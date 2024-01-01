We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
獨具藝術之眼的 #3 -
Andreas Wannerstedt
透過LG SIGNATURE創造出美麗的抽象環境
「細節不單只是細節，它們成就了設計。」長年在斯德哥爾摩的3D藝術家和藝術總監Andreas Wannerstedt引用真正的現代設計先驅Charles Eames的名言"堅信美麗總是存在於細節中"。他的作品受大自然所啟發，但立足於現實中，以其超現實和抽象的設計形式而聞名於世。
Andreas專注在物品形狀和空間之間的相互作用，進入一個物理學、動態學和可預測性的異想世界中，創建出成熟但奇特的風格。他的ASMR風格動畫因能引發極大的獨特滿足感而廣受歡迎，透過將觀眾帶入一種近乎沉思的催眠效果狀態中，給予他們完全放鬆的體驗感受。
與 LG SIGNATURE 品牌理念相符，Wannerstedt相信科技可以驅動萬物的形狀，並能啟發當代藝術。 深深將藝術與科技交織在一起，他經常打破作品中物理定律的界限，尤其是重力和摩擦定律的應用。
Wannerstedt表示:他使用 LG SIGNATURE 頂級家電所得到的靈感，因為一樣具有相同實現科技與美感的核心理念和願景，既達到實用的目標，也深深具有功能性的美感，獨特性和差異性。
Wannerstedt 說：「品牌的 DNA 融合了先進技術、完美的性能和頂級的設計，這給我帶來了真正的啟發。」
因為與 LG SIGNATURE 擁有相同的價值理念，Wannerstedt 創作出引人入勝的藝術品，以協助將 LG SIGNATURE 的產品形象藝術化。透過巧妙地將3D藝術品與兩個旋轉圓柱體結合，以代表具兩個洗滌滾筒 TWINWash™ 和雙重控制，將家電簡化到只剩下最重要的元素，以顯示其內部本質，同時突出其清新、簡約，但不失引人注目的設計。
Wannerstedt 展示 LG SIGNATURE OLED 8K，展現其獨一無二的特性，透過使用意象空間中的圖片，自然地與周圍環境融為一體。他的作品透過 OLED 8K 呈現，可見的巨大擺錘，利用相同的顏色、錯位和細節來完成這幅巨大的動態3D作品。
Wannerstedt 對這次與 LG SIGNATURE 合作相當興奮且喜愛，這次合作深深地引發他的共鳴。就像他的藝術風格和哲學思維一樣，LG SIGNATURE 刪減了所有不必要的複雜元素，進而達到簡約的美麗。考慮到這樣的理念並透過深度的自由創作，他說：「我真心認為，本次與 LG 的創意合作，是一次完美結合。」
關於 Andreas Wannerstedt :
Andreas Wannerstedt在1981年出生於瑞典的Trollhättan，是駐守在斯德哥爾摩的一位3D藝術家和藝術總監，專門研究3D雕塑和循環動畫製作。在斯德哥爾摩著名的「Hyper Island」學校實習後不久，Wannerstedt到洛杉磯為一家名為「Exopolis」的工作室工作，在那裡，他在為Apple和好萊塢大電影製作項目的同時，也得以認識到3D及其無窮盡的潛力。此後，他與Google、Adidas、IKEA、可口可樂、Spotify、COS、Audi、OMEGA 和Swarovski等世界知名品牌合作。