“對於空氣清淨機，我使用了它的圓形外觀和潔淨空氣的設計概念，來思考它周圍的環境。”

“我很喜歡把產品分解成它們的基本功能，然後圍繞這些功能設計出不一樣的創意火花，我認為好的產品設計風格都是相似的——出色的設計必須先臣服於產品的基本功能，如果一台好看的洗衣機不能洗衣服又有什麼意義呢！”