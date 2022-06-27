閱讀說明書：在清洗吸塵器濾網之前，閱讀說明書是非常重要的，必須先分辨你所購買的吸塵器濾網是能水洗或是只能簡單的清理表面灰塵，找到最適合的清潔方式才不會對吸塵器造成損傷。

1. 清理吸塵器濾網表層灰塵：可先針對吸塵器濾網表面的大型髒污以抖落或是輕微擦拭的方式清除，以免直接水洗過度摩擦導致濾網損壞。

2. 清洗技巧：直接以清水沖洗即可，避免使用清潔劑以免傷害吸塵器濾網材質。

3. 保持乾燥：清洗後先將水分甩乾再放置於通風、陰涼處晾乾，防止產生異味或者損壞的情況產生。