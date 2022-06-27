1. 吸頭設計是關鍵：由於市面上的吸塵器無論在吸入功率（AW）還是吸力（pa）的規格上都大同小異，皆可達一定的水準，因此此時要注意的就非規格表上的數值大小，而是其吸頭設計了。良好的吸頭設計才能更有助於吸塵器吸力的完整發揮，並且根據欲清潔的環境不同，更換不同設計的吸頭，才能讓清潔更便利、效果更加乘。

2. 集塵系統要注意：而吸塵器的集塵方式也是影響吸力的重點之一。集塵袋式的集塵方法雖可避免手直接觸碰到灰塵或毛髮等髒汙，但當集塵袋越來越滿時，就會使吸塵器的吸力逐漸減弱，成為影響吸塵器清潔效果的最大阻礙。因此，建議可挑選不受機內集塵量所影響的氣旋分離式集塵機種，不僅不需要另外購買集塵袋，且吸力也可維持，不降低吸塵器的清潔效果。

3. 清潔功能再加分：挑選吸塵器時會注重吸力，其實就是在意吸塵器的清潔力是否足夠，因此除了看吸塵器的吸力大小外，若有其它清潔功能，如：濕拖，對於吸塵器的清潔力就可說是更加分了。而相信你我都有過這樣的經驗：明明已經用吸塵器吸過一遍了，但地板上仍像是矇上一層灰一般不夠乾淨。這時你需要的就是濕拖功能來幫你將地板上細微的灰塵清除，以增強吸塵器的清潔力。