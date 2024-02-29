We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
掃拖地機器人知識中心
自動集塵掃地機器人好用嗎？ 購買前的3個注意事項
現代人工作忙碌，下班回到家裡就已疲憊不堪，根本沒有時間打掃家裡。若能擁有一台自動集塵掃地機器人，那將會是多棒的事情。不僅可以連結手機app設定打掃時間外，等時間到了也會自動幫家裡掃、拖，省去了很多力氣與時間在打掃這件事情上。就算出門很多天也不用擔心家裡積滿灰塵，只要借助一台自動集塵掃地機器人，即可幫你輕鬆掃去一整天的髒汙與煩惱。如果你對於自動集塵掃地機器人還不了解的話，現在帶你更進一步了解吧！
自動集塵掃地機器人 R5T 與吸塵器 A9T-ULTRA
自動集塵掃地機器人有什麼重要性？
你知道自動集塵掃地機器人跟一般掃地機器人有什麼區別嗎？從名字看就知道差在哪裡了。一般掃地機器人在自動清理集塵這方面是做不到的，通常打掃完畢後就會自動回去充電，充滿垃圾的集塵盒就需要自己動手清理。
而自動集塵掃地機器人的發明，就是當打掃結束後，會開啟自動除塵功能，不需要再親自動手打開集塵盒，弄的空氣充滿灰塵、手也髒了。擁有一台自動集塵掃地機器人，對於每次一打掃完還需親自倒垃圾的懶人來說，根本是居家懶人神器。
自動集塵掃地機器人的功能及原理
自動集塵濕拖清潔機器人LG CordZero™ R5T
自動集塵功能介紹
- 自動集塵掃地機器人能擁有這麼方便的功能，究竟原理是什麼呢？以 LG CordZero™ R5T 濕拖清潔機器人(自動除塵)為例。LG CordZero™ R5T 濕拖清潔機器人 (自動除塵)，運用360 LiDAR 雷射偵測技術，此技術也可用於自動駕駛的汽車上，能夠按照繪畫的環境平面圖來精準偵測家中結構、家具、障礙物等位置，並且具備防撞、雷射、懸崖這3種感測器，能避開牆壁、樓梯等，智慧移動清潔牆壁及角落灰塵。
可依據家裡的地板材質、灰塵、垃圾大小，選擇適合的吸力及拖地等級，在濕拖＋吸起灰塵、垃圾時的瞬間把它給集中到集塵盒裡面。清潔結束後，自動集塵掃地機器人會返回智慧除塵充電座，自動把充滿灰塵及大小垃圾的集塵盒給清空。
自動集塵原理介紹
- 自動集塵的原理就是，當抽風機高速運轉時，會在吸塵器內部形成一個瞬間真空狀態，使得內部氣壓低於外部氣壓。由於這種氣壓差的影響，讓灰塵和垃圾被氣流帶入智慧除塵充電座裡。隨後，這些大型灰塵和垃圾被留在集塵袋中，細微粉塵在經過馬達保護濾網與微塵濾網過濾時被過濾掉。
自動集塵的功能不會讓空氣充斥灰塵或垃圾散落一地，並且收集到大容量的集塵袋裡，約2~3個月再換新的集塵袋即可。這樣如此貼心且擬人化的濕拖清潔機器人 (自動除塵)，結合了乾吸濕拖的功能，若能擁有一台，將會是居家清潔的好能手。
自動集塵座的3個注意事項
若想要自動集塵掃地機器人持續不間斷的幫你打掃家裡，就必須注意在使用自動集塵座時，有幾個重要事項：
1. 定期清潔
- 買了一台自動集塵掃地機器人，別以為有它幫你打掃家裡就可以高枕無憂。還是需要定期檢查、清潔自動集塵座，像是自動集塵座的入口是否有被毛髮、灰塵、碎屑等給堵塞，如果被堵住了，長期下來自動集塵座的效能就會大大降低。
2. 更換集塵袋
- 每次自動集塵掃地機器人打掃完，會把充滿灰塵、毛髮等垃圾的集塵盒帶到集塵座給自動清空。而這些垃圾將會被吸到到集塵座的集塵袋裡，因此集塵袋就像是垃圾袋一樣，約過2~3個月，看到袋子要滿了，就應該及時更換才能維持清潔效率，若沒有及時更換集塵袋，有可能因為集塵袋變重而造成自動集塵座損壞。
3. 避免走路時踢到
- 由於自動集塵座通常是放在地上，因此在走路時需要注意，避免不小心踢到或被絆倒，就可能造成集塵座的功能、外表損壞，自己也受傷，得不償失。
自動集塵吸塵器推薦 - 居家清潔的好幫手
自動集塵吸塵器LG CordZero™ A9T-ULTRA
濕拖無線吸塵器時尚典雅的外觀，放在家裡任何一個角落都能產生家電輕時尚的美感。搭配智慧雙旋濕拖吸頭，能夠方便乾吸濕拖一次完成。還有毛髮專用吸頭，專門設計來清除卡在沙發、床舖、寵物傢俱的毛髮，清除的同時還能保護到織品，非常貼心的設計。
而這些毛髮、灰塵等，將會被 All-in-One Tower 智慧集塵收納充電座給自動清空，在清空時，灰塵會經過3層的系統過濾後才排出新鮮的空氣，這種方式能減少手動到集塵盒時所產生的2次汙染，是非常智能的無接觸集塵功能，不髒手的設計，讓人一眼就愛上它。
自動集塵吸塵器是懶惰蟲的居家好幫手，你也需要一台懶人救星嗎？就來 LG 挑選一台屬於你的時尚美學家電吧！