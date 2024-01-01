gram Book 15.6'' Window 11 AI 筆電（Intel® Core™ i5 / 鈦灰銀)

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*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
激發無限潛能
LG gram Book 憑藉強大處理器與處理速度，激發您的無限創作潛能。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況有所差異。
*包裝中不含以上平板電腦及行動裝置（需另外購買）。
內外兼備的設計
流線邊框設計與鈦灰銀的金屬質感，百搭獨具風格。
圖片顯示的是灰色纖薄「gram」筆記型電腦的後視圖。背景採用從粉紅色到綠色的平滑漸層效果。「時尚」字樣以半透明的白色大號字體搶眼地顯示。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況有所差異。
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視訊防窺鏡頭蓋
隨時保護個人隱私
輕鬆開關鏡頭保護蓋，守護隱私問題。
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*上述 SSD（零售價）會因國家/地區及型號而異。
規格再進化，躍上新高峰
第13代 Intel® Core™ i5處理器
搭載第13代 Intel® Core™ 處理器，強大效能突破歷代。
更滿足從遊戲到創作等所有使用需求。
顯示 Intel® Core™ 晶片。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
Windows 11 Copilot
探索 AI 潛能
發掘無限可能
藉由 Windows 的 Copilot，輕鬆獲得靈感與各式解決方案，還能將您的想法轉化為影像。只需輕輕一按，即可輕鬆啟用 LG gram 智慧工具，讓您的創意能盡情揮灑，將想像化為現實。
*模擬圖片僅供參考，功能和應用程式的適用性可能因地區而有所差異。需要 Microsoft 帳戶和網際網路連線才能正常運作。
*在 Windows 11 最新的更新中，Windows 11 中的 Copilot 已在全球特定市場以預覽形式逐步推出。並非所有使用者都能同時使用 Copilot，因不同裝置和推出時間而有所不同。
*Windows 11 中的 Copilot 人工智慧功能效能可能會因使用者需求和使用環境的不同而有所差異，並且可能無法在所有使用情況下提供相同等級的效能。
即刻啟動Copilot
同時按下Windows鍵 +C 鍵，或透過桌面工作列，即可快速開啟Copilot。或是使用Copilot快捷鍵，輕鬆存取LG gram智慧工具，大幅提升工作效率。
隨心啟動 Bing Chat
透過 Bing Chat 向 Copilot 發送指令，從根據心情推薦歌曲到總結頁面資訊與設置個人偏好，提供最佳個人化使用體驗。
一鍵簡化複雜內容
Copilot 能夠快速摘要電子郵件和複雜的內容，幫助您高效處理工作資訊，讓您事半功倍。
影像處理 頂級呈現
無論是影像大小與亮度調整，還是背景移除與畫面微調，Copilot都能迅速達成。
*模擬圖片僅供參考，功能和應用程式的適用性可能因地區而有所差異。需要 Microsoft 帳戶和網際網路連線才能正常運作。
*在 Windows 11 最新的更新中，Windows 11 中的 Copilot 已在全球特定市場以預覽形式逐步推出。並非所有使用者都能同時使用 Copilot，因不同裝置和推出時間而有所不同。
*Windows 11 中的 Copilot 人工智慧功能效能可能會因使用者需求和使用環境的不同而有所差異，並且可能無法在所有使用情況下提供相同等級的效能。
效能與速度 靈活升級
搭載DDR4x 雙記憶體和雙NVMe固態硬碟，實現快速啟動、高速資料傳輸、流暢多工處理體驗。同時能根據需求，進行擴充與升級，享受卓越效能。
圖片顯示一台灰色筆記型電腦，周圍漂浮各種應用程式視窗，突顯其多工作業能力。這些應用程式包括資料分析、編碼、照片編輯和視頻播放，代表對生產力、創意工作和開發等多樣化任務的支援。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況有所差異。
*Intel®、Intel 標誌及 Intel core 為 Intel Corporation 或其子公司的商標。
*以上各種程式不包含在套件（需另外購買）。
*上述記憶體與 SSD 選項（零售價）會因國家/地區及型號而異。
盡情探索您的LG gram Book
LG gram Link
各種裝置，快速串連
可以輕鬆同時連接多達 10 台裝置，包括 iOS 和 Android 設備。提供在各種不同的裝置之間共享資料、文件，實現更靈活的工作方式。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況有所差異。
*為了正常運作，需要在您的行動裝置（iOS 和 Android）安裝 LG gram Link 應用程式，，要求使用 iOS 15.2 或以上版本，Android 9 或以上版本。
*若要安裝 LG gram link 應用程式，您可以使用 [LG Update program] 自動尋找並安裝符合您系統的 LG 更新程式。(適用於 2024 年及以後推出的型號）。
*包裝中不含以上平板電腦及行動裝置（需另外購買）。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況有所差異。
*為了正常運作，需要在您的行動裝置（iOS 和 Android）安裝 LG gram Link 應用程式，，要求使用 iOS 15.2 或以上版本，Android 9 或以上版本。
*包裝中不含以上平板電腦及行動裝置（需另外購買）。
15.6" FHD IPS 劇院等級顯示器
視覺饗宴，完美操控
300nits 亮度和 1920x1080 FHD 寬螢幕，滿足多工作業需求與絕佳的視覺體驗。
畫面展示一台灰色筆記型電腦，螢幕上顯示著一個鮮明的海上衝浪畫面。明亮、動態的海浪延伸到螢幕之外，將顯示內容與背景環境融合在一起，創造出一種類 3D 的效果。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況有所差異。
*亮度為300nits (Typ.)。
-
防眩光面板
-
眩光面板
防眩光面板 體驗真實「視」界
防眩光面板無論在室內或室外都能提供最佳的視覺體驗，讓資訊清晰可見，進而提升工作效率。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況有所差異。
*亮度為300nits (Typ.)。
Dolby Atmos 杜比全景聲
立體浸界 「聲」歷其境
杜比全景聲技術，營造出如臨現場的環繞音效體驗，讓您能夠完全沈浸於音樂和電影之中，感受到豐富而立體的聲音細節。
畫面顯示一台灰色筆記型電腦的俯視圖，螢幕上顯示著鮮明的紫色主題圖形。筆記型電腦周圍環繞著動態音波視覺效果，代表身臨其境的音效體驗。畫面右下角顯示著「Dolby Atmos」標誌。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況有所差異。
*Dolby、Dolby Atmos 與雙 D 符號是 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的註冊商標。
長效持久超耐用 告別電量焦慮
51Wh長效電池，擁有長效的續航時間，免除電量焦慮，體驗極致的無線境界
畫面顯示一位年輕男子坐在戶外的混凝土階梯上使用一台灰色筆記型電腦。男子完全專注於工作或瀏覽，突顯筆記型電腦的便攜性和適合隨時隨地使用的特點。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況有所差異。
*實際最大續航時間取決於產品型號、參數設定、使用方式、使用環境、應用程式與電源管理設定而略有差異。
多樣設備 完美連結
提供最佳效能與應用的連接埠
多種連接埠（USB Type-C、USB、HDMI連接埠），提供更高的相容性與擴展性，讓您享受隨插即用的體驗。
畫面顯示一台灰色筆記型電腦的側視圖，展示其連接埠。仰視圖突出顯示一個 USB Type A 連接埠。仰視圖展示一個 HDMI 連接埠、一個 USB Type A 連接埠、一個支援 PD（電源供應）的 USB Type C 端口，以及一個耳機插孔。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況有所差異。
主要規格
-
作業系統
Windows 11 Home
-
尺寸 (Inch)
15.6inch
-
處理器
Intel® Core™ i5-1334U (1.3 up to 4.6 GHz, 12MB L3 Cache)
-
記憶體
16GB DDR4 (Dual Channel, 3200MHz)
-
SSD
512GB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slots
-
重量 (kg)
1.7kg
-
解析度
FHD (1920x1080)
-
顯示晶片
Intel Iris Xe Graphics
-
色域
NTSC 45% (Typical)
所有規格
INFO
-
產品類型
Gram Book
-
年份
Y25
尺寸/重量
-
尺寸 (mm)
359.8 x 237.8 x 18.9~19.4 mm
-
重量 (kg)
1.7kg
-
尺寸 (含外箱)(mm)
552 x 345 x 69 mm
電池
-
電池
51Wh Li-Ion
設計
-
顏色
鈦灰銀
系統
-
顯示晶片
Intel Iris Xe Graphics
-
記憶體
16GB DDR4 (Dual Channel, 3200MHz)
-
作業系統
Windows 11 Home
-
處理器
Intel® Core™ i5-1334U (1.3 up to 4.6 GHz, 12MB L3 Cache)
顯示
-
亮度
300nit
-
色域
NTSC 45% (Typical)
-
面板類型
IPS
-
複數面板
LGD
-
Pol
防眩光
-
比例
16:9
-
更新率
60Hz
-
解析度
FHD (1920x1080)
-
尺寸 (Inch)
15.6inch
安全性
-
指紋辨識
否
-
SSD Security
是
-
HDD Security
否
儲存空間
-
SSD
512GB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slots
聲音
-
音效
HD Audio with Dolby Atmos
-
喇叭
立體聲喇叭 1.5W x 2
連接性
-
藍芽
BT 5.2
-
網路攝影機
HD Webcam w/ Privacy camera shutter
-
無線
Intel Wi-Fi 6 AX203
電源
-
AC 變壓器
65W
-
AC 變壓器類型
USB Type-C
內建軟體功能
-
Dolby Atmos
是
-
LG gram Link
是
-
DTS X:Ultra
否
-
Intel® Connectivity Performance Suite
是
-
Intel® Unision
否
-
LG 顯示延伸
是
-
LG Glance by Mirametrix®
否
-
LG On Screen Display 3
是
-
LG 電腦手冊
是
-
LG Security Guard
是
-
快速分享
是
-
LG 更新 & 還原
是 (需另外下載)
-
McAfee Live Safe (30天試用)
是
-
Microsoft 365 (30天試用)
是
-
PCmover Professional
否
-
Bamboo Paper
否
-
LG 智慧助理
是
-
LG 快速指南
是
散熱
-
散熱
風扇冷卻系統
輸入/輸出埠
-
HP-Out
4環耳機, US type
-
USB Type A
1 (USB 3.2) & 1 (USB 2.0)
-
USB Type C
2 (USB 3.2)
-
HDMI
HDMI (4K@60Hz)