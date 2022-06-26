1. 不過度充電：大部分的人在為家電充電時，總是習慣將插頭插上就去做其它的事，等下次經過，甚至是隔天才想起可能已經充飽電，才將插頭拔掉，但這個不經意的習慣，卻是造成無線吸塵器電池壽命逐漸減短的主要原因。由於吸塵器在充電時是屬於高壓的狀態，而若讓電池長時間處在這樣高壓狀態，就容易傷害電池、減短其壽命。

2. 不過度放電：而另一個大家經常犯的錯誤就是，沒有使用就不會特別為吸塵器充電。這個聽起來沒有什麼問題的習慣，卻是造成無線吸塵器電池損壞的致命行為。不論是長時間閒置沒有使用、沒有充電；還是總是用到完全沒電、自動關機才充電，都會使電池過度放電，長期下來就容易使電池壽命快速減短。

3. 不過度高溫：鋰離子電池在過度高溫／低溫的環境下較容易損壞、變質，因此建議將無線吸塵器的電池保存在無陽光直射、溫度適當的陰涼處。另外，當吸塵器剛使用完畢時，機體與電池都還屬於發熱狀態，建議可先放置一陣子，讓其冷卻後再進行充電。

4. 不粗魯對待：最後也是最基本的，就是無論對無線吸塵器本體還是其電池，都應該要小心輕放，避免重摔或大力撞擊，以減少外力衝擊造成的不必要損壞。