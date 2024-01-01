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產品及其顏色之供應因地區而異。 圖片的選項僅供參考，在台灣不一定均有販售。
台灣有販售之產品及其顏色的詳細信息，請參閱下面的“產品”標籤或 LG.com/tw。
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可以根据保管用途的不同选择冷冻箱或者冷藏箱。
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LG Objet Collection
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- 哑光玻璃材质具有薄雾般的柔和触感，能够淡雅地融入室内空间。
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LG Objet Collection
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