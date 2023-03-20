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吸塵器知識中心
2023蒸氣拖把推薦 吸塵器＋蒸氣濕拖打掃省力更乾淨
除了無線吸塵器、掃地／拖地機器人之外，你是否聽過所謂的蒸氣拖把？想要更提升居家打掃的效率及清潔度，那麼就要好好認識一下蒸氣吸塵器／拖把。本文來為你詳細說明蒸氣拖把的好處，並推薦2023全新無線蒸氣拖地吸塵器，減輕打掃的負擔，進而更提升你的生活品質！
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蒸氣拖把是什麼？
蒸氣拖把指的是除了一般的濕拖功能外，還加入高溫蒸氣功能之清潔器具。而與一般拖把、乾濕兩用無線吸塵器有以下差異：
|-
|蒸氣拖把
|乾濕兩用無線吸塵器
|一般拖把
|功能
|高溫蒸氣＋濕拖
|乾吸＋濕拖
|濕拖
|操作方式
|拖地同時釋放高溫蒸氣，有利於去除頑固汙漬
|吸塵同時搭配自動供水系統，讓乾吸、濕拖一次完成
|吸塵後使用一般拖把手動清潔
|清潔力
|高
|高
|較低
而比起一般乾濕兩用無線吸塵器，蒸氣拖把由於多了高溫蒸氣的協助，因此在濕拖的潔淨度上可說是更上一層樓！
蒸氣拖把好用嗎？2大推薦原因解析
使用蒸氣拖把的好處就在於：
✔ 搭配高溫蒸氣，可輕鬆提高清潔力
✔ 更換不同吸頭，用途更廣泛
特別適合推薦給每次拖地都感到費盡力氣才能將地板拖乾淨的你。
蒸氣吸塵器／拖把推薦挑選3要點
然而，好用的蒸氣拖把該怎麼挑？以下教你3大挑選要點，幫助你簡單選到適合自己的清潔用具！
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1.無線裝置才方便
目前市面上的蒸氣拖把大多數為有線的，因此使用範圍會受插座及電線長度所限制，在使用上較容易綁手綁腳。而若想要更便利、且不受限地打掃，就推薦選擇無線的蒸氣拖把款式，才讓你在使用上不需顧慮電線長度，也不用一個插座換過一個，讓你能像散步、巡房一般輕鬆、簡單、快速，且有效率地完成打掃。
2.多樣功能更推薦
每次打掃總需要先吸過一次地，再用拖把拖過，才能確實將地板清潔乾淨，但不斷重複的動作，再加上長時間彎腰使力，總讓你在打掃後感到疲憊萬分嗎？此時就推薦挑選擁有掃地、拖地甚至蒸氣3合1功能的無線蒸氣拖地吸塵器！不僅吸塵、濕拖，及高溫蒸氣強力清潔可一次完成，且還讓你打掃也能維持高貴優雅的狀態。
3.體積重量須注意
由於蒸氣吸塵器需搭配內部的蒸氣裝置等配件，因此在體積與重量上通常會較大且較重，在使用上就會顯得較費力。而若擔心因太重而不好使用，就建議在挑選時可選擇善用人體工學成為助力，且方便操作、收納的機型款式，才不會讓你拿得辛苦，而成為居家空間的累贅。若擔心實際與想像有落差，也建議可以至門市實際操作，感受過後再購買。
無線蒸氣拖地吸塵器推薦！居家潔淨更升級
符合上述條件的蒸氣吸塵器該去哪裡找？想要入手一款實用、方便且清潔力高的蒸氣吸塵器，推薦參考 LG 於2023年推出的全新 A9 TS 蒸氣系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器。其擁有以下5大備受矚目之特點，造就出超高 CP 值，引發消費者的搶購潮！
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蒸氣雙旋濕拖吸頭
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LED 輕薄地板吸頭
▪ LG 首款無線蒸氣拖地吸塵器，成為領先業界潮流之品牌。
▪ 雙旋濕拖吸頭搭配高溫蒸氣，使拖布達到近60度高溫濕拖，無須清潔劑也可清除頑固髒汙。
▪ 220W 升級吸力，且濕拖模式搭配3段式出水功能，在吸塵時即可同時完成拖地，省時省力又乾淨。
▪ 自動除塵科技， 集塵盒內的毛髮與灰塵可被自動清空，且 A9TS 新一代大幅降低12%的自動除塵運行時間。
▪ All-in-One Tower 升級2.0版，除了自動除塵速度加快，也能夠於機身內外收納搭配的吸頭，與雙電池充電，電池可以同時於充電座和吸塵器上進行充電，2顆電池可以輪流替換使用，使用時間可達120分鐘。
▪ 可更換 LED 燈吸頭，更寬、更薄的設計，方便深入家具底下清潔，讓打掃範圍更全面。
除此之外，還擁有集塵壓縮功能，可增加2.4倍集塵空間，並選用可水洗濾網與5道過濾程序，以及附加多款可替換吸頭等細節特色，不僅可一機多用，且功能實用、產品品質高，是你居家打掃的超強幫手！如果你也在找一款可以吸塵、拖地一次完成，且擁有高溫蒸氣加強潔淨效果的產品，就推薦選擇 LG A9 TS 蒸氣系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器，滿足你高品質的需求。
而若想看更多乾濕兩用無線吸塵器，也歡迎參考 LG 無線吸塵器，提供你多款熱銷商品選擇。