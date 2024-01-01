「電視安裝」是許多人眼中的麻煩事！即便電視設計再時尚新穎，其設置卸載也總是令人望之卻步。不過電視代表著一個家庭娛樂的中心、許多人心中的美好回憶，承載著一個年代、一個家庭甚至是許多人的童年和青春，學校或公司裡免不了聊起昨夜八點檔上演跌宕起伏的橋段，為了和你一起創造回憶，我們準備了電視安裝的評估要點，以及4步驟安裝教學，讓我們一起輕鬆享受好品質！