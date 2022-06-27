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吸塵器知識中心
無線吸塵器 5大挑選方法
吸塵器已是許多家庭必備的家電，然而將其細分還可分為傳統臥式吸塵器及無線吸塵器等種類，但該如何挑選才能挑到適合自己的吸塵器呢？而無線吸塵器的評價如何、為何大家都推薦？今天我們就要帶你來看看無線吸塵器與傳統吸塵器之比較，以及挑選無線吸塵器的推薦5方法，讓你挑到評價佳又合適的吸塵器推薦商品！
無線吸塵器與傳統吸塵器之比較，以及挑選無線吸塵器的推薦5方法。
為何推薦無線吸塵器？傳統VS無線吸塵器比較
無線吸塵器真的那麼好用嗎？為什麼大家都推薦？在無線吸塵器出現以前，大家打掃都是用掃把、傳統臥式吸塵器等方法，然而掃把集塵效果差，打掃效率差；臥式吸塵器移動性不佳、重量也重，兩者都有各自的優缺點，而無線吸塵器即是解決這些缺點，集結兩者優點的高評價產品。下面我們就來看看3種打掃方式的特點比較。
由此可知，無線吸塵器的使用範圍不受電線限制，且集塵效果佳、打掃效率高，因此成為評價最高、最推薦的打掃方式！
無線吸塵器推薦挑選5方法
那麼無線吸塵器該如何挑選？下面我們整理出了5大選擇方式，幫助你挑到最適合自己的高評價無線吸塵器推薦產品。
無線吸塵器推薦挑選5方法
1. 挑選集塵方式：無論是無線吸塵器還是臥式吸塵器，集塵方式都可分為兩種：集塵袋式、氣旋分離式。
2. 確認運作分貝：有些人會有吸塵器運作聲音越大，吸力就越大的迷思，但這其實是錯誤的。吸塵器運作時的分貝大小與吸力不一定成正比，因此在挑選吸塵器時，建議以實際使用情況及需求為主，若家中有幼童或寵物，則更推薦挑選分貝小、低噪音的機種。
3. 檢視清潔效果：而與其注重吸塵器的功率、吸力大小等數字，檢視實際的清潔效果才是最重要的。選擇適合自己家中地板環境，甚至有吸塵+濕拖二合一功能的無線吸塵器，才能達到更全面的清潔，讓地板更潔淨晶亮。
4. 使用是否便利：吸塵器的重量、收納及使用的順暢度，也是挑選時的條件之一。選擇自己拿得順手、收納方便，並且使用時滑順不卡，甚至可順利清潔到牆角、桌底等一般臥式吸塵器較難深入的死角之機種，才是最推薦的。
5. 注意品牌保固：最後，則是注意是否有品牌保證及保固時間。切勿貪圖價格便宜，就選擇來路不明的品牌，以免吸塵器零件壞損時無從維修，只能再重新選購，又多花一筆冤枉錢。
無線吸塵器推薦｜LG 高評價無線吸塵器2系列
購買家電時總是擔心誤踩雷區，買到不好用的產品又佔用家中的收納空間嗎？別擔心，今天我們就來推薦你2大 LG 的高評價無線吸塵器系列產品，如果你也在尋找好用的無線吸塵器，那就千萬不要錯過！
LG 的高評價無線吸塵器系列產品推薦。
無論是想要輕鬆深入沙發、床底打掃，還是想要吸塵+濕拖加強清潔效果，甚至是提高續航力或確保產品保固，LG的2大無線吸塵器系列都能滿足你。若你不知道該挑選哪一款，不妨參考看看 A9K 系列濕拖無線吸塵器旗艦機，無論是地板、沙發、寢具還是毛孩的毛髮，通通都能輕鬆搞定，成為你家事的好夥伴！
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