配合讓打掃能更隨心所欲的 LG 智慧雙旋濕拖吸頭，能單獨濕拖，也可同時吸地與拖地，有不出水、少水量、多水量3種自動供水模式，無論什麼材質的地板都適用。另外，如手工打蠟般的雙旋高速轉動模式，難除的髒汙與硬質地板上的灰塵、頑垢等也能輕鬆容易去除。



再加上自動除塵裝置與UVC紫外線殺菌，讓雙手不會再因為拖地而用髒，吸塵器內的5道過濾程序有效分離吸入的空氣中的灰塵落於集塵盒裡，打掃地板同時還能淨化空氣，持久的電池與智慧監控，滿足了所有家中清掃的各項所需，時間省半，輕鬆加倍。