讓我們想像一個盤子上放著一塊夾心餅乾，盤子就是背光模板用來發出白光，而夾心餅乾為液晶面板結構，上層餅乾為彩色濾光片，下層為電晶體，中間的奶油餡即為液晶，這樣舉例是不是看起來就沒那麼複雜了，當不同強度電流通過電晶體導致液晶排列產生變化，改變了白光原本的方向，不同的強度打在彩色濾光片上就有了不同的像素點，也就能看見螢幕上不同色彩。



LCD 液晶電視的對比度以及色彩呈現較容易受到限制，因為背光模組需要配合螢幕大小，並且整塊同時發光，因此較難有好的對比度。