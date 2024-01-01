「細節不單只是細節，它們成就了設計。」長年在斯德哥爾摩的3D藝術家和藝術總監Andreas Wannerstedt引用真正的現代設計先驅Charles Eames的名言"堅信美麗總是存在於細節中"。他的作品受大自然所啟發，但立足於現實中，以其超現實和抽象的設計形式而聞名於世。

Andreas專注在物品形狀和空間之間的相互作用，進入一個物理學、動態學和可預測性的異想世界中，創建出成熟但奇特的風格。他的ASMR風格動畫因能引發極大的獨特滿足感而廣受歡迎，透過將觀眾帶入一種近乎沉思的催眠效果狀態中，給予他們完全放鬆的體驗感受。