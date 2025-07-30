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洗衣機濾網多久更換一次？掌握清潔保養關鍵，告別衣物二次污染
洗衣機濾網多久清潔或更換一次才行？別小看洗衣機濾網，它可是攔截髒汙毛屑的第一道防線！要是忘了換，衣服不僅越洗越髒，還可能導致堵塞或孳生細菌。別忘了濾網是消耗品，記得定期檢查，看到破損、變形或卡滿髒東西，就表示該換了。這篇將以 LG 洗衣機為例，說明洗衣機濾網要如何更換，多久該更換一次，讓洗衣機保持最佳清潔力、用得更長久。
多久該更換一次洗衣機濾網？了解定期更換的必要性
洗衣機濾網更換是影響洗衣品質的關鍵步驟！許多人不懂多久清洗或更換一次才適合，甚至覺得不重要，但濾網其實是攔截衣物毛屑、灰塵髒汙的第一道防線，保護著衣服和洗衣機內部。它不僅需要定時清理，用久了也會破損、會被髒汙堵塞，一旦失去過濾效果，你的衣服等於在髒水裡打轉，反而讓衣服越洗越髒，甚至影響洗衣機壽命！所以了解多久該清潔或更換一次濾網，真的非常重要。
洗衣機濾網多久該更換一次？這4個損耗徵兆最明顯
別再忽略「洗衣機濾網更換」的重要性！你知道多久換一次才算安全嗎？這項看似不起眼的耗材，關係到衣物潔淨與機器壽命，尤其長期使用下更容易出現堵塞或過濾不良等問題。尤其當以下損耗徵兆浮現時，就是提醒你該行動的時刻，不換恐怕會拖累洗衣性能，甚至影響排水。
洗衣機濾網耗損判斷要點：
● 過濾網變形或破損：代表結構已無法有效攔截髒汙。
● 洗完衣物異味加重：殘留的細小纖維堆積，導致異味源頭。
● 排水流速變慢：濾網堵塞影響排水孔運作。
● 明顯積垢、難清潔：即使清洗後，表面依舊卡滿沉積物。
洗衣機濾網更換教學：掌握3步驟，清潔維護不求人
覺得更換洗衣機濾網很麻煩嗎？其實一點也不難喔！這裡我們以常見的 LG 直立式洗衣機為例，只要簡單3個步驟，就能輕鬆搞定濾網的清潔或更換。就算是第一次操作也不用擔心，跟著做準沒錯！以下步驟適用於濾網的拆卸、清潔以及更換安裝：
Step1 : 分離濾網
用拇指按壓不鏽鋼濾網的頂端，向下施力後往前拉，即可將濾網順利取出。(若濾網僅需清潔，請接續 Step 2；若濾網已損壞需更換，請跳至 Step 3，準備裝上新濾網。)
Step2: 清潔舊濾網 (若未損壞)
將濾網浸泡在熱水中，輕握濾網背面的兩側把手，左右用力拉開濾網，打開後用軟毛刷仔細刷除卡住的棉絮、毛髮與髒汙。特別是濾網接頭處，如有異物務必清乾淨，以避免下次堵塞。
Step3: 重新組裝濾網 (清潔後裝回或安裝新濾網)
將濾網底部先插入卡槽，再慢慢推入濾網本體，直到聽見「喀」一聲確認密合。可輕搖濾網，檢查是否穩固安裝完成。
洗衣機濾網更換別買錯！LG 官網買正廠，多久換一次都安心
外面通路賣的濾網五花八門，但買錯尺寸或買到劣質仿冒品的風險也相當高。如果買到不合的濾網，可能根本裝不進去，或是裝上去卻卡卡的、水流不順，髒東西濾不乾淨，衣服等於白洗。更慘的是，劣質濾網材質不明，長期使用甚至可能脆化、碎裂，掉入機器內部造成更嚴重的損壞，那可就因小失大、欲哭無淚了！
若你家使用的是 LG 洗衣機，建議需要更換濾網前，就直接上 LG 官網選購吧！不僅保證100%原廠正品，同時還能享有以下好處：
1. 100%原廠正品保證
官網直營，杜絕任何仿冒品或水貨疑慮。你拿到的絕對是 LG 為自家洗衣機量身打造、經過嚴格品管的濾網，這是對洗衣機最根本也最重要的保障。
2. 尺寸完美適配
原廠濾網的尺寸、孔洞、材質都經過精密計算，能與你的 LG 洗衣機完美貼合，確保水流通過順暢、髒汙毛屑有效攔截，維持最佳洗淨力。
3. 避免副廠風險，維修更有保障
副廠濾網品質參差不齊，可能導致密合度不足、過濾效果差，甚至損壞機器零件。使用原廠零件，不僅能維持機器最佳運作狀態，未來若有任何需要原廠服務的地方，也更能確保你的權益。
4. 官方活動，回饋多多
別以為原廠就一定貴！LG 官網時常會有會員專屬的購物金回饋或其他優惠活動，讓你買得安心又可能更划算！
想了解「洗衣機濾網更換」或煩惱「洗衣機濾網多久換一次」時，選擇 LG 官網購買，就是最省心、安心的解決方案。LG 保證提供 100%原廠濾網，不必擔心買到假貨傷害愛機，同時也是維持洗衣機最佳過濾與洗淨的唯一途徑。最重要的是，能避免副廠零件帶來的各種風險，確保未來享有完整的原廠維修服務資格。為了洗衣機的長效運作與壽命，記得來 LG 官網，才是最明智的選擇！