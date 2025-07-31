● 洗劑殘留

使用過量洗劑，或未選擇適合滾筒洗衣機的清潔用品，容易在內槽形成殘留，影響洗淨力。

● 潮濕環境助長黴菌

臺灣氣候潮濕，洗衣機內部若不通風，黴菌和細菌會附著在內槽，讓衣服愈洗愈有異味。

● 忽略定期保養

很多人以為洗衣機自帶清潔功能已足夠，其實還需要定期進行內槽清洗，否則再高級的機型也難逃洗不乾淨的問題。

● 水質影響

水中若礦物質（鈣、鎂離子）含量高，容易積累在內槽、加熱管或出水口形成水垢，不僅會降低洗淨效率，長期下來也可能影響零件效能。