LG SIGNATURE

在2020年LG SIGNATURE於2020年美國消費性電子展創新獎 (CES 2020 Innovation Awards) 展覽期間，LG SIGNATURE革命性的可捲曲 OLED電視和OLED 8K電視，以其在設計和技術上的卓越表現得到了認可，獲得了最佳創新獎和榮譽獎。

* 2020年美國消費性電子展創新獎 (CES 2020 Innovation Awards) 的評選是基於提交給評審的產品。