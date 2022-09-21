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電視知識中心
液晶電視尺寸怎麼量？3招找到你最舒服的觀賞距離
液晶電視尺寸愈大愈好嗎？電視是家庭電器中不可少的品項之一，但錯誤的尺寸長久觀看容易不舒服，甚至會影響身體健康。堅持給家人最好的你，想知道家中電視的尺寸是否正確、有達到標準觀賞距離嗎？那麼一定不要錯過本篇精彩的內容。
電視尺寸怎麼量才準？市售尺寸有哪些？
想要購買電視卻不知道尺寸怎麼看，或不知道該怎麼測量家裡電視的尺寸，42吋、55吋差很多嗎？超簡單測量法讓你不用對著數字苦惱。
市面上的電視螢幕比例有哪些？
一般市面上主流的電視螢幕比例為16：9，較為傳統型電視的比例為4：3，但考量了人們的觀看感受和視野角度等因素所以進行調整，另外也有因應需求特別打造的加長版螢幕。
電視尺寸簡單測量不煩惱
電視尺寸通常以英吋表示螢幕對角線的大小，所以只要測量螢幕對角線的長度就能知道你需要的電視尺寸了，那麼液晶電視螢幕有哪些尺寸可以挑選呢？較常看到的尺寸通常在32～70吋之間，以下是針對16：9主流電視螢幕的尺寸介紹，假如你不熟悉英吋單位也可以用公分來判斷。
|尺寸（吋）
|32
|42
|50
|55
|60
|65
|70
|對角線（公分）
|81.28
|106.68
|127
|139.7
|152.4
|165.1
|177.8
|長（公分）
|70.84
|92.98
|110.69
|121.76
|132.83
|143.9
|154.97
|寬（公分）
|39.85
|52.30
|62.26
|68.49
|74.72
|80.94
|87.17
液晶電視尺寸越大越好嗎？幫你解答選購尺寸的迷思
在選購時總會希望能像在電影院一樣擁有超大的電視螢幕，但電視尺寸越大越好嗎？以下就讓小編來幫你解答。
迷思1：選購電視時螢幕越大看起來就越舒服？
這並不是一個正確的觀念，如果買到不合適的電視尺寸再加上長時間的觀看，除了在觀看感受上不舒服以外還會對你和家人造成以下3大危害：
● 頸椎受傷
● 眼睛肌肉用力過度
● 長期觀看可能會導致頭暈
迷思2：螢幕越大看起來越清晰嗎？
電視觀看清晰度是以解析度做為衡量標準，4K 電視的解析度會比 Full HD 電視來的高，觀看體驗也會比較好。選擇正確的電視尺寸才能保證在觀看感受上的品質，看到這邊可別再有電視尺寸越大越好的這種迷思了。
電視尺寸挑選3撇步！找到你的最佳觀賞距離
在挑選尺寸時應該注意以下3點，才能買到最適合你的電視，讓每一分錢都花得有價值。
撇步1：電視擺放環境與選購尺寸的關係
電視的擺放方式可以分為壁掛式和直接放在電視櫃2種類型，假如你的家庭格局較小，又選擇擺放在電視櫃上，那麼可能不適合過大電視尺寸，以免居家空間較為擁擠。另外電視牆和電視的比例搭配也要注意，才不會影響美觀。
撇步2：電視解析度如何影響距離？
目前電視根據解析度主要可分為4k電視和Full HD這兩種類別，解析度越低則所需要的觀賞距離就更遠，4k電視的解析度較高，視覺效果也比Full HD來的更好，在相同的尺寸下所需的觀賞距離就不用像Full HD這麼多。想了解更多4k電視可以看這篇－延伸閱讀
撇步3：根據距離選出最適合居家空間的電視尺寸
看電視最舒服的視角大約是20度左右，所以電視尺寸的挑選應該要以觀賞距離做為主要的考量，如果座位與電視的距離越近就會建議選擇越小的尺寸。而最佳觀賞距離的判斷也非常簡單，只要將你想選購的電視吋別乘上3倍就是最佳的觀賞距離。 讓我們 LG 電視 OLED C2 極致系列的尺寸為例，讓大家更清楚知道如何以電視尺寸找出最合適的觀賞距離。
|電視尺寸（吋）
|48
|55
|65
|77
|83
|觀賞距離 （m）
|1.44
|1.65
|1.95
|2.31
|2.49
看完本文後一定更清楚的知道如何挑選合適的液晶電視尺寸，另外 LG 的 OLED 電視 C2極致系列不只有多種尺寸可以挑選，且側邊只有0.4公分的超輕薄設計，OLED 面板的護眼設計搭配4K 電視的超高解析度，面對藍光不閃爍給你超棒的視覺體驗。