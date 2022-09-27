8K 電視主要面板為 LCD 和 OLED 兩種，價格方面 LCD 較為親切，但需要背板以及和螢幕一樣大液晶模組才能顯示螢幕，因此對於黑色的顯示較不細緻，色彩對比度易受限制。而 OLED 面板為自體發光的二極體，能夠給予使用者最飽和的色彩，如果你是極致畫面的追求者，又沒有預算方面的考量，那麼可以挑選擁有 OLED 面板的 8K 電視。 對 OLED 面板有興趣可以看這篇：延伸閱讀