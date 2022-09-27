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電視知識中心
8K 電視推薦購買嗎？超詳細攻略搞懂 8K 電視
8K 電視是什麼？和4K電視、Full HD 電視差很多嗎？家電用品的改革持續前進，電視也越來越新穎，不只能觀看節目還附加了許多智慧功能，但有需要購買 8K 電視嗎？看以下文章解開你對 8K 電視的各種疑惑！
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8K 電視、4K 電視、Full HD 電視有什麼不一樣？
一台合格的 8K 電視需要具備 HDMI 的傳輸、10bits 面板，每秒顯示影格數也有一定的限制，看到這邊是不是一個頭兩個大？除了上述專業用語的描述外，最大的特色就是擁有超高解析度的震撼畫質了，除此之外許多8K電視的晶片也支援 AI 智慧系統，讓電視不只是電視。現在就讓我們用一張表帶你快速了解 8K 電視、4K 電視、Full HD 電視最主要的差別吧。
|種類
|8K電視
|4K電視
|Full HD電視
|解析度
|7680✖4320
|3840✖2160
|1920✖1080
|價格
|高
|中
|低
|適合尺寸
|70吋以上效果最好
|依照觀賞距離挑選
|依照觀賞距離挑選
8K 電視推薦族群看這裡，選對電視才不傷荷包
8K 電視的價格相較其它種類電視高昂，且不是所有人都適合購買。主要推薦購買族群如下：
● 家庭空間較大
● 不受預算限制
● 對畫質有極高的要求8K 電視雖然畫質較好，不易受角度限制，但和 4K 電視相比需要較大的螢幕才能看出對比和優勢，尤其是70吋以上才會有明顯的效果，所以要斟酌放置空間是不是有辦法容納大尺寸電視，才不會買了不對的尺寸導致看不出8K電視的效果，白白傷了荷包。
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8K 電視3大挑選技巧推薦你
想要入手 8K 電視的你，還在煩惱怎麼挑選嗎？就讓小編推薦你3大超實用挑選技巧，和你一起找尋你心中理想的 8K 電視。
技巧1：挑選 8K 電視面板是關鍵
8K 電視主要面板為 LCD 和 OLED 兩種，價格方面 LCD 較為親切，但需要背板以及和螢幕一樣大液晶模組才能顯示螢幕，因此對於黑色的顯示較不細緻，色彩對比度易受限制。而 OLED 面板為自體發光的二極體，能夠給予使用者最飽和的色彩，如果你是極致畫面的追求者，又沒有預算方面的考量，那麼可以挑選擁有 OLED 面板的 8K 電視。 對 OLED 面板有興趣可以看這篇：延伸閱讀
技巧2：挑對尺寸才能看得舒服
買電視不是大就是好，適當的觀賞距離才能有最舒服的觀賞體驗，並且能防止眼睛和頸椎過度使用，一般來說最好觀賞距離為電視吋別的3倍，也可以參考3招找到你最舒服的觀賞距離！找尋最適合你的電視尺寸。
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技巧3：附加功能有哪些？
除了傳統的觀賞功能，新一代電視的智慧設備能滿足各種需求，可串連多個影音平台讓你在家也能輕鬆看，也能控制智慧家電、智能語音......等，可針對各家廠牌的作業系統去挑選。另外也可針對音質、整體設計感去選擇合適自己需求的電視。
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8Ｋ電視常見疑難雜症都在這
8K 電視到底值不值得購買？以下針對8K 電視的常見問題，就讓小編解開你的疑惑吧！
Q1：支援 8K 電視內容會比較少嗎？
目前 8K 電視的片源相比其它電視種類較為稀少，但可以透過特殊 AI 影音處理晶片，將 Full HD 電視或 4K 電視的畫質提升到 8K，就能輕鬆享受高畫質的觀賞體驗。
Q2：8K 電視未來有機會普及嗎？
雖然現階段的潮流為 4K 電視為主，但 8K 電視帶來極致的視覺體驗是它種電視不能比較的，在科技不斷進步的時代，8K 電視在未來有很大的機會取代 4K 電視成為主流。
Q3：8K電視可以玩遊戲嗎？
當然可以，現今電視趨向為智慧聯網電視，8K電視不僅容量較大、畫質較好，也能搭載智慧系統下載多樣App或是使用投影設備讓電腦、手機與電視連接，讓你擁有大螢幕、高畫質的遊戲體驗。
如果你有足夠的預算，家中空間又寬敞，對於畫質追求也有一定的講究，那麼 LG 的 QNED 8K 電視是符合你多種考量的好選擇，其採用獨家的量子點和 NanoCell 雙重技術，不僅能過濾雜訊還能擁有超高對比度，讓你享受超逼真的觀賞效果。另外搭載 α9 第5代 AI 影音處理晶片，能輕鬆將 2K 和 4K 的畫質轉換至 8K，看到這邊想把劇院搬回家的你快點擊這裡購買吧！