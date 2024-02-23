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吸塵器知識中心
拖地加什麼比較乾淨？ 拖地5步驟說明與注意事項介紹
地板總是拖不乾淨，還覺得越拖越髒嗎？分享幾個小訣竅，教你拖地加什麼比較乾淨，只要用對方法，做家事不僅能事半功倍，還能從做中獲得成就感。同時，乾淨的空間住起來舒適，好運也自然就來！本篇詳解拖地的正確步驟與注意事項，以及拖地加什麼比較乾淨，幫你化繁為簡，讓做家事從此不再是苦差事。
正常拖地的5方式步驟說明
拖地會越拖越髒一定事出有因，如果一直以來你耗費了心力拖地，卻還是發現地板有黏膩感或有沒清掉的棉絮、毛髮、灰塵等，那就該思考是否應該調整拖地的步驟，或有哪些拖地的正確步驟是你過往遺漏掉的。透過正常拖地的5方式步驟說明，助你修正原有的習慣，找到有效的拖地方法。
Step1：先吸地再拖地
不要嫌拖地前的吸地或掃地麻煩，拖地前先將地上的落塵或粉塵掃起來，此一步驟能避免微小的髒東西在拖地時集結成塊，使地板不會弄得更髒。
Step2：加入適當的清潔劑
再怎麼用力拖也難去除的頑垢，可以適當的加入一些清潔劑配合使用。但需要留意所用的清潔劑是否適用於家中的地板。
Step3：勤換水
拖地時拖把頭都會需要經過水清洗再拖的重複程序，所以當水桶裡的水變灰變濁時就要表示需要換水了，多換幾次，每次水桶裡的水只要蓋過拖把頭即可，拖把頭乾淨了，才能有效的清潔地面。
Step4：通風
拖地後的地面難免會有一點濕，尤其如果又是在潮濕的季節，拖完地乾的速度又會更慢，建議可以將窗戶打開或使用除濕機等家電，加快風乾的速度。
Step5：洗拖把
拖地後的拖把一定要洗乾淨風乾，才不會因為發臭而影響未來使用。
拖地時加什麼比較乾淨？常見添加物有哪些？
除了使用水拖地，拖地時加什麼比較乾淨呢？以下列舉了拖地時常會使用到的添加物，並說明添加物的效用。
|常見添加物
|效用
|使用方式
|漂白水
|能達到消毒效果
|衛福部疾管署建議，日常清潔可以以漂白水1：水100的比例稀釋；如用於消毒，則可用1：50比例稀釋。但家中如有寵物與寶寶則不建議使用。
|酒精
|消毒效果良好
|僅適合用在小面積擦拭，大面積的使用會造成酒精氣味揮發產生不適，同時只要有一點火苗就容易會引起火災。
|地板清潔劑
|能針對不同功效做清潔
|市售有許多標榜除臭、驅蟲等各種用途的地板清潔劑，只要確定是中性清潔劑，且家中地板材質適用，就能針對喜好與需求購買。
|小蘇打粉
|能有效讓地板恢復白淨
|小蘇打粉加熱水稀釋後拖地，需要留意如果稀釋不足，會讓地板在乾掉後殘留白白的粉末，建議以1：15～20稀釋。另外弱酸性的特質，不適用在亮面木地板或大理石地板上，會將地板表層的蠟也一併擦拭掉。
|檸檬酸
|除臭、除鹼性汙垢
|酸性的檸檬酸能有效除去水垢、尿垢、肥皂垢等鹼性汙垢，但不可用在大理石地板，檸檬酸會讓大理石產生化學反應，產生泛白或小凹洞等變化。
拖地時的注意事項
有效清潔地板的方式，除了解拖地加什麼比較乾淨，利用適當的清潔劑輔助外，可以再多留意以下這些細微的注意事項，如果能在拖地前留意到這些細節，有效清潔地板就不會再是一項難事。
✔️拖把本身要先洗乾淨
使用骯髒的拖把拖地，等於再將髒汙擦回地板上，為了不做白工，拖地前應先將拖把清洗乾淨，可使用稀釋過的漂白水或小蘇打粉浸泡拖把來清潔。
✔️穿著乾淨的室內拖鞋
明明拖把很乾淨，水也換得很勤，但怎麼還是越拖越髒？這時候不妨可以檢視一下拖鞋底部是不是髒髒的，室內拖鞋的鞋底乾淨，也才不越拖越髒喔！
✔️從外拖到內
由外拖到內的拖地方式，能使灰塵與髒汙有效集中，加快拖地效率。
✔️不同材質地板有不同的拖地方法
- 地板材質多元，針對不同材質的地板使用適合的拖地方式，才能有效清潔，同時也不會因此傷害到地板。
- 木地板：木地板怕水，需儘量以乾拖為主，可使用吸塵器，髒汙可用水局部濕拖後擦乾。
- 磁磚地板：正常拖地即可，但不可用太尖銳的物品清潔，會破壞磁磚表面。
- 石材地板：拖地後應擦乾，避免因自然風乾留下水漬，也應避免使用酸性清潔劑。
- 超耐磨地板：由木屑與樹脂組成的超耐磨地板，拖把應將水擰乾後再開始清潔。
- SPC石塑地板：屬於塑膠地板，耐水性佳，正常拖地即可。
✔️運用智慧科技
- 現今有許多智慧科技吸塵器，兼具了掃地、乾吸、濕拖，與自動集塵的功能，打掃也能不用再彎腰使力，只要電源一開，吸塵器輕鬆滑過就能讓地板乾乾淨淨，打掃也變得更輕鬆快速。
LG 濕拖無線吸塵器推薦
除了正確的拖地方式，如果能善用現代科技家電，就能大幅省下清掃時間，以省力的方式，達到有效率的清潔。而使用 LG 濕拖無線吸塵器，即可透過智慧科技的力量，助你打掃一臂之力。
LG CordZero™ A9T 系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器
配合讓打掃能更隨心所欲的 LG 智慧雙旋濕拖吸頭，能單獨濕拖，也可同時吸地與拖地，有不出水、少水量、多水量3種自動供水模式，無論什麼材質的地板都適用。另外，如手工打蠟般的雙旋高速轉動模式，難除的髒汙與硬質地板上的灰塵、頑垢等也能輕鬆容易去除。
再加上自動除塵裝置與UVC紫外線殺菌，讓雙手不會再因為拖地而用髒，吸塵器內的5道過濾程序有效分離吸入的空氣中的灰塵落於集塵盒裡，打掃地板同時還能淨化空氣，持久的電池與智慧監控，滿足了所有家中清掃的各項所需，時間省半，輕鬆加倍。
LG CordZero™ A9 TS 蒸氣系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器
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壓縮集及塵讓集塵盒增加2.4倍集塵空間的集塵盒，能減少集塵盒清倒次數，雙電池充電續航力更高達120分鐘；LG ThinQ App 遠端監控的智慧科技掌控吸塵器與家中清潔狀況；無線設計，讓打掃範圍不再受限制，可隨處移動及方便攜帶，省時又省力，加上蒸氣濕拖吸頭雙重過熱保護、吸頭提起偵測、地板保護等保護安全的裝置，配合兩年保固，使用起來更無後顧之憂。
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