看電視最舒服的視角大約是20度左右，所以電視尺寸的挑選應該要以觀賞距離做為主要的考量，如果座位與電視的距離越近就會建議選擇越小的尺寸。而最佳觀賞距離的判斷也非常簡單，只要將你想選購的電視吋別乘上3倍就是最佳的觀賞距離。 讓我們 LG 電視 OLED C2 極致系列的尺寸為例，讓大家更清楚知道如何以電視尺寸找出最合適的觀賞距離。