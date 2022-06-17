如果你是貓奴，想必你應該經歷過以下情境：





● 家裡的沙發、地毯甚至床鋪都沾滿貓毛



● 1、2天沒打掃家裡，就會覺得貓毛滿天飛



● 洗好的衣服也可能莫名其妙沾上貓毛



● 地板、櫥櫃、桌子上貓毛比灰塵還多



● 夏天開電風扇飛揚的不是灰塵而是貓毛



● 明明有打掃，卻因為清不完的貓毛顯得家裡好像很髒亂





雖然貓毛並不髒，但沾附在寢具、家具、布製品上時就會使其看起來「不乾淨」，這時該怎麼辦？下面我們就來一一告訴你貓毛的清潔技巧。