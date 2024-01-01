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電視安裝怎麼做？4步驟教學從購買到安裝一次搞定！
「電視安裝」是許多人眼中的麻煩事！即便電視設計再時尚新穎，其設置卸載也總是令人望之卻步。不過電視代表著一個家庭娛樂的中心、許多人心中的美好回憶，承載著一個年代、一個家庭甚至是許多人的童年和青春，學校或公司裡免不了聊起昨夜八點檔上演跌宕起伏的橋段，為了和你一起創造回憶，我們準備了電視安裝的評估要點，以及4步驟安裝教學，讓我們一起輕鬆享受好品質！
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壁掛電視安裝2大評估要點
為了方便性和美觀，壁掛式是許多人安裝電視的首選，其評估合適度的眉眉角角自然也不少，除須往牆上做鑽孔，壁掛的高度及牆面適合的材質也是一大重點。交給專業人士，能大大降低壁掛架與電視規格不符、牆面釘打孔與壁掛架不合等窘境，以下分享幾項評估要點，分析你家適不適合壁掛電視。
1. 牆面承重力
壁掛電視仰賴釘入牆面的壁掛架支撐，因此牆面結構對於壁掛電視的穩固性至關重要。一般而言，以磚牆、水泥牆最為牢固；而木板牆、玻璃牆、大理石牆等在安裝前都應向專業人士進行諮詢，判斷是否需要加固壁掛區域。電視重量及規格也皆會揭露於官網，可依此評估牆面安裝適合度。
2. 生活需求
桌立型與壁掛式電視各有優缺點，依據生活需求的不同，下列提供優點量表評估，可以依照自己的生活習慣做選擇。
|空間節省
|移動性
|穩固性
|電視至沙發所需距離
|環境需求條件
|安裝高度
|桌立型
|少
|高
|低
|長
|少
|須配合電視櫃高度
|壁掛型
|多
|低
|高
|短
|多
|可自選高度
如何安裝電視壁掛架？安裝注意事項大補帖
|注意事項
|說明
|壁掛架選購
|根據電視重量、尺寸挑選相應壁掛架（於官網商品頁下方皆標示規格說明），並根據個人喜好之電視與牆面距離選購壁掛架厚度。
|電視安裝高度
|應於師傅釘打壁掛架前溝通適合高度，並以乘坐於沙發之視角高度為主。
|壁掛孔位
|確認釘打位置之牆壁內部是否含有水、電管線。
|電視尺寸
|可根據室內動線、欲釘掛之牆面進行大小測量，若採用可調式壁掛架，需加以考慮電視移動幅度是否影響空間使用。
|預留線材、插座位置
|可預留電視訊號源線等線路於壁掛位置，並注意插座位置是否為壁掛架遮擋。
電視安裝不麻煩，4步驟到府服務
但究竟該如何安裝電視？凡購買 LG 電視即有基本到府安裝服務，省去安裝的麻煩。
步驟1：選購
● 桌立式電視：購入產品即贈腳架，桌立安裝不另計費。
● 壁掛式安裝：如欲壁掛需購買壁掛架並加價請專人安裝。
● 免費壁掛條件：購買 OLED G3 零間隙藝廊全系列、OLED77、83吋 C3 極緻系列即享受尊榮服務，
專車專件到府安裝，含免費壁掛施工，且大理石牆面安裝亦不會加收費用。
*除 OLEDG3 系列外，壁掛安裝需額外加購壁掛架。
步驟2：預約安裝
廠商電話聯繫預約安裝時間。
步驟3：現場拆箱、安裝
可依上述注意事項與師父討論安裝內容，如安裝高度、距離等。
步驟4：開機測試、簡易說明
安裝完成務必測試壁掛產品穩定度，如須排除軟件問題，也可參閱線上支援。
2款可安裝壁掛電視／顯示器好評推薦
1. OLED系列
接著為你介紹 LG 引以為傲、為全球連續十年銷售 NO.1 的 OLED 電視／顯示器。
|項目
|OLED evo G3零間隙藝廊系列AI物聯網智慧電視／顯示器／65吋
|OLEDevoC3極緻系列4KAI物聯網智慧電視／顯示器／65吋
|適合族群
|零間隙極美壁掛，藝廊也用這款！適合對居家美學及影音規格高要求的你。
|輕量化機型，可壁掛、可桌立，適合有高品質影音、重量限制需求的族群。
|相同特色
|● α9第六代AI 4K影音處理晶片，逼真視界、絕美體驗
● AI 音效 Pro搭配杜比全景聲與杜比視界，打造沉浸式劇院。
● LG OLED evo 4K自體發光科技。
● 內建Netflix、AppleTV，支援雙系統手機（iOS／安卓）鏡像投影。內建WiFi、ThinQApp操控更便利。
● 3項國際護眼認證（低藍光／不閃爍／無眩光）使用更安心。
● 含LG尊榮到府教學服務
|保固期間
|全機2年，5年面板保固
|全機2年，面板3年
|面板差異
|智慧增亮引擎MAX，亮度增加70%
*亮度增加70%僅限55、65吋
|智慧增亮引擎
2. QNED miniLED 4K AI 語音物聯網智慧電視／顯示器／75吋 (可壁掛)／2023
這款電視／顯示器推薦給有預算考量，且想要大尺寸螢幕及高品質影音的你。
●數以千計的 Mini LED 背光燈提高影像的視覺感受，更細膩的色彩呈現，讓影視栩栩如生。
●精準控光技術，畫面色彩準確細膩減少光暈。
●使用 α7 第6代 4K AI 影音處理晶片、杜比視界與杜比全景聲提供身臨其境的劇院體驗。
●超大螢幕給你更好的視覺饗宴。
●含 LG 尊榮到府教學服務