We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
吸塵器知識中心
吸塵器濾網清洗懶人包
吸塵器濾網不清洗會導致發臭或影響吸力嗎？吸塵器濾網該如何清洗、多久洗一次？長期使用下，吸塵器濾網的清潔和保養都非常重要，就讓小編帶你一起看看如何清洗、保養吸塵器濾網，使吸塵器維持好吸力，讓你輕鬆做家事！
吸塵器濾網的清潔和保養都非常重要，就讓小編帶你一起看看如何清洗。
吸塵器濾網很重要？有什麼功用
吸塵器濾網是阻隔髒污、灰塵的一道防線，長期使用下容易堵塞，導致吸塵器的吸力下降，所以做好清潔是很重要的。吸塵器濾網可以依照各家廠牌，針對所需過濾的髒污有不同的類型，以擁有5道過濾系統的 LG 吸塵器為例，濾網分別有 HEPA 濾網、微塵濾網、氣旋濾網，每種所過濾的物質也不同，以下為3種吸塵器濾網的簡單介紹。
吸塵器濾網是阻隔髒污、灰塵的一道防線，長期使用下容易堵塞，導致吸塵器的吸力下降，所以做好清潔是很重要的
吸塵器濾網日常保養3大注意事項
了解吸塵器濾網的重要性後，你一定很好奇該如何清潔或保養，只要做好3步驟，就能讓你的吸塵器吸力滿分。
1. 定期清潔：長期使用後，吸塵器濾網總會塞滿髒汙，難免會影響吸力，導致要花更多的時間清潔造成吸塵器過度使用，因此定時清潔吸塵器濾網是保養吸塵器的最佳方法之一。但要注意不是每個廠牌的濾網都能水洗，可以挑選LG吸塵器，可水洗吸塵器濾網讓你的清潔更容易。
2. 檢查零件破損：長時間使用難免會有破損的情況發生，所以要定期檢查吸塵器濾網有沒有破損，並進行更換，才不會影響吸塵器的運作。
3. 清洗後晾乾：雖然是個簡單的小動作，但卻非常重要，使用沒晾乾的吸塵器濾網容易產生異味，並增加破損的機會，所以清洗後一定要注意晾乾。
吸塵器濾網該如何清洗 簡單4步驟1次搞定
吸塵器濾網怎麼清洗最乾淨？現在就跟著小編一起看看如何清洗吸塵器濾網，超詳細教學讓你簡單好上手。
吸塵器濾網該如何清洗，簡單4步驟1次搞定。
閱讀說明書：在清洗吸塵器濾網之前，閱讀說明書是非常重要的，必須先分辨你所購買的吸塵器濾網是能水洗或是只能簡單的清理表面灰塵，找到最適合的清潔方式才不會對吸塵器造成損傷。
1. 清理吸塵器濾網表層灰塵：可先針對吸塵器濾網表面的大型髒污以抖落或是輕微擦拭的方式清除，以免直接水洗過度摩擦導致濾網損壞。
2. 清洗技巧：直接以清水沖洗即可，避免使用清潔劑以免傷害吸塵器濾網材質。
3. 保持乾燥：清洗後先將水分甩乾再放置於通風、陰涼處晾乾，防止產生異味或者損壞的情況產生。
吸塵器濾網5大清潔注意事項
在清潔吸塵器濾網時有很多小細節需要注意，不甚疏忽都會對吸塵器造成損傷，可能又會需要一筆花費，但只要注意以下5點，清理吸塵器濾網絕對不是什麼難事。
注意以下5點，清理吸塵器濾網絕對不是什麼難事。
1. 注意電源：在清洗吸塵器濾網前一定要注意關閉電源，這樣可以避免對吸塵器的損害以及危險產生。
2. 清洗時不要過度摩擦：以清水沖洗吸塵器濾網時，水量不要開太大也不要過度搓洗，避免摩擦破壞吸塵器濾網。
3. 避免使用清潔劑：強酸、強鹼的清潔劑容易破壞吸塵器濾網，導致濾網無法完全發揮作用，所以清洗的時候還是以清水為主。
4. 清潔仔細：清潔的時候要注意吸塵器濾網的周邊構造有哪些需要同時清潔的，以免清洗過後很快就被汙染，增加清洗頻率導致吸塵器濾網破損。像是LG A9T 的無線吸塵器機身有3個濾網需要清洗以外，智慧集塵充電座上也有2個濾網需要清洗。
5.清洗頻率：適當的清洗頻率不僅能保養吸塵器濾網也能保持穩定的吸力，讓家事做起來更有效率，建議1個月清洗1次，但還是依照個人的使用狀況做調整較為恰當。