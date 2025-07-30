洗衣機濾網更換是影響洗衣品質的關鍵步驟！許多人不懂多久清洗或更換一次才適合，甚至覺得不重要，但濾網其實是攔截衣物毛屑、灰塵髒汙的第一道防線，保護著衣服和洗衣機內部。它不僅需要定時清理，用久了也會破損、會被髒汙堵塞，一旦失去過濾效果，你的衣服等於在髒水裡打轉，反而讓衣服越洗越髒，甚至影響洗衣機壽命！所以了解多久該清潔或更換一次濾網，真的非常重要。