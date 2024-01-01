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從城市景觀、幾何學、
和極簡主義中汲取靈感的優質美學
出生於1990年的Anna Devís和Daniel Rueda是兩位極富想象力的西班牙攝影師，他們在瓦倫西亞理工大學相遇，兩人都畢業於建築學院。他們利用自己的建築設計背景，透過趣味和驚喜的照片來講述故事，這與傳統的建築攝影形成了鮮明對比。他們擅長的風格以幽默、富有創意、精確，以及從城市景觀、幾何與極簡主義中汲取靈感的優質美學為特點進行設計的思考。
隨著網路上人們對藝術的興趣日益濃厚，他們的作品得以在全球的讀者中傳散，這一點在Instagram上尤為明顯，他們在這裡以另一個個人形象更為出名：@anniset 和@adcuerda。他們獨樹一格的風格也讓他們得以與Facebook、Netflix、可口可樂和迪士尼等知名品牌合作，除了參加無數廣告宣傳活動之外，他們的作品還出現在節目宣傳海報、書籍封面，並在許多國際雜誌上刊登，如《Surface雜誌》、《紐約時報時尚雜誌（The New York Times Style Magazine）》、《嘉人（Marie Claire）》、《Glamour》和《國家報（El País）》。
“我們從LG SIGNATURE最具代表性的兩款產品：OLED電視W和雙能洗洗衣機中獲取靈感，創作了兩幅不同的攝影作品。我們的想法並不是簡單地幫家電拍照，而是用它們創造出啟發人心的藝術作品，我們想通過影像傳達的概念和想法讓產品在畫面中表現出意義，所以如果你把它們從畫面中移除，作品就沒有任何意義了。”
“對我們來說，科技是一件美好的事情。有些人甚至會說，科技本身就是藝術形式的一種。如果真是這樣——我們也相信這是真的——那麼LG SIGNATURE OLED 電視 W一定是一款真正的傑作……！”
“另一方面，當我們提出對LG SIGNATURE洗衣機的想法時，我們在想：誰說做家務不能成為一種樂趣呢？也許就是那些質疑家電也能和藝術品一樣美觀的人吧？通過這幅攝影作品，我們想要創造出一個趣味怪異、讓時尚和可以互相結合的畫面。”