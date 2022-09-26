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電視知識中心
OLED 是什麼？解析 OLED 電視壽命與 QLED 比較差異
OLED 和 QLED 哪個比較好？想購買新電視的你，在挑選電視時一定充滿了困惑，又找不到適合的解答，那你千萬不要錯過本文，精彩的內容從 OLED 是什麼？和 QLED 電視的比較，到如何在有限的 OLED 電視壽命裡減緩故障的發生，都將在本文為你詳細的說明。
OLED是什麼？詳細解析看這裡
OLED有機發光二極體，自體發光技術，不需像液晶電視需要背光，每個像素都可以獨立開啟關閉，可以呈現完美的黑色和無限的對比度
OLED 面版 VS. LCD 面板哪個好？
相較於 OLED 面板，傳統的 LCD 電視面版需使用和螢幕相同大小的背光模組同時發光，因此色彩對比度較相較 OLED 效果較差，下列表格讓我們快速了解 OLED 面板和 LCD 面板的差別。
|類別
|OLED面板
|LCD面板
|色彩對比度
|較佳
|較差
|全黑畫面
|呈現效果較好
|色澤略顯灰白
|反應速度
|較快
|較慢
|價格
|高
|低
OLED 與 QLED 電視比較
QLED 電視的原理是使用藍色的背光源照射奈米大小的半導體晶體，以此產生不同顏色的光，雖然和只差一個字母，但原理卻不相同。你一定在想 OLED 和 QLED 電視哪個比較好？以下比較 OLED 和 QLED 電視的特性，幫你找到最符合需求的電視。
螢幕亮度－QLED 勝
QLED 電視因為背光模組的特性，在亮度方面比起 OLED 電視表現來的更好，但在深色畫面的顯示效果較不純粹。
深色畫面處理－OLED勝
OLED電視的自發光技術可以輕鬆控制每個像素，讓畫面的顏色達到最純粹的效果，尤其在深色畫面的顯示，能看到較為極致的黑色。
反應速度－OLED 勝
喜歡打遊戲或看比賽的你，反應速度是挑選時重要的考量因素，而 OLED 電視最大的特點之一就是反應速度快，選擇 OLED 滿足你對速度的需求。
螢幕輕薄－OLED 勝
OLED 電視的技術逐漸成熟，螢幕外觀也較為輕薄，在意居家設計感的你，可以選擇 OLED 電視，不論是壁掛式或陳列於電視櫃上都能符合你的居家設計。
尺寸選擇－平手
在電視尺寸方面 QLED 電視擁有較多的選擇，而 OLED 電視的尺寸大多落在55吋～77吋之間。22年 OLED 從42吋到97吋都有,提供消費者不同選擇
增加 OLED 電視壽命有秘訣嗎？
OLED 面板的平均壽命為60000小時，且目前沒有任何數據證明，調整使用方式可以增加任何類型電視的壽命，但錯誤的使用會加速故障機會的發生，以下幾個使用秘訣，幫助你減緩電視故障的發生，現在就讓我們一起看看有哪些注意事項。
秘訣1：注意使用時間
任何家電長時間的使用，都會導致過熱的情況發生，讓電視適當的休息是最好的保養祕訣。
秘訣2：開關電源過於頻繁
高頻率的開關電視，會造成較快的耗損，對電視來說也是一種損傷，且會導致電視壽命減短。
秘訣3：擺放位置
電視的擺放位置不要在過度潮濕或是有太陽直曬的地方，容易導致零件壞損，增加電視故障的機會。 另外保固與定期檢查也是延緩電視故障的方法，可以選擇有較長保固期限的品牌，像 LG 電視提供兩年的保固，除此之外還有內建像素重新整理器，讓你輕鬆保養電視螢幕，不用擔心影像殘留問題，22年 G2 系列更提供5年面板保固，立即到 LG官 網挑選最適合你的電視吧！