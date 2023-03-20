▪ LG 首款無線蒸氣拖地吸塵器，成為領先業界潮流之品牌。

▪ 雙旋濕拖吸頭搭配高溫蒸氣，使拖布達到近60度高溫濕拖，無須清潔劑也可清除頑固髒汙。

▪ 220W 升級吸力，且濕拖模式搭配3段式出水功能，在吸塵時即可同時完成拖地，省時省力又乾淨。

▪ 自動除塵科技， 集塵盒內的毛髮與灰塵可被自動清空，且 A9TS 新一代大幅降低12%的自動除塵運行時間。

▪ All-in-One Tower 升級2.0版，除了自動除塵速度加快，也能夠於機身內外收納搭配的吸頭，與雙電池充電，電池可以同時於充電座和吸塵器上進行充電，2顆電池可以輪流替換使用，使用時間可達120分鐘。

▪ 可更換 LED 燈吸頭，更寬、更薄的設計，方便深入家具底下清潔，讓打掃範圍更全面。



除此之外，還擁有集塵壓縮功能，可增加2.4倍集塵空間，並選用可水洗濾網與5道過濾程序，以及附加多款可替換吸頭等細節特色，不僅可一機多用，且功能實用、產品品質高，是你居家打掃的超強幫手！如果你也在找一款可以吸塵、拖地一次完成，且擁有高溫蒸氣加強潔淨效果的產品，就推薦選擇 LG A9 TS 蒸氣系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器，滿足你高品質的需求。



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