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電視知識中心
LCD 與 LED 液晶 電視大對決 2大熱門款推薦
LCD 和 LED 液晶電視雖然只差一個字母，但卻是兩個不相同的技術，從價位到觀看效果都有很大的差異，還在疑惑該選哪種液晶電視比較好嗎？本文為你詳細解釋 LCD 與 LED 液晶電視的原理以及評比，並告訴你時下有哪些熱門款的液晶電視推薦。
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LCD、LED 分不清？2種液晶電視大解析
LCD 和 LED 的原理雖然都是經由電壓控制，轉換能量達到發光的原理，但細節以及技術處理有很大的差異，也因此影響了價錢，現在就讓我們一起來認識 LCD與 LED 液晶電視有什麼不同。
什麼是 LCD？
讓我們想像一個盤子上放著一塊夾心餅乾，盤子就是背光模板用來發出白光，而夾心餅乾為液晶面板結構，上層餅乾為彩色濾光片，下層為電晶體，中間的奶油餡即為液晶，這樣舉例是不是看起來就沒那麼複雜了，當不同強度電流通過電晶體導致液晶排列產生變化，改變了白光原本的方向，不同的強度打在彩色濾光片上就有了不同的像素點，也就能看見螢幕上不同色彩。
LCD 液晶電視的對比度以及色彩呈現較容易受到限制，因為背光模組需要配合螢幕大小，並且整塊同時發光，因此較難有好的對比度。
常聽到的 LED 是什麼？
在日常生活中常常聽到 LED，像是 LED 發光、LED 電視，但什麼是 LED？白話來說就是使用半導體材料將電能轉換為光的技術，原理其實也很簡單，對兩個不同極的半導體 N 型和 P 型施加電壓，讓他們的電洞和電子結合，多出來的能量以光能釋放，而不同光的能量也會有不同的波長，我們也能看到不同的色彩和亮度。
LED 液晶電視速度快、壽命長、反應時間短，雖然許多電視都採用LED技術，但光源較為集中、技術複雜且價格也相對高昂。
傳統 LCD VS. LED 液晶電視大對決
讓我們根據不同特性比較 LCD 與 LED 液晶電視，找到最適合你的液晶電視。
✅ 色彩表現
因為發光原理的不同，色彩表現也有明顯的差異，LCD 液晶電視因為背光板的關係，沒辦將純色畫面呈現得更完整，尤其使用者在觀看深色畫面時容易有白光，而在純色方面 LED 電視能帶給觀眾較佳的視覺效果。
✅ 反應速度
LED 的反應速度相比 LCD 更快速，而 LCD 會有殘影情況發生的機率較高，所以喜歡看球賽的朋友 LED 液晶電視較為推薦。
✅ 畫面精細程度
相比 LED，LCD 清晰度較高，閃頻率較低，且在相同解析度下 LCD 的畫面精細程度會高於 LED，在意畫面小細節的你可以考慮選擇 LCD 液晶電視。
✅ 價格
雖然 LE D反應快、壽命長以及色彩表現較好等優點但價格方面卻較 LCD 液晶電視來的高，預算有限的朋友，可能需要多加考慮。
熱門液晶電視推薦款
LCD 和 LED 液晶電視哪種更適合，相信你心中一定有屬於自己的答案，以下推薦2款熱門的液晶電視。
QNED 8K AI 語音物聯網電視
此款液晶電視為最高規格的8K電視，採用量子點、NanoCell 以及 Mini LED 背光技術，提升了影像與亮度的細節處理，使畫質清晰的彷彿身臨其境一般，每一處細節都能給使用者最純淨的感受。再搭配上獨家 AI 影音處理晶片和智能語音遙控器，讓喜歡智慧家電的你，在擁有超高畫質的同時也能享受智慧生活。
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75NANO91SPA－逼真感十足 LED 電視
注重音效與真實感的朋友別錯過了，這款 LG LED 液晶電視採用獨家技術能夠過濾色彩，讓畫面更有層次感，還原最真實的影像。音效方面為杜比全景聲，不管是打遊戲還是享受影集，都能讓你擁有最逼真的感受。另外此款 LED 液晶電視為智慧聯網 4K 電視，搭載智能 AI 處理晶片，可操控多種智慧家電，多樣功能讓你享受生活就是這麼簡單。
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若對 LCD 和 LED 液晶電視有需求，可以參考以上兩款電視，除了皆為多功能的智慧電視以外，也都搭載了新款的智能AI處理晶片，不管是畫質的呈現或是使用感受都能給你優質的新體驗。