出生於1990年的Anna Devís和Daniel Rueda是兩位極富想象力的西班牙攝影師，他們在瓦倫西亞理工大學相遇，兩人都畢業於建築學院。他們利用自己的建築設計背景，透過趣味和驚喜的照片來講述故事，這與傳統的建築攝影形成了鮮明對比。他們擅長的風格以幽默、富有創意、精確，以及從城市景觀、幾何與極簡主義中汲取靈感的優質美學為特點進行設計的思考。

隨著網路上人們對藝術的興趣日益濃厚，他們的作品得以在全球的讀者中傳散，這一點在Instagram上尤為明顯，他們在這裡以另一個個人形象更為出名：@anniset 和@adcuerda。他們獨樹一格的風格也讓他們得以與Facebook、Netflix、可口可樂和迪士尼等知名品牌合作，除了參加無數廣告宣傳活動之外，他們的作品還出現在節目宣傳海報、書籍封面，並在許多國際雜誌上刊登，如《Surface雜誌》、《紐約時報時尚雜誌（The New York Times Style Magazine）》、《嘉人（Marie Claire）》、《Glamour》和《國家報（El País）》。