早上起床總是噴嚏打不停，你以為是換季或是冷氣開太強所造成，但殊不知是房間已被塵蟎入侵，成爲塵蟎的溫床...究竟房間或床墊為什麼會有塵蟎？又房間塵蟎很多怎麼辦？以下教你如何對抗塵蟎，讓塵蟎無法侵入我們的生活。