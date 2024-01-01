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簡約風格
24歲的Alexander Vithin來自俄羅斯聖彼得堡，他的一生都被幾何學與定量科學所深深吸引，這啟發他進入了一所大學修讀建築系。
他從20歲時開始拍攝俄羅斯的建築，到訪最多次的城市是莫斯科，因為那裡建造了最宏偉最昂貴的建築。多年來，他一直等待著能夠捕捉到這些建築的美麗與宏偉。
如今，他的攝影作品引領他走出了俄羅斯，他周遊歐洲，尋找不同國家與城市的建築物。 他的目標是啟發他的俄羅斯觀眾能從新的地方汲取靈感，以此來精煉他們的風格。 他的作品是他理想世界的投射，希望可以在自己的國家隨處看見這些建築，讓他的目標和信念，簡約和風格能在俄羅斯並存。
“近年來，我開始無休止地尋找每件事物的意義；從我Instagram個人主頁、網站、和其他社交平台上發佈的作品中可以明顯看出這一點，我在購買任何物品之前，都會問自己，我為什麼需要這件東西？”
“如果我有一個合理的理由，並且這件物品也符合我風格與功能的標準，我就會買下它，這些是我對我生活中所有事物的根本需求。”
“至於LG SIGNATURE，這些家電符合我所有的要求，是我想購買的產品。極簡，但能滿足所有生活在21世紀人類的需求。”
“它們無與倫比的品質和對每一個細節的關注真的令人著迷！不過，最重要的是，它們反映了品牌的態度和理念，即家電不僅要有功能性，而且要美觀。在我與LG SIGNATURE的多次合作中，我都一直在試圖強調這一點。”
“在我喜歡的四款產品中，我最愛的當屬LG SIGNATURE OLED 電視 W。每個細節都如此深思熟慮，精雕細琢，最終創造出一款全新產品。市面上的電視已了無新意，但這款產品徹底突破了障礙，為該領域的技術創造了一個新的標準。它可以兼容任何家居室內設計方案，可以擺放在任何位置，這點讓我驚嘆不已，我的照片證明了它的通用性。”