5大優點：
✅ 無須自行動手，省下打掃時間
✅ 比起聘請家政服務，更自在且省錢
✅ 可輕鬆深入床底、沙發下等難清理的死角
✅ 協助吸掃蟎蟲、跳蚤、飛蟲等難纏小蟲
✅ 相較傳統吸塵器噪音較小，打掃過程更安靜舒適
因此成為多數人家中不可或缺的智慧小家電。
掃地機器人推薦5挑選原則︱價格要注意
那麼要如何才能買到合適的掃地、拖地機器人呢？下面我們列出了5大挑選原則，跟著這些標準選，
幫你買到價格合理、CP 值高的推薦掃地機器人！
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1.機身形狀、高度
挑選掃地機器人的第一步，就是先看產品的機身外觀。選擇機身高度可深入家中家具（如：沙發、床、櫃子等）底下清掃的機種，才能有效發揮掃地機器人的優勢。
2.功能需求
在掃地機器人的內建功能部分，則有以下選擇：
●路線規劃／隨機清掃
●障礙偵測
●脫困能力
●吸地、拖地兼具
●自動除塵
而其中，最推薦挑選的為路線規劃功能。選擇能辨識四周環境、自動規劃清掃路線的機種，才能更有效清潔，減少遺落或重複打掃同個區域的狀況發生。其餘功能則可視自己的需求來加以取捨挑選。
3.產品清潔力
再來則是確認產品的清潔能力，可根據掃地機器人的吸口大小、吸力及滾刷來判斷。
●吸口大小：掃地機器人的吸口越大，一次能清潔的面積就越大。
●吸力：而吸力越大，清潔效果越好，但相對地運轉音量可能也會較大。
●滾刷：選擇有可將垃圾、灰塵集中的滾刷／邊刷設計，清潔效果可較純吸式好。
4.電池續航力
而掃地機器人的續航力則主要取決於電池的容量大小，以及是否有自動回充續掃的功能。其次，掃地機器人的集塵容量也會影響續航力，因此挑選電池及集塵容量皆足夠的機種，才能一次且更迅速地完成清掃工作。
5.產品價格預算
最後則是掃地機器人的價格評估。選擇價格符合自己預算的產品固然重要，但更要注意的是，勿因為便宜就貿然選擇來路不明的品牌，不僅產品品質無保障，且後續的故障維修或零件更換也可能也會讓你求助無門，或是花費大把費用而得不償失。因此建議還是挑選有品質保證、價格合理，且有完善售後服務的產品才最有保障。
掃地、拖地機器人推薦3注意事項
但即便購買了掃地、拖地機器人，也不代表就可以單純坐等它幫你打掃家裡，什麼事都不用做，還是得遵從以下3大使用注意事項，才能掃地機器人幫你更順利、有效率的打掃環境喔！
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1. 使用前將地面障礙物、雜物清除，以利掃地機器人前進。
2. 定期清潔掃地機器人的集塵盒，避免髒汙堆積，影響清潔效果。
3. 若有拖地功能，每次使用完畢須將水箱的水清空並陰乾，抹布也須確實清洗乾淨。
掃地、拖地機器人推薦︱價格實在 機能便利
你也在尋找推薦的掃地／拖地機器人嗎？那就不妨參考看看 那就不妨參考看看 LG CordZero™ R5T 濕拖清潔機器人。擁有以下5大特色且價格合理，成為你居家清潔幫手的最佳選擇。
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1. 自動除塵自動清空集塵盒，減少手動清潔集塵盒麻煩。
2. UVC 紫外線殺菌，UVC LED 照射減少集塵袋細菌孳生，乾淨衛生。
3. 智慧給水功能，吸地同時拖地，乾吸濕拖 一次完成。
4.360 LiDAR 雷射偵測家中環境並繪製環境圖面，快速徹底地清潔。
5.ThinQ WiFi 遠端控制，不在家也能隨時隨地打掃。同時還能繪製地圖、設定禁區、或限定打掃區域；以及打掃設定、預約清潔排程、清潔日誌管理。
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