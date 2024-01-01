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藝術與文化
現代主義空間與極簡主義設計
LG SIGNATURE 與3D藝術家Alexis Christodoulou合作。Alexis是一名無師自通的3D藝術家。過去10年他一直在自學電腦和設計，同時涉獵廣告和釀酒相關行業。
“在我的照片中，我將LG SIGNATURE產品的實際功能作為主要的思考，然後利用它們暗藏的設計細節加入到建築物的設計想法。”
“對於這台洗衣機，我使用了潔白無瑕的窗簾來對比產品的極簡主義風格，使創作出的空間不僅呼應了產品的設計，也呼應了它的功能性。”
“對於空氣清淨機，我使用了它的圓形外觀和潔淨空氣的設計概念，來思考它周圍的環境。”
“我很喜歡把產品分解成它們的基本功能，然後圍繞這些功能設計出不一樣的創意火花，我認為好的產品設計風格都是相似的——出色的設計必須先臣服於產品的基本功能，如果一台好看的洗衣機不能洗衣服又有什麼意義呢！”