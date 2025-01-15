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gram Pro 17" Windows 11 Home 極致輕薄 AI 筆電 - 曜石黑 (Intel® Core™ Ultra 7 Evo)

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gram Pro 17" Windows 11 Home 極致輕薄 AI 筆電 - 曜石黑 (Intel® Core™ Ultra 7 Evo)

17Z90SP-G

gram Pro 17" Windows 11 Home 極致輕薄 AI 筆電 - 曜石黑 (Intel® Core™ Ultra 7 Evo)

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LG gram Pro

LG gram Pro

*本產品搭載Intel® Core™ Ultra處理器，目前提供AI相簿功能，未來更新AI應用以LG官網或LG gram LINK釋出之更新內容為準。AI相關應用是否支援，請查閱Intel或LG官網。
*此圖片僅作為示意用途，欲想了解此機型的實際外觀，請參照此頁上方的產品圖。

隨時隨地，展現超絕創造力

憑藉Intel最新CPU和高更新率的頂級性能，巧妙融合極致輕薄的機身，讓您能夠隨時隨地展現超絕創造力。

LG gram Pro 的專業效能。LG gram Link- 輕鬆連接所有裝置。

*此圖片僅作為示意用途，欲想了解此機型的實際外觀，請參照此頁上方的產品圖。
*以上平板與行動設備需另行購買。

最新 Intel® Core™ Ultra 7 處理器，，獲 Intel® Evo 平台驗證

最新 Intel® Core™ Ultra 7 處理器

LG gram Pro 透過 IPS LCD 與 OLED 螢幕為您提供最佳的視覺體驗

專業行動辦公室

LG gram Pro 螢幕的高更新率，提供流暢的操控體驗

流暢的操控體驗

LG gram Pro 極致輕薄 旗艦效能

LG gram Pro極致輕薄 旗艦效能

LG gram Link- 輕鬆連接所有裝置

LG gram Link輕鬆連接所有裝置

*包裝中不含以上平板電腦及行動裝置（需另外購買）。
**若要下載最新 LG gram Link 軟體，請至 Apple Store & Google Play 商店，搜尋"LG gram Link"。

規格再進化，躍上新高峰


Intel® Evo™ 版

Intel® Core™ Ultra 7 處理器

搭載Intel® Core™ Ultra 7 處理器，為創作打開無限可能，
滿足遊戲到創作等所有使用需求，帶您進入全新境界。

最新Intel® Core™ Ultra 7 處理器，獲 Intel® Evo 平台驗證

LPDDR5x
NVMe Gen4 SSD 固態硬碟

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*Intel®、Intel 標誌及 Intel core 為 Intel Corporation 或其子公司的商標。
*上述記憶體與 SSD 選項（零售價）會因國家/地區及型號而異。

LG gram Pro 在處理影片編輯和3D設計時，保持您的體驗順暢無阻。

專業強大的
運算能力

LG gram Pro 能輕鬆完成每一件作品，快速生成AI圖像的能力，以及處理影片及3D設計。
LG gram Pro 能快速處理各種軟體-素材提供來自Adobe Firefly、Shown with Adobe Illustrator, Shown with Adobe Photoshop。

*Adobe 產品螢幕截圖經 Adob​​e 授權轉載。
*圖片示意中之應用程式需自行另外購買。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

LG gram提供絕佳的散熱系統，讓硬體不再過熱，提供更穩定且可靠的效能。

散熱系統再強化
保持最佳效能

散熱系統再進化，確保在使用過程中，
強大的硬體不再過熱，提供更穩定且可靠的效能。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

最新的 Windows 作業系統

針對使用靈活性與效率進行全新改造，並提升安全性、使用性和社交功能。重新設計的螢幕布局不僅在視覺上更為吸引人，更重要的是優化了使用體驗。

生動細緻的視覺饗宴

優化每一個細節，提供更廣的視角和更準確的顏色呈現，使畫面更加生動。
17" 2560x1600


高畫質
DCI-P3 99% 劇院等級廣色域


精準清晰的色彩呈現
高達144Hz


更新率
16:10 IPS 顯示器


大螢幕
IPS劇院等級顯示器

視覺饗宴，完美操控

LG gram Pro 提供清晰的畫面與流暢的操控，讓您能順利完成每一項工作。
LG gram Pro透過 IPS LCD 為您提供最佳的視覺體驗

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

VRR（可變更新率 Various Refresh Rate）

視覺體驗 最佳感受

LG gram Pro 提供流暢的視覺效果，完美同步更新率（範圍31Hz-144Hz）滿足您任何對於畫面上的使用需求。
高更新率，支援流暢的操控體驗

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

高畫質 大螢幕

精準控色，資訊一次導覽

WQXGA 高畫質解析度、16:10 顯示比例、支援 DCI-P3 99% 極廣色域，大螢幕大比例輕鬆瀏覽更多內容。

16:10 高畫質 大螢幕輕鬆瀏覽更多內容

*Adobe 產品螢幕截圖經 Adob​​e 授權轉載。
*圖片示意中之應用程式需自行另外購買。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

極廣色域 更細緻的色彩表現

DCI-P3 99% 的極廣色域表現，能夠提供更生動的細節和豐富的色彩，給予更沈浸的視覺享受體驗。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
**DCI-P3 典型值(Typ.)為99%，最小值(Min.)為95%。
DCI-P3：由數位電影聯盟(Digital Cinema Initiatives)定義的色彩標準。

真實「視」界，娛樂工作的新體驗

LG gram Pro 擁有防眩光面板在室內或室外都能提供最佳的視覺體驗，讓您的想法能夠閃耀出色。

*基於與先前的 LG 型號的比較。
**模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
**亮度為 400 nits（典型值）。

極致纖薄 效能不妥協

LG的極致輕薄結合強勁效能，讓您能輕鬆面對工作及娛樂
1,299 g
極致輕薄
12.6 mm
極致纖薄
極致纖薄 效能不妥協的LG gram pro

*上述厚度計算為產品最薄處的厚度，重量僅含筆電本身。欲了解詳細的產品說明請參閱規格說明。
*模擬圖片僅供參考，實際使用依現場狀況略有差異。
*12.6mm為最薄處，厚度與重量的量測以 LG 實驗室之量測為標準，最厚處為12.9mm。

LG gram Pro 擁有強勁效能與極致輕盈

極致輕薄
極致創造力

LG gram Pro 擁有強勁效能與極致輕盈，滿足生活中各個應用場景。

*模擬圖片僅供參考，實際使用依現場狀況略有差異。

LG gram Pro 擁有 MIL-STD-810H 軍規認證
MIL-STD-810H 軍規認證

纖薄，但很耐用

經過嚴格的軍規認證，確保極高的耐用性，夠抵禦各種環境條件和外部壓力，成為各種日常使用中堅持不損的可靠夥伴。

*LG gram：MIL-STD-810 標準測試和認證由 KOLAS Labs 於 2022 年 12 月進行。
通過由符合美國軍用標準的獨立實驗室進行的 7 項不同 MIL-STD 810H 耐久性實驗。
符合 MIL-STD-810H 的以下方法：方法 500.6 低壓（高度）（程序 I - 存放和方法以及程序 II - 操作）；
方法 501.7 高溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；方法 502.7 低溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；
方法 509.7 - 鹽霧測試；方法 510.7 - 灰塵；方法 514.8 - 振動；方法 516.8 撞擊（程序 II）- 運輸撞擊。
裝置在所有環境下的表現可能與測試時不同。在受控制的環境下執行測試。請勿嘗試。

LG gram Link

各種裝置，快速串連

可以輕鬆同時連接多達 10 台裝置，包括 iOS 和 Android 設備。提供在各種不同的裝置之間共享資料、文件，實現更靈活的工作方式。

LG gram 可以輕鬆同時連接多達 10 台裝置，包括 iOS 和 Android 設備。

*為了正常運作，需要在您的行動裝置（iOS 和 Android）安裝 LG gram Link 應用程式。
*若要下載最新的 LG gram Link 軟體，請造訪 LG.COM。
*此圖片僅作為示意用途，請參閱使用實際產品拍攝的圖庫影像。

LG gram Link 提供照片共享的功能說明

AI 相簿

利用先進的 AI 分類技術，可自動根據時間、地點或 38 個不同的主題將照片進行自動分類，使整理、搜尋和分享照片變得更加輕鬆

*若要下載最新的 LG gram Link 軟體，請造訪 LG.COM。
*此圖片僅作為示意用途，請參閱使用實際產品拍攝的圖庫影像。

跨裝置傳輸，資訊同步

提供即時同步和多裝置的支援。能輕鬆快速地在不同的裝置之間來回傳輸檔案，擴大了檔案共用的實用性。

延伸你的視界

可與您的行動裝置連接來延伸更多的螢幕空間。

通用控制

提供便利的功能，讓您可以統一使用LG gram來控制所連接的多個裝置，避免因不同裝置而需要不同的控制方式。

*為了正常運作，需要在您的行動裝置（iOS 和 Android）安裝 LG gram Link 應用程式。
*包裝中不含以上平板電腦及行動裝置（需另外購買）。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

Dolby Atmos 杜比全景聲

立體浸界 「聲」歷其境

杜比全景聲技術，營造出如臨現場的環繞音效體驗，讓您能夠完全沈浸於音樂和電影之中。使您不僅聽到音樂和電影中的每個音符，更能夠感受到豐富而立體的聲音細節。

LG gram Pro 搭載 Dolby Atmos 杜比全景聲。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*Dolby、Dolby Atmos 與雙 D 符號是 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的註冊商標。

不必隨時再找插座

77Wh 大容量電池，擁有長效的續航時間，免除電量焦慮，體驗極致的無線境界，搭配
AI Smart Assistant 提前追蹤並提醒您的電池狀態，讓電池壽命更長久。

LG gram 擁有大容量電池，擁有長效的續航時間。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*實際最大續航時間取決於產品型號、參數設定、使用方式、使用環境、應用程式與電源管理設定而略有差異。

質感配色 百搭不遜色

擁有一臺卓越性能的筆記型電腦，更擁有一個獨具風格的個人化夥伴。

LG gram 提供多樣顏色選擇，讓您的手中不僅擁有一臺卓越性能的筆記型電腦

多樣設備 完美連結

提供最佳效能與應用的連接埠

不僅提供多種連接埠，還搭載了兩個 Thunderbolt™ 4 連接埠，提供更廣的擴展性。這些連接埠具有 40 GB 的傳輸速度，讓您能夠體驗高達 5K 的顯示效果，同時還能為外部裝置提供充電功能。

LG gram Pro 提供最佳效能與應用的連接埠

*USB Type-C™ x2、USB Type-A x2、HDMI x1、HP/MIC x1。
*USB Type-C™﻿﻿ 及 USB-C™ 為USB Implementers Forum 的商標。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

列印

主要規格

  • 作業系統

    Windows 11 Home

  • 尺寸 (Inch)

    17

  • 處理器

    Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H (1.4 GHz up to 4.8 GHz 24MB L11 Cache)

  • 記憶體

    32GB LPDDR5X (雙通道, 7467MHz)

  • SSD

    1TB NVMe Gen4 M.2(2280) Dual SSD slots

  • 重量 (kg)

    1.299

  • 解析度

    WQXGA 2560 x 1600

  • 顯示晶片

    Intel® Arc™ graphics

  • 色域

    DCI-P3 100% (標準值)

  • 尺寸 (Inch)

    14.07 x 9.99 x 0.49

所有規格

INFO

  • 產品類型

    gram

  • 年份

    Y24

尺寸/重量

  • 尺寸 (mm)

    357.3 x 253.8 x 12.4

  • 重量 (kg)

    1.299

  • 尺寸 (Inch)

    14.07 x 9.99 x 0.49

  • 尺寸 (含外箱)(mm)

    499 x 307 x 60

  • 重量 (含外箱)(kg)

    2.3

  • 重量 (lb)

    3.08

  • 重量 (含外箱)(lb)

    5.07

  • 尺寸 (含外箱)(Inch)

    18.7 x11.8 x 2.4

電池

  • 電池

    77Wh

設計

  • 外殼材質

    鎂, PC-ABS

  • 顏色

    曜石黑

系統

  • 顯示晶片

    Intel® Arc™ graphics

  • 記憶體

    32GB LPDDR5X (雙通道, 7467MHz)

  • 作業系統

    Windows 11 Home

  • 處理器

    Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H (1.4 GHz up to 4.8 GHz 24MB L11 Cache)

顯示

  • 亮度

    400nit

  • 色域

    DCI-P3 100% (標準值)

  • 對比度

    100,000 :1 (標準值)

  • 面板類型

    OLED Pen Touch

  • 複數面板

    LGD

  • Pol

    防眩光

  • 比例

    16:10

  • 更新率

    VRR(31Hz-144Hz)

  • 解析度

    WQXGA 2560 x 1600

  • 反應時間

    0.2ms

  • 尺寸 (Inch)

    17

  • 尺寸 (cm)

    40.6

安全性

  • 指紋辨識

    NO

  • fTPM/HW TPM

    選項

  • 肯辛頓鎖

    NO

  • SSD Security

    YES

  • 安全模式

    NO

  • HDD Security

    NO

儲存空間

  • MMC Slot

    Micro SD

  • SSD

    1TB NVMe Gen4 M.2(2280) Dual SSD slots

聲音

  • 音效

    HD Audio with Dolby Atmos

  • 喇叭

    立體聲喇叭 3.0W x 2, Max 5W(智慧型放大器)

連接性

  • 藍芽

    BT 5.3

  • 網路攝影機

    FHD IR Webcam with Dual Mic (人臉辨識)

  • 無線

    Intel Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax)

  • LAN

    10/100 with RJ45轉接器 (選購)

電源

  • AC 變壓器

    65W

  • AC 變壓器類型

    USB Type-C

配件

  • 配件

    USB-C轉RJ45轉接器 (B2B選項)

內建軟體功能

  • Cyberlink Power Media, Photo Director LE*, Power Director LE*, Audio Director LE*, Color Director LE*

    NO

  • Dolby Atmos

    YES

  • LG gram Link

    YES

  • DTS X:Ultra

    NO

  • Intel® Connectivity Performance Suite

    YES

  • Intel® Unision

    YES

  • LG 控制中心

    NO

  • LG 顯示延伸

    YES

  • LG 簡易指南 / 故障排除指南

    NO

  • LG Glance by Mirametrix®

    YES

  • LG On Screen Display 3

    YES

  • LG 電腦手冊

    YES

  • LG 觸控筆設定

    NO

  • LG 電源管理

    NO

  • LG 閱讀模式

    NO

  • LG Security Guard

    YES

  • 快速分享

    YES

  • LG UltraGear Studio

    NO

  • LG 更新 & 還原

    YES

  • LG 更新中心

    NO

  • McAfee Live Safe (30天試用)

    YES

  • Microsoft 365 (30天試用)

    YES

  • Nebo for LG

    NO

  • PCmover Professional

    YES

  • 行動裝置同步

    NO

  • Wacom notes

    NO

  • Bamboo Paper

    YES

  • LG 智慧助理

    YES

  • LG 快速指南

    YES

  • LG 動態主題

    YES

輸入裝置

  • 鍵盤

    帶有 MIC LED 指示的全尺寸背光鍵盤 (US: 97 Key, UK: 98 Key w/ 3 Column Numeric Keypad)

  • 定位裝置

    含滑動及手勢功能的精密觸控板 (131.5 x 83.3mm)

LED

  • LED

    電源, 大寫鎖定, 充電, IR LED, 網路攝影機 LED, MIC LED

散熱

  • 散熱

    雙風扇冷卻系統

按鍵

  • 按鍵

    電源鍵

輸入/輸出埠

  • HP-Out

    4環耳機, US type

  • USB Type A

    2 (USB3.2)

  • USB Type C

    2 (USB4, PD, DP, Thunderbolt™ 4)

  • HDMI

    YES (4K@60Hz)

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