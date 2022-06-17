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吸塵器知識中心
貓毛吸塵器推薦！貓奴必備打掃神器
你也需要一臺好用、CP值高的貓毛吸塵器嗎？貓咪固然可愛、療癒，但想必身為貓奴的大家，一定都有相同困擾，那就是散落家中各處的貓毛不知道該怎麼處理才好...因此，今天我們要來告訴你的就是清潔貓毛的3大方法，以及推薦你可以一機搞定家中多處沾附貓毛角落的貓毛吸塵器機型，協助你輕鬆打掃，不再為了散落的貓毛而困擾！
必身為貓奴的大家，一定都有相同困擾，那就是散落家中各處的貓毛不知道該怎麼處理才好。
為何需要貓毛吸塵器？貓奴必經6困擾
如果你是貓奴，想必你應該經歷過以下情境：
● 家裡的沙發、地毯甚至床鋪都沾滿貓毛
● 1、2天沒打掃家裡，就會覺得貓毛滿天飛
● 洗好的衣服也可能莫名其妙沾上貓毛
● 地板、櫥櫃、桌子上貓毛比灰塵還多
● 夏天開電風扇飛揚的不是灰塵而是貓毛
● 明明有打掃，卻因為清不完的貓毛顯得家裡好像很髒亂
雖然貓毛並不髒，但沾附在寢具、家具、布製品上時就會使其看起來「不乾淨」，這時該怎麼辦？下面我們就來一一告訴你貓毛的清潔技巧。
貓毛到處黏怎麼辦？貓毛吸塵器等3方法解決
想必家裡有貓的你一定經常看見沙發、地板，甚至你的床、枕頭都沾滿了貓毛，若是在地板還好清潔，可以掃一掃、拖一拖，甚至用吸塵器就可以解決，但若貓毛沾附在寢具、地毯、沙發等布製品上該如何有效清理？
貓毛吸塵器等3方法解決
- 1. 定期梳理貓毛：首先，想要減少家中散落的貓毛，就建議定期幫貓咪梳理毛髮。雖然貓咪也會舔舐自己的毛髮來做清潔，但當貓咪自己舔舐時，掉落的毛髮不是散落在地板，就是被貓咪吞下肚，不管哪一種，想必都會造成你的困擾，因此較好的方法就是由你來幫你家的貓咪定期梳理毛髮。定期梳理貓毛不僅可以維持貓咪毛髮的柔順，也可以順道梳下貓咪掉落的毛髮，並直接將其整理丟棄，減少貓毛四處飄散的窘境。另外還有個小技巧，那就是在幫貓咪梳理毛髮時，建議可以將貓咪帶至浴室梳理，這樣一來，不僅在梳毛過程中飄落的貓毛只會集中在浴室，且事後還可直接用水將貓毛沖洗、集中在一起，更方便清理！
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- 2. 勤奮打掃環境：接著，想要維持家中環境整潔，最基本的就是要勤奮打掃。尤其若家中有毛小孩甚至是嬰幼兒，那麼清潔功夫就更不可少。無論是地板、床鋪、沙發等，所有毛孩、嬰幼兒會走過、爬過的區域都要特別注意，可以的話建議要每天清掃地板，甚至濕拖，才能確實將飄落的貓毛、灰塵等髒污清理乾淨。
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- 3. 善用清潔道具：而在努力地打掃之餘，選對清潔工具也非常重要，唯有用對道具及用對技巧，才能幫你事半功倍，更快速達到清潔功效！
|道具
|用法
|無線吸塵器
|選擇可適用於寵物毛髮的無線吸塵器，不僅可輕鬆將地板、地毯的毛髮吸除，甚至透過吸頭的替換，還可一併清理沙發及寢具。
|隨手黏滾輪
|吸塵器較不方便吸的地方或物品（如：衣物），則可使用隨手黏滾輪來協助清潔。也可作為吸塵器清理後的二次清潔，確保環境更乾淨。
|清水噴霧
|若沙發、地毯上的貓毛過多，可先使用清水噴霧稍微將其表面噴濕，並用手以畫圓方式搓揉就可將貓毛輕鬆聚集拿起，接著再以吸塵器加強清潔即可。
|衣架＋絲襪
|而沙發、床鋪的縫隙，則可使用衣架套上絲襪來深入清理，將卡在細縫中的貓毛給帶出。
貓毛吸塵器推薦︱居家環境不再貓毛滿天飛
由此可知，一臺好用的吸塵器是清理貓毛不可或缺的好幫手，而 LG 的無線吸塵器即可幫你達到以下效果：
使用適合的貓毛吸塵器，居家環境不再貓毛滿天飛。
✅ 搭配強勁輕薄地板吸頭，快速清除地板上的貓毛甚至貓飼料等其它髒汙；換上毛髮專用吸頭，簡單清除沙發、地毯處沾附的難纏貓毛。
✅ 雙旋濕拖吸頭，先吸再拖，一次搞定，不僅節省打掃時間及精力，也不放過遺落的貓毛甚至毛孩的口水漬。
✅ 自動集塵功能，一鍵按下即可輕鬆將貓毛等髒汙壓縮至集塵袋，甚至還有遮閉孔洞設計，讓你在清潔吸塵器時不造成髒汙二次飛揚，更不擔心弄髒雙手！
想瞭解更詳細的LG無線吸塵器功能介紹，歡迎查看各款無線吸塵器，協助你維持居家環境整潔沒煩惱！