We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
gram SuperSlim 15.6'' Windows 11 Home OLED 極致輕薄 AI 筆電 - 海王星藍 (512GB / Intel® Core™ Ultra 5 Evo)
LG gram SuperSlim
*本產品搭載Intel® Core™ Ultra處理器，目前提供AI相簿功能，未來更新AI應用以LG官網或LG gram Link釋出之更新內容為準。AI相關應用是否支援，請查閱Intel或LG官網。
*此圖片僅作為示意用途，欲想了解此機型的實際外觀，請參照此頁上方的產品圖。
*包裝中不含以上平板電腦及行動裝置（需另外購買）。
**若要下載最新 LG gram Link 軟體，請至 Apple Store & Google Play 商店，搜尋"LG gram Link"。
***DCI-P3：一般 100%，最低 90%。
史上最薄的 LG gram
*上述厚度為產品最薄處的厚度，重量僅含筆電本身。關於詳細的產品說明請參閱規格。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*與 2022 年的 LG gram 15Z90Q 型號（重量 1,140g，厚度 17.4 mm）之比較。
*上述厚度為產品最薄處的厚度，重量僅含筆電本身。關於詳細的產品說明請參閱規格。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
透過 SuperSlim
展現您的風格
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*LG gram：MIL-STD-810 標準測試和認證由 KOLAS Labs 於 2022 年 12 月進行。
通過由符合美國軍用標準的獨立實驗室進行的 7 項不同 MIL-STD 810H 耐久性實驗。
符合 MIL-STD-810H 的以下方法：方法 500.6 低壓（高度）（程序 I - 存放和方法以及程序 II - 操作）；
方法 501.7 高溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；方法 502.7 低溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；
方法 509.7 - 鹽霧測試；方法 510.7 - 灰塵；方法 514.8 - 振動；方法 516.8 撞擊（程序 II）- 運輸撞擊。
裝置在所有環境下的表現可能與測試時不同。在受控制的環境下執行測試。請勿嘗試。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*DCI-P3：一般 100%、最低 90%、亮度：400nits (Typ.)、352nits (Min.)。
HDR與True Black
讓細節更真實生動
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*亮度為400尼特(Typ.)，HDR峰值亮度大於500尼特。
順暢、無縫、沉浸
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
精準而豐富的色彩
色彩享受絕佳的觀看體驗。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
**DCI-P3 典型值(Typ.)為100%，最小值(Min.)為90%。
DCI-P3：由數位電影聯盟(Digital Cinema Initiatives)定義的色彩標準。
低藍光確保眼睛的舒適
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*面板已取得 Eye Care Display 證書。
提供更靈活的多工處理運用
Intel® Core™ Ultra 5 處理器
更高效的工作運算能力，協助您同時運行多個應用程式，處理龐大的資料，
或進行其他要求高運算能力的任務，而不用擔心效能的瓶頸。
LG gram SuperSlim搭載最新 Intel
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*以上各種程式不包含在包裝內（單獨出售）。
*Intel®、Intel 標誌及 Intel core 為 Intel Corporation 或其子公司的商標。
*上述記憶體與 SSD 選項（零售價）會因國家/地區及型號而異。
最新的 Windows 11 作業系統
隨時保持在最合適的工作溫度
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
各種裝置，快速串連
提供在各種不同的裝置之間共享資料、文件，實現更靈活的工作方式。
*為了正常運作，需要在您的行動裝置（iOS 和 Android）安裝 LG gram Link 應用程式。
*LG gram Link 軟體透過LG Update & Recovery提供。
*此圖片僅作為示意用途，請參閱使用實際產品拍攝的圖庫影像。
AI 相簿
*LG gram Link 軟體透過LG Update & Recovery提供。
*此圖片僅作為示意用途，請參閱使用實際產品拍攝的圖庫影像。
*為了正常運作，需要在您的行動裝置（iOS 和 Android）安裝 LG gram Link 應用程式。
*包裝中不含以上平板電腦及行動裝置（需另外購買）。
*此圖片僅作為示意用途，請參閱使用實際產品拍攝的圖庫影像。
立體浸界 「聲」歷其境
使您不僅聽到音樂和電影中的每個音符，更能夠感受到豐富而立體的聲音細節。
LG gram 搭載 Dolby Atmos 杜比全景聲。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*Dolby、Dolby Atmos 與雙 D 符號是 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的註冊商標。
不必隨時再找插座
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*實際最大續航時間取決於產品型號、參數設定、使用方式、使用環境、應用程式與電源管理設定而略有差異。
實現最佳效能的連接埠
LG gram SuperSlim 提供最佳效能與多變應用的連接埠
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
主要規格
-
作業系統
Windows 11 Home
-
尺寸 (Inch)
15.6
-
處理器
Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125H (1.2 GHz up to 4.5 GHz 18MB L3 Cache)
-
記憶體
16GB LPDDR5X (雙通道, 7467MHz)
-
SSD
512GB NVMe Gen4 M.2(2280) Dual SSD slots
-
重量 (kg)
0.99
-
解析度
FHD 1920 x 1080
-
顯示晶片
Intel® Arc™ graphics
-
色域
DCI-P3 100% (標準值)
-
尺寸 (Inch)
14.0 x 8.95 x 0.43-0.49
所有規格
INFO
-
產品類型
gram
-
年份
Y24
尺寸/重量
-
尺寸 (mm)
356.0 x 227.45 x 10.99-12.55
-
重量 (kg)
0.99
-
尺寸 (Inch)
14.0 x 8.95 x 0.43-0.49
-
尺寸 (含外箱)(mm)
476 x 271 x 60
-
重量 (含外箱)(kg)
2.1
-
重量 (lb)
2.18
-
重量 (含外箱)(lb)
4.7
-
尺寸 (含外箱)(Inch)
18.8 x 10.7 x 2.4
電池
-
電池
60Wh
設計
-
外殼材質
鋁, 鎂, PC-ABS
-
顏色
海王星藍
系統
-
顯示晶片
Intel® Arc™ graphics
-
記憶體
16GB LPDDR5X (雙通道, 7467MHz)
-
作業系統
Windows 11 Home
-
處理器
Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125H (1.2 GHz up to 4.5 GHz 18MB L3 Cache)
顯示
-
亮度
400nit
-
色域
DCI-P3 100% (標準值)
-
對比度
1,000,000 :1 (標準值)
-
面板類型
OLED
-
複數面板
SDC
-
Pol
無
-
比例
16:9
-
更新率
60Hz
-
解析度
FHD 1920 x 1080
-
反應時間
0.2ms
-
尺寸 (Inch)
15.6
-
尺寸 (cm)
39.6
安全性
-
指紋辨識
NO
-
fTPM/HW TPM
fTPM, HW TMP
-
肯辛頓鎖
NO
-
SSD Security
YES
-
安全模式
NO
-
HDD Security
NO
儲存空間
-
MMC Slot
Micro SD
-
SSD
512GB NVMe Gen4 M.2(2280) Dual SSD slots
聲音
-
音效
HD Audio with Dolby Atmos
-
喇叭
立體聲喇叭 2.0W x 2, Max 5W(智慧型放大器)
連接性
-
藍芽
BT 5.3
-
網路攝影機
FHD IR Webcam with Dual Mic (人臉辨識)
-
無線
Intel Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax)
-
LAN
10/100 with RJ45轉接器 (選購)
電源
-
AC 變壓器
65W
-
AC 變壓器類型
USB Type-C
配件
-
配件
USB-C轉RJ45轉接器 (B2B選項)
認證
-
認證
HDR True Black500
內建軟體功能
-
Cyberlink Power Media, Photo Director LE*, Power Director LE*, Audio Director LE*, Color Director LE*
NO
-
Dolby Atmos
YES
-
LG gram Link
YES
-
DTS X:Ultra
NO
-
Intel® Connectivity Performance Suite
YES
-
Intel® Unision
YES
-
LG 控制中心
NO
-
LG 顯示延伸
YES
-
LG 簡易指南 / 故障排除指南
NO
-
LG Glance by Mirametrix®
YES
-
LG On Screen Display 3
YES
-
LG 電腦手冊
YES
-
LG 觸控筆設定
NO
-
LG 電源管理
NO
-
LG 閱讀模式
NO
-
LG Security Guard
YES
-
快速分享
YES
-
LG UltraGear Studio
NO
-
LG 更新 & 還原
YES
-
LG 更新中心
NO
-
McAfee Live Safe (30天試用)
YES
-
Microsoft 365 (30天試用)
YES
-
Nebo for LG
NO
-
PCmover Professional
YES
-
行動裝置同步
NO
-
Wacom notes
NO
-
Bamboo Paper
YES
-
LG 智慧助理
YES
-
LG 快速指南
YES
-
LG 動態主題
YES
輸入裝置
-
鍵盤
全尺寸背光鍵盤 (US: 97 Key, UK: 98 Key w/ 3 Column Numeric Keypad)
-
定位裝置
含滑動及手勢功能的精密觸控板 (111.6 x 69.6mm)
LED
-
LED
電源, DC-In, 大寫鎖定, 網路攝影機
按鍵
-
按鍵
電源鍵
輸入/輸出埠
-
HP-Out
4環耳機, US type
-
USB Type C
2 (USB4, PD, DP, Thunderbolt™ 4) 1 (USB3.2, PD, DP)
使用者評論
哪裡購買
為你推薦
-
LG開學季加碼!9/9~9/30,加入購物車享$3,000折扣