24歲的Alexander Vithin來自俄羅斯聖彼得堡，他的一生都被幾何學與定量科學所深深吸引，這啟發他進入了一所大學修讀建築系。

他從20歲時開始拍攝俄羅斯的建築，到訪最多次的城市是莫斯科，因為那裡建造了最宏偉最昂貴的建築。多年來，他一直等待著能夠捕捉到這些建築的美麗與宏偉。

如今，他的攝影作品引領他走出了俄羅斯，他周遊歐洲，尋找不同國家與城市的建築物。 他的目標是啟發他的俄羅斯觀眾能從新的地方汲取靈感，以此來精煉他們的風格。 他的作品是他理想世界的投射，希望可以在自己的國家隨處看見這些建築，讓他的目標和信念，簡約和風格能在俄羅斯並存。