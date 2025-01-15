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gram SuperSlim 15.6'' Windows 11 Home OLED 極致輕薄 AI 筆電 - 海王星藍 (256GB / Intel® Core™ Ultra 5 Evo)

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gram SuperSlim 15.6'' Windows 11 Home OLED 極致輕薄 AI 筆電 - 海王星藍 (256GB / Intel® Core™ Ultra 5 Evo)

15Z90ST-G

gram SuperSlim 15.6'' Windows 11 Home OLED 極致輕薄 AI 筆電 - 海王星藍 (256GB / Intel® Core™ Ultra 5 Evo)

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正視圖

LG gram SuperSlim

LG gram Pro 16" 2-in-1 極致輕薄翻轉觸控筆電

極輕 不被看輕

*本產品搭載Intel® Core™ Ultra處理器，目前提供AI相簿功能，未來更新AI應用以LG官網或LG gram Link釋出之更新內容為準。AI相關應用是否支援，請查閱Intel或LG官網。
*此圖片僅作為示意用途，欲想了解此機型的實際外觀，請參照此頁上方的產品圖。

LG gram 極致輕薄

更輕、更薄、更出色

OLED 顯示器

OLED 顯示器

DCI-P3 100% 極廣色域

DCI-P3 100%極廣色域

最新 Intel

最新 Intel® Core™ Ultra 5 處理器

LG gram Link 輕鬆連接所有裝置

LG gram Link輕鬆連接所有裝置

*包裝中不含以上平板電腦及行動裝置（需另外購買）。
**若要下載最新 LG gram Link 軟體，請至 Apple Store & Google Play 商店，搜尋"LG gram Link"。
***DCI-P3：一般 100%，最低 90%。

史上最薄的 LG gram

LG gram SuperSlim以其輕薄機身與強勁效能，實現您的夢想。
10.9mm
極致纖薄
990g
超輕盈

LG gram SuperSlim擁有極致輕薄的機身與超輕盈的重量

*上述厚度為產品最薄處的厚度，重量僅含筆電本身。關於詳細的產品說明請參閱規格。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

LG gram SuperSlim 是LG gram系列最纖薄的筆電，10.9mm的超薄機身與 990g 的超輕重量， 創新的輕薄機身，即使在外也能協助您完成多項任務。

更輕、更薄、
更歡樂

LG gram SuperSlim 是LG gram系列最纖薄的筆電，10.9mm的超薄機身與 990g 的超輕重量， 創新的輕薄機身，即使在外也能協助您完成多項任務。

*與 2022 年的 LG gram 15Z90Q 型號（重量 1,140g，厚度 17.4 mm）之比較。
*上述厚度為產品最薄處的厚度，重量僅含筆電本身。關於詳細的產品說明請參閱規格。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

透過 SuperSlim
展現您的風格

高質感的海王星藍讓您能夠在日常生活中同時享受時尚與高效能。

LG gram Pro 2-in-1

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

LG gram SuperSlim擁有 MIL-STD-810H 軍規認證
MIL-STD-810H 軍規認證

纖薄、多功能、
耐用

經過嚴格的軍規認證，確保極高的耐用性，夠抵禦各種環境條件和外部壓力，成為各種日常使用中堅持不損的可靠夥伴。

*LG gram：MIL-STD-810 標準測試和認證由 KOLAS Labs 於 2022 年 12 月進行。
通過由符合美國軍用標準的獨立實驗室進行的 7 項不同 MIL-STD 810H 耐久性實驗。
符合 MIL-STD-810H 的以下方法：方法 500.6 低壓（高度）（程序 I - 存放和方法以及程序 II - 操作）；
方法 501.7 高溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；方法 502.7 低溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；
方法 509.7 - 鹽霧測試；方法 510.7 - 灰塵；方法 514.8 - 振動；方法 516.8 撞擊（程序 II）- 運輸撞擊。
裝置在所有環境下的表現可能與測試時不同。在受控制的環境下執行測試。請勿嘗試。

LG gram SuperSlim透過 OLED 顯示器提供驚艷的色彩和清晰度。

OLED 顯示器

驚艷的色彩和清晰度

不論是影片、遊戲、數位內容和圖形設計工作等，皆可盡情享受 OLED 技術的絕佳視覺效果。
對比更深邃


顏色更真實
DCI-P3 100%


極廣色域
400尼特


高亮度
0.2毫秒


反應時間

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*DCI-P3：一般 100%、最低 90%、亮度：400nits (Typ.)、352nits (Min.)。

HDR與True Black
讓細節更真實生動

OLED顯示器帶來的純黑對比度與HDR功能讓這款筆電即使在暗處也可還原真實細節，可調整的亮度即可凸顯細部的質感。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*亮度為400尼特(Typ.)，HDR峰值亮度大於500尼特。

順暢、無縫、沉浸

不論是玩遊戲、看影片，還是單純瀏覽網頁，皆可透過 0.2 毫秒反應時間和 OLED 顯示螢幕來大幅減少畫面閃爍延遲和殘影效果，享受流暢的視覺效果。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

精準而豐富的色彩

OLED 的 100% DCI-P3 廣色域讓您能夠以生動的細節和豐富的
色彩享受絕佳的觀看體驗。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
**DCI-P3 典型值(Typ.)為100%，最小值(Min.)為90%。
DCI-P3：由數位電影聯盟(Digital Cinema Initiatives)定義的色彩標準。

低藍光確保眼睛的舒適

15Z90ST 能將有害藍光值降至6.5%以下，有助於降低雙眼負擔。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*面板已取得 Eye Care Display 證書。

提供更靈活的多工處理運用

Intel® Evo™ 認證

Intel® Core™ Ultra 5 處理器

LG gram SuperSlim搭載 Intel® Core™ Ultra 5 處理器，
更高效的工作運算能力，協助您同時運行多個應用程式，處理龐大的資料，
或進行其他要求高運算能力的任務，而不用擔心效能的瓶頸。

LG gram SuperSlim搭載最新 Intel

LPDDR5x
NVMe Gen4 SSD 固態硬碟

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*以上各種程式不包含在包裝內（單獨出售）。
*Intel®、Intel 標誌及 Intel core 為 Intel Corporation 或其子公司的商標。
*上述記憶體與 SSD 選項（零售價）會因國家/地區及型號而異。

最新的 Windows 11 作業系統

針對使用靈活性與效率進行全新改造，並提升安全性、使用性和社交功能。重新設計的螢幕介面不僅在視覺上更為吸引人，更重要的是優化了使用體驗。

隨時保持在最合適的工作溫度

散熱系統再進化，確保在使用過程中，硬體不再過熱，提供更穩定且可靠的效能。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

LG gram Link

各種裝置，快速串連

可以輕鬆同時連接多達 10 台裝置，包括 iOS 和 Android 設備。
提供在各種不同的裝置之間共享資料、文件，實現更靈活的工作方式。

*為了正常運作，需要在您的行動裝置（iOS 和 Android）安裝 LG gram Link 應用程式。
*LG gram Link 軟體透過LG Update & Recovery提供。
*此圖片僅作為示意用途，請參閱使用實際產品拍攝的圖庫影像。

LG gram提供絕佳的散熱系統，讓硬體不再過熱，提供更穩定且可靠的效能。

AI 相簿

利用先進的 AI 分類技術，可自動根據時間、地點或 38 個不同的主題將照片進行自動分類，使整理、搜尋和分享照片變得更加輕鬆。

*LG gram Link 軟體透過LG Update & Recovery提供。
*此圖片僅作為示意用途，請參閱使用實際產品拍攝的圖庫影像。

多裝置傳輸，資訊同步

 

提供即時同步和多裝置的支援。能輕鬆快速地在不同的裝置之間來回傳輸檔案，擴大了檔案共用的實用性。

延伸你的視界

 

可與您的行動裝置連接來延伸更多的螢幕空間。

通用控制

 

提供便利的功能，讓您可以統一使用LG gram來控制所連接的多個裝置，避免因不同裝置而需要不同的控制方式。

*為了正常運作，需要在您的行動裝置（iOS 和 Android）安裝 LG gram Link 應用程式。
*包裝中不含以上平板電腦及行動裝置（需另外購買）。
*此圖片僅作為示意用途，請參閱使用實際產品拍攝的圖庫影像。

Dolby Atmos 杜比全景聲

立體浸界 「聲」歷其境

杜比全景聲技術，營造出如臨現場的環繞音效體驗，讓您能夠完全沈浸於音樂和電影之中。
使您不僅聽到音樂和電影中的每個音符，更能夠感受到豐富而立體的聲音細節。

LG gram 搭載 Dolby Atmos 杜比全景聲。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*Dolby、Dolby Atmos 與雙 D 符號是 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的註冊商標。

不必隨時再找插座

60Wh 大容量電池，擁有長效的續航時間，免除電量焦慮，體驗極致的無線境界。

LG gram 擁有60Wh 大容量電池，提供長效的續航時間。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*實際最大續航時間取決於產品型號、參數設定、使用方式、使用環境、應用程式與電源管理設定而略有差異。

輕鬆連接

實現最佳效能的連接埠

搭載了兩個 Thunderbolt™ 4 連接埠，輕鬆連接至各種裝置，強化生產力。

LG gram SuperSlim 提供最佳效能與多變應用的連接埠

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

列印

主要規格

  • 作業系統

    Windows 11 Home

  • 尺寸 (Inch)

    15.6

  • 處理器

    Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125H (1.2 GHz up to 4.5 GHz 18MB L3 Cache)

  • 記憶體

    16GB LPDDR5X (雙通道, 7467MHz)

  • SSD

    256GB NVMe Gen4 M.2(2280) Dual SSD slots

  • 重量 (kg)

    0.99

  • 解析度

    FHD 1920 x 1080

  • 顯示晶片

    Intel® Arc™ graphics

  • 色域

    DCI-P3 100% (標準值)

  • 尺寸 (Inch)

    12.28 x 8.44 x 0.67

所有規格

INFO

  • 產品類型

    gram

  • 年份

    Y24

尺寸/重量

  • 尺寸 (mm)

    312 x 214.3 x 16.9

  • 重量 (kg)

    0.99

  • 尺寸 (Inch)

    12.28 x 8.44 x 0.67

  • 尺寸 (含外箱)(mm)

    476 x 271 x 60

  • 重量 (含外箱)(kg)

    1.95

  • 重量 (lb)

    2.47

  • 重量 (含外箱)(lb)

    4.3

  • 尺寸 (含外箱)(Inch)

    17.1 x 10.6 x 2.4

電池

  • 電池

    72Wh

設計

  • 外殼材質

    鎂, PC-ABS

  • 顏色

    冰雪白

系統

  • 顯示晶片

    Intel® Arc™ graphics

  • 記憶體

    16GB LPDDR5X (雙通道, 7467MHz)

  • 作業系統

    Windows 11 Home

  • 處理器

    Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125H (1.2 GHz up to 4.5 GHz 18MB L3 Cache)

顯示

  • 亮度

    400nit

  • 色域

    DCI-P3 100% (標準值)

  • 對比度

    1,000,000 :1 (標準值)

  • 面板類型

    IPS非觸控

  • 複數面板

    SDC

  • Pol

  • 比例

    16:9

  • 更新率

    60Hz

  • 解析度

    FHD 1920 x 1080

  • 尺寸 (Inch)

    15.6

  • 尺寸 (cm)

    35.5

安全性

  • 指紋辨識

    NO

  • fTPM/HW TPM

    選項

  • 肯辛頓鎖

    YES

  • SSD Security

    YES

  • 安全模式

    NO

  • HDD Security

    NO

儲存空間

  • SSD

    256GB NVMe Gen4 M.2(2280) Dual SSD slots

聲音

  • 音效

    HD Audio with Dolby Atmos

  • 喇叭

    立體聲喇叭 2.0W x 2, Max 5W(智慧型放大器)

連接性

  • 藍芽

    BT 5.3

  • 網路攝影機

    FHD IR Webcam with Dual Mic (人臉辨識)

  • 無線

    Intel Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax)

  • LAN

    10/100 with RJ45轉接器 (選購)

電源

  • AC 變壓器

    65W

  • AC 變壓器類型

    USB Type-C

配件

  • 配件

    USB-C轉RJ45轉接器 (B2B選項)

內建軟體功能

  • Cyberlink Power Media, Photo Director LE*, Power Director LE*, Audio Director LE*, Color Director LE*

    NO

  • Dolby Atmos

    YES

  • LG gram Link

    YES

  • DTS X:Ultra

    NO

  • Intel® Connectivity Performance Suite

    YES

  • Intel® Unision

    YES

  • LG 控制中心

    NO

  • LG 顯示延伸

    YES

  • LG 簡易指南 / 故障排除指南

    NO

  • LG Glance by Mirametrix®

    YES

  • LG On Screen Display 3

    YES

  • LG 電腦手冊

    YES

  • LG 觸控筆設定

    NO

  • LG 電源管理

    NO

  • LG 閱讀模式

    NO

  • LG Security Guard

    YES

  • 快速分享

    YES

  • LG UltraGear Studio

    NO

  • LG 更新 & 還原

    YES

  • LG 更新中心

    NO

  • McAfee Live Safe (30天試用)

    YES

  • Microsoft 365 (30天試用)

    YES

  • Nebo for LG

    NO

  • PCmover Professional

    YES

  • 行動裝置同步

    NO

  • Wacom notes

    NO

  • Bamboo Paper

    YES

  • LG 智慧助理

    YES

  • LG 快速指南

    YES

  • LG 動態主題

    YES

輸入裝置

  • 鍵盤

    全尺寸79鍵 (US) / 80 Keys (UK)/83Keys(Japan), Backlit KBD

  • 定位裝置

    含滑動及手勢功能的精密觸控板 (111.6 x 69.6mm)

LED

  • LED

    電源, 充電, 大寫鎖定, 網路攝影機, 麥克風

散熱

  • 散熱

按鍵

  • 按鍵

    電源鍵

輸入/輸出埠

  • HP-Out

    4環耳機, US type

  • USB Type A

    NO

  • USB Type C

    2 (USB4, PD, DP, Thunderbolt™ 4) 1 (USB3.2, PD, DP)

  • HDMI

    NO

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