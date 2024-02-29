你知道自動集塵掃地機器人跟一般掃地機器人有什麼區別嗎？從名字看就知道差在哪裡了。一般掃地機器人在自動清理集塵這方面是做不到的，通常打掃完畢後就會自動回去充電，充滿垃圾的集塵盒就需要自己動手清理。

而自動集塵掃地機器人的發明，就是當打掃結束後，會開啟自動除塵功能，不需要再親自動手打開集塵盒，弄的空氣充滿灰塵、手也髒了。擁有一台自動集塵掃地機器人，對於每次一打掃完還需親自倒垃圾的懶人來說，根本是居家懶人神器。