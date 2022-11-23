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吸塵器知識中心
6方法教你對抗床墊塵蟎
早上起床總是噴嚏打不停，你以為是換季或是冷氣開太強所造成，但殊不知是房間已被塵蟎入侵，成爲塵蟎的溫床...究竟房間或床墊為什麼會有塵蟎？又房間塵蟎很多怎麼辦？以下教你如何對抗塵蟎，讓塵蟎無法侵入我們的生活。
教你如何消滅塵蟎，讓塵蟎無法侵入我們的生活
床墊、房間為何會有很多塵蟎？
塵蟎入侵我們的生活、房間主要有以下3大關鍵：
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- 1. 濕度過高：環保署表示塵蟎喜歡生活在溫度22－26℃，濕度70～80%潮濕的環境，而臺灣位於亞熱帶，氣候溫暖且終年潮濕，正適合塵蟎生長。
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- 2. 無法定期清潔房間：我們約三分之一的時間都在床上休息，身體散發的水分以及脫落的皮屑、毛髮都是塵蟎生長的養分，若不定期清潔床墊、寢具會造成塵蟎大量繁殖。
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- 3. 使用毛絨、棉織寢具：塵蟎喜歡寄宿在溫熱的環境、灰塵，以及棉織物裡，若家中寢具為棉織、毛絨材質，又加上不常清潔，那麼產生塵蟎的機率就會更高。
塵蟎入侵的生活3大關鍵：濕度過高、無法定期清潔房間、使用毛絨、棉織寢具
床墊塵蟎引發問題不可忽視
塵蟎很小，但對人體殺傷力極大！其導致不適的症狀包含打噴嚏、眼睛癢與紅腫等，嚴重時更可能會引發氣喘、呼吸困難。除此之外，也可能導致毛孔阻塞、皮膚變粗糙、掉髮，以及皮膚炎等問題。
因此是不容忽視的居家環境清潔問題之一。
床墊塵蟎引發問題不可忽視
小心6個位置易藏塵蟎 床墊外這些地方要注意
然而，看不見不等於沒有，以下6個人體常接觸的位置皆為可能藏匿眾多塵蟎的地方：✅ 床墊 ✅ 寢具 ✅ 牆角 ✅ 窗框溝槽 ✅ 地毯 ✅ 房間堆積的物品、衣物
上述6個位置都容易堆積灰塵與細菌，利於塵蟎的滋長，是塵蟎最愛的地方。且若家中有毛孩更要注意！毛孩常在屋内、房間四處走動，帶著灰塵、細菌、毛髮散落每個角落，也會讓塵蟎加速成長。
房間塵蟎很多怎麼辦？6大妙招教你簡單清潔
1. 定期清潔更換寢具
塵蟎依靠人或動物的皮屑存活，成人每天會掉落不少的皮屑，而房内寢具、布質家具、毛毯、玩偶等都容易囤積灰層與皮屑，讓塵蟎賴以生存。因此建議1～2周定期清潔、更換寢具，環保署建議使用50度以上熱水或添加防蟎的洗衣精清洗，且在清洗完使用烘被機、烘衣機高溫烘乾，或日曬寢具，以確保其完全乾燥。
2. 起床後攤平棉被
你也擁有起床就把棉被摺好，整理整齊的好習慣嗎？但殊不知這個好習慣居然容易讓你的棉被成為塵蟎的溫床。我們在睡眠時，身體會散發水分，因此建議起床後將接觸身體棉被的内面朝外攤開，幫助棉被散熱與蒸發内部水分。環保署提到室内濕度保持低於50%，搭配除濕機效果更佳。另外，平時也可以立起床墊或是在底部夾幾本書，幫助床墊排出濕氣。
3. 控制室內濕度
塵蟎喜歡不通風與潮濕的環境，因此保持環境通風能降低室内濕度，破壞塵蟎的舒適圈。而雨天會讓室外空氣變得溫暖潮濕，所以雨天時建議關閉窗戶使用冷氣，並且要定期清洗冷氣濾網。
4. 選對合適打掃用具
床墊、床架不知道怎麼清潔？那就推薦使用 LG A9系列吸塵器。無論是直接清潔床墊、床架縫隙等容易堆積皮屑、灰塵的地方；或是先在床墊撒上小蘇打，再使用吸塵器清除與小蘇打融合的髒汙、黏垢，都能幫你輕鬆搞定房間甚至床墊的清裡。
5. 搭配獨家小技巧
塵蟎喜歡昏暗的環境，清潔前可將電燈關閉並拉上窗簾，讓塵蟎開始活動再開始清潔。而吸塵器除了可更有效處理床墊塵蟎、塵蟎排泄物以及塵蟎屍體外，還能將皮屑、毛髮、灰塵等易形成塵蟎的因子一次吸除，讓您不再因房間塵蟎問題而感到困擾。
另外，吸塵器集塵袋／盒的定期清潔替換，也可避免塵蟎再度於空氣中擴散，才能更有效避免房間塵蟎很多的問題。
6. 使用除蟎藥劑
市面上有許多除蟎藥劑，包括衣物驅蟎噴霧、除塵蟎片、除蟎專用藥劑…等琳琅滿目，但需特別注意安全性問題，建議使用前先諮詢專業醫師建議。並在使用化學藥劑解決房間塵蟎問題後，建議間隔一段時間再進入房間。
💡溫馨提醒：使用藥劑處理塵蟎問題前，可至環保署「環境用藥安全使用網站」瞭解詳細環境用藥選購流程以及注意事項。環保署表示，用藥處理塵蟎只是治標，想要以治本方式處理房間塵蟎問題，保持室内清潔以及濕度平衡才是最佳方式。
LG 塵蟎吸塵器推薦，讓你跟床墊塵蟎說掰掰
LG 吸塵器完整清潔 讓你跟床墊塵蟎說掰掰
想要清除塵蟎，根本的辦法就是平時就確實做好環境的清潔與維護，而使用 LG 無線吸塵器搭配不同吸頭，不僅可清理房間各個角落，也可輕鬆清潔床墊。若你不知道該如何使用，也可跟著以下教學，了解如何徹底運用 LG 無線吸塵器。
|清潔區域
|使用吸頭
|使用說明
|沙發、玩偶
|毛髮專用吸頭
|輕易清除卡在床鋪、沙發、玩偶上的人、寵物毛髮，不需要擔心因毛髮產生的塵蟎問題
|地毯
|地毯專用吸頭
|無論長短毛的地毯都能使用，可輕鬆將深藏於地毯深處的粉塵、毛髮等容易產生塵蟎的因子一網打盡
|床墊
|床墊吸頭
|使用高速震動除蟎吸頭清潔床墊、床上抱枕與玩偶，透過每分鐘拍打4,000次，將深藏的灰塵、塵蟎、皮屑拍出表面並吸除，解決床墊塵蟎問題。且擁有特殊吸頭設計，不用擔心刮壞抱枕與玩偶
保持乾燥的居家環境、維持日常的清潔才能有效對抗塵蟎，讓自己、家人都能免於因塵蟎引起的不適症狀所苦。若你還沒入手一把好用的無線吸塵器來對抗塵蟎，那就趕緊至 LG 官網，挑選一款適合你家的吸塵器。