2. 確認運作分貝：有些人會有吸塵器運作聲音越大，吸力就越大的迷思，但這其實是錯誤的。吸塵器運作時的分貝大小與吸力不一定成正比，因此在挑選吸塵器時，建議以實際使用情況及需求為主，若家中有幼童或寵物，則更推薦挑選分貝小、低噪音的機種。

3. 檢視清潔效果：而與其注重吸塵器的功率、吸力大小等數字，檢視實際的清潔效果才是最重要的。選擇適合自己家中地板環境，甚至有吸塵+濕拖二合一功能的無線吸塵器，才能達到更全面的清潔，讓地板更潔淨晶亮。

4. 使用是否便利：吸塵器的重量、收納及使用的順暢度，也是挑選時的條件之一。選擇自己拿得順手、收納方便，並且使用時滑順不卡，甚至可順利清潔到牆角、桌底等一般臥式吸塵器較難深入的死角之機種，才是最推薦的。

5. 注意品牌保固：最後，則是注意是否有品牌保證及保固時間。切勿貪圖價格便宜，就選擇來路不明的品牌，以免吸塵器零件壞損時無從維修，只能再重新選購，又多花一筆冤枉錢。