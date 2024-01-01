gram 16'' Windows 11 極致輕薄AI筆電-曜石黑 (Intel® Core™ Ultra 5 226V)

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*模擬圖片僅供參考，實際依使用狀況有所差異。
*模擬圖片僅供參考，實際依使用狀況有所差異。
*包裝中不含以上平板電腦及行動裝置（需另外購買）。
*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
gram AI
AI效能 成就非凡
重新定義 AI 體驗，整合線上＆離線資料，提供安全的個人化解決方案，滿足全面的資料分析需求。LG gram AI 提供隱私保護與預測，提高生產力與效率。
分割畫面展示「gram AI」的兩種不同模式：左邊為「gram chat On-Device」模式，以粉色圖示表示，右邊則為「gram chat Cloud」模式，以藍色圖示表示。螢幕顯示著 AI 介面，代表在兩種 AI 功能之間流暢切換。
*gram AI (離線版 & 線上版) 僅支援英文與韓文介面。
*模擬圖片僅供參考，實際依使用狀況有所差異。
*gram chat 離線版旨在處理特定要求，不支援持續性對話。為達最佳效果，使用此功能僅能處理簡單直接的一次性要求。
gram AI 即時助理 (離線版)
*gram AI 即時助理 (離線版)部分功能僅限英文與韓文使用。
*模擬圖片僅供參考，實際依使用狀況有所差異。
*gram chat On-Device 功能讓您可與儲存在電腦中的文件互動，無法處理需要使用網際網路搜尋的日常簡單資訊或問題查詢。「Search by Conversation」目前正處於測試階段，日後將會進行更新。
*部分功能在初次使用時可能無法正常運作，因gram AI 離線版 (gram chat On-Device) 需要一段時間預先學習才能適應使用者。① gram AI 離線版 (gram chat On-Device) 需要對您電腦中的內容執行索引，使用當中資料組合字詞，因此可能需要一段時間才能達到預期的結果。② 如要使用電池用量偵測通知，系統至少需要 80 小時學習使用習慣。
*智慧檔案助理結果會因搜尋時存在的資料而異，不保證內容準確度，因此需要使用者自行驗證。
**系統大約每隔 2 秒擷取一次電腦螢幕，儲存空間上限為 13 GB。擷取的圖像在一段時間後會自動刪除。使用者可以透過 gram chat 上方的齒輪圖示，自訂要使用此功能的位置、畫面儲存時限以及容量。
**此功能預設為停用，可選擇是否開啟，如需使用即可自行啟用。
**此功能：① 可能難以搜尋手寫文字、模糊圖像或美術字型。② 準確的搜尋需要依賴完全匹配的文字，包括空格。③ 使用音頻擷取功能可能降低電腦效能。
***支援的系統設定：• 深色模式 / • Fn 鍵鎖定 / • 延長電池續航力 / • AI 電池用量偵測 / • 閱讀模式 / • 觸控板 / • 省電模式 / • USB-C 離線充電 / • 亮度控制 / • 聲音控制
gram AI 即時助理 (雲端版)
連動OpenAI GPT-4o生成解答
*模擬圖片僅供參考，程序經過簡化，實際依使用狀況有所差異。
*此服務提供 GPT4o 的付費功能，但不支援搜尋整合或程式碼編輯器功能。gram chat Cloud 在使用者註冊後的第一年免費提供，之後將轉為付費服務。在此期間，使用者將單獨收到通知，並且可以選擇是否退出使用。
**已連結 Google Workspace、Microsoft 365。
Windows 11 Copilot
探索 AI 潛能 發掘無限可能
藉由 Windows 的 Copilot，輕鬆獲得靈感與各式解決方案，還能將您的想法轉化為影像。只需輕輕一按，即可輕鬆啟用 LG gram 智慧工具，讓您的創意能盡情揮灑，將想像化為現實。
畫面展示一台筆記型電腦，螢幕上顯示 Windows 11 Bloom 壁紙，並特寫鍵盤上的專用 Copilot 鍵。「Copilot+PC」標誌在左上角搶眼地顯示，強調整合 AI 功能的特色。
*模擬圖片僅供參考，功能和應用程式的適用性可能因地區而有所差異。需要 Microsoft 帳戶和網際網路連線才能正常運作。
*在 Windows 11 最新的更新中，Windows 11 中的 Copilot 已在全球特定市場以預覽形式逐步推出。並非所有使用者都能同時使用 Copilot，因不同裝置和推出時間而有所不同。
*Windows 11 中的 Copilot 人工智慧功能效能可能會因使用者需求和使用環境的不同而有所差異，並且可能無法在所有使用情況下提供相同等級的效能。
*部分 Copilot+ PC 體驗將有免費更新，並將持續推出至 2025 年初。具體時間因裝置和地區而有所差異。詳情請查閱 aka.ms/copilotpluspcs
Recall
即刻回顧
透過描述您任何回憶中的線索，包含應用程式、文件及瀏覽網頁，就能隨時找到您所想要的資料。
Cocreator
激發您的無限創意
輸入文字描述並開始創作，接著Cocreator將根據指令生成作品，將您的創意完美呈現。
Live Caption
即時字幕
將直播或影片中的語音即時翻譯，支援 44 種語言，讓對話暢行無阻，將資訊完整掌握。
Window Studio Effects
提升視訊通話品質
不必擔心突如其來的視訊通話，透過創意濾鏡、減低雜訊功能，讓每次出場都完美無瑕。
*模擬圖片僅供參考，功能和應用程式的適用性可能因地區而有所差異。需要 Microsoft 帳戶和網際網路連線才能正常運作。
*在 Windows 11 最新的更新中，Windows 11 中的 Copilot 已在全球特定市場以預覽形式逐步推出。並非所有使用者都能同時使用 Copilot，因不同裝置和推出時間而有所不同。
*Windows 11 中的 Copilot 人工智慧功能效能可能會因使用者需求和使用環境的不同而有所差異，並且可能無法在所有使用情況下提供相同等級的效能。
*部分 Copilot+ PC 體驗將有免費更新，並將持續推出至 2025 年初。具體時間因裝置和地區而有所差異。詳情請查閱 aka.ms/copilotpluspcs
輕盈隨型
LG gram 擁有1,244g的極輕重量，輕鬆融入生活，同時經過嚴格的軍規認證，確保極高的耐用性，夠抵禦各種環境條件和外部壓力，讓您能在日常生活中輕盈隨型。
*模擬圖片僅供參考，實際依使用狀況有所差異。
*上述厚度為產品最薄的部分，重量僅基於筆記型電腦。請參閱官網以取得詳細的產品規格說明。
*LG gram：MIL-STD-810 標準測試和認證由 KOLAS Labs 於 2022 年 12 月進行。
通過由符合美國軍用標準的獨立實驗室進行的 7 項不同 MIL-STD 810H 耐久性實驗。
符合 MIL-STD-810H 的以下方法：方法 500.6 低壓（高度）（程序 I - 存放和方法以及程序 II - 操作）；
方法 501.7 高溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；方法 502.7 低溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；
方法 509.7 - 鹽霧測試；方法 510.7 - 灰塵；方法 514.8 - 振動；方法 516.8 撞擊（程序 II）- 運輸撞擊。
裝置在所有環境下的表現可能與測試時不同。在受控制的環境下執行測試。請勿嘗試。
*如果消費者進行此實驗並導致損壞，則不在保固範圍內。
*通過此測試並不表示適合作為軍事用途。
*模擬圖片僅供參考，實際依使用狀況有所差異。
*支援的顏色選項可能會因國家/地區而有所差異。
WQXGA 高解析度＆ DCI-P3 99% 極廣色域
生動清晰 視覺饗宴
透過WQXGA 高解析度＆DCI-P3 99% 極廣色域，沉浸於鮮豔豐富的色彩之中，提供生動色彩與細節。
*模擬圖片僅供參考，實際依使用狀況有所差異。
16 吋 16:10 顯示比例
拓展視線 盡情揮灑
16:10 顯示比例方便拓展視野，讓您擁有大螢幕大比例輕鬆瀏覽更多內容，而DCI-P3 99% 的廣色域表現，能夠提供更生動的細節和豐富的色彩。
*模擬圖片僅供參考，實際依使用狀況有所差異。
*以上各種程式不包含在套件（需另外購買）。
*DCI-P3 典型值(Typ.)為99%，最小值(Min.)為95%。
DCI-P3：由數位電影聯盟(Digital Cinema Initiatives)定義的色彩標準。
防眩光面板
體驗真實「視」界
娛樂工作的新體驗
防眩光面板無論在室內或室外都能提供最佳的視覺體驗，讓資訊清晰可見，進而提升工作效率。
*模擬圖片僅供參考，實際依使用狀況有所差異。
*亮度為 350 nits（典型值）。
Pro 效能 AI 應用完美結合
全新 Intel® Lunar Lake 專為AI而生
LG gram 擁有最新的Lunar Lake處理器搭載神經網路處理器 (NPU)，同時每秒可處理高達 40 兆次運算 (TOPS) 的 AI 任務， AI 效能相比前幾代提升超過三倍**，爲升級的 Copilot+ 體驗提供強大支援。憑藉創新的能效設計及專為AI而生的處理器，輕鬆應對任何問題，提供絕佳體驗。
*模擬圖片僅供參考，實際依使用狀況有所差異。
*Intel®、Intel 標誌及 Intel core 為 Intel Corporation 或其子公司的商標。
*NPU 和 GPU 的效能會因不同處理器而有所差異。
**所述效能基於 Intel 的內部基準測試，與上一代 Intel Core Ultra 處理器（系列 1）相比。
釋放 AI 力量 激發創作靈感
搭載 Intel 全新 AI 優化處理器，配備高達 512GB 的 NVMe Gen4 SSD 固態硬碟，同時還配有 16GB 的 LPDDR5x RAM，體驗完美卓越的處理效能，讓您盡情創造無限可能。
*模擬圖片僅供參考，實際依使用狀況有所差異。
*上述記憶體與 SSD 選項（零售價）會因國家/地區及型號而異。
*以上各種程式不包含在套件（需另外購買）。
LG gram Link
各種裝置 快速串連
可以輕鬆同時連接多達 10 台裝置，包括 iOS 和 Android 設備。提供在各種不同的裝置之間共享資料、文件，實現更靈活的工作方式。
*模擬圖片僅供參考，實際依使用狀況有所差異。
*為了正常運作，需要在您的行動裝置（iOS 和 Android）安裝 LG gram Link 應用程式，，要求使用 iOS 15.2 或以上版本，Android 9 或以上版本。
*包裝中不含以上平板電腦及行動裝置（需另外購買）。
*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
*gram Link 預計於未來更新，版本更新時間安排可能因國家而有所差異。
*模擬圖片僅供參考，實際依使用狀況有所差異。
*Dolby、Dolby Atmos 與雙 D 符號是 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的註冊商標。
長效持久超耐用
盡享無線樂趣
77Wh 大容量電池與AI Smart Assistant ，擁有長效的續航時間，能根據您的環境進行調整，提供最佳使用效能，延長電池壽命，免除電量焦慮，體驗極致的無線境界。
*模擬圖片僅供參考，實際依使用狀況有所差異。
*實際最大續航時間取決於產品型號、參數設定、使用方式、使用環境、應用程式與電源管理設定而略有差異。
*如需使用AI智慧助理的電池用量偵測通知功能，系統至少需要 80 小時學習使用習慣。
*模擬圖片僅供參考，實際依使用狀況有所差異。
主要規格
-
作業系統
Windows 11 Home
-
尺寸 (Inch)
16inch
-
處理器
Intel® Core™ Ultra5 226V
-
記憶體
16 GB LPDDR5X (8533MHz)
-
SSD
512GB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slots
-
重量 (kg)
1.244
-
解析度
WQXGA (2560X1600)
-
顯示晶片
Intel® Arc™ graphics
-
色域
DCI-P3 99% (Typical)
所有規格
INFO
-
產品類型
gram
-
年份
Y25
尺寸/重量
-
尺寸 (mm)
355.1 x 242.3 x 16.8
-
重量 (kg)
1.244
-
尺寸 (含外箱)(mm)
475 x 290 x 60
電池
-
電池
77 Wh Li-Ion
設計
-
顏色
曜石黑
系統
-
顯示晶片
Intel® Arc™ graphics
-
記憶體
16 GB LPDDR5X (8533MHz)
-
作業系統
Windows 11 Home
-
處理器
Intel® Core™ Ultra5 226V
顯示
-
亮度
350nit
-
色域
DCI-P3 99% (Typical)
-
面板類型
IPS
-
複數面板
LGD
-
Pol
Anti-Glare
-
比例
16:10
-
更新率
60Hz
-
解析度
WQXGA (2560X1600)
-
尺寸 (Inch)
16inch
安全性
-
指紋辨識
No
-
SSD Security
Yes
-
HDD Security
No
儲存空間
-
SSD
512GB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slots
聲音
-
音效
HD Audio with Dolby Atmos
-
喇叭
立體聲喇叭 2.0W x 2
連接性
-
藍芽
BT 5.3
-
網路攝影機
FHD Webcam with Dual Mic (No Face recognition)
-
無線
Intel® Wireless-BE201 (Wi-Fi 6, will support Wi-Fi 7 when updated)
電源
-
AC 變壓器
65W
-
AC 變壓器類型
USB Type-C
內建軟體功能
-
Dolby Atmos
Yes
-
LG gram Link
Yes
-
DTS X:Ultra
No
-
Intel® Connectivity Performance Suite
Yes
-
Intel® Unision
No
-
LG 顯示延伸
Yes
-
LG 簡易指南 / 故障排除指南
Yes
-
LG Glance by Mirametrix®
Yes
-
LG On Screen Display 3
Yes
-
LG 電腦手冊
No
-
LG Security Guard
No
-
快速分享
Yes
-
LG 更新 & 還原
Yes (需另外下載)
-
McAfee Live Safe (30天試用)
Yes
-
Microsoft 365 (30天試用)
Yes
-
PCmover Professional
No
-
Bamboo Paper
No
-
LG 智慧助理
No
散熱
-
散熱
風扇冷卻系統
輸入/輸出埠
-
HP-Out
4環耳機, US type
-
USB Type A
2 (USB 3.2)
-
USB Type C
2 (USB 4)
-
HDMI
HDMI 2.1 (4K@60Hz)