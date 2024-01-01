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LG SIGNATURE
於2020年美國消費性電子展上亮相
LG推出了優質的88型和77型的LG SIGNATURE OLED 8K電視(型號88/77 OLED ZX)，每一款產品的8K解析度表現，皆超越了由美國消費技術協會(CTA)定義的8K Ultra HD超高清晰解析度的官方標準設定。
LG SIGNATURE OLED TV
榮獲大獎
在2020年LG SIGNATURE於2020年美國消費性電子展創新獎 (CES 2020 Innovation Awards) 展覽期間，LG SIGNATURE革命性的可捲曲 OLED電視和OLED 8K電視，以其在設計和技術上的卓越表現得到了認可，獲得了最佳創新獎和榮譽獎。
* 2020年美國消費性電子展創新獎 (CES 2020 Innovation Awards) 的評選是基於提交給評審的產品。
LG 最新 8K 電視搭載全新第三代 α (Alpha) 9 AI 影音智慧處理晶片，性能大幅升級。 2020系列新品藉由導入深度學習技術，藉由 AI 為基礎的 8K 升頻，提供絕佳的影像及音效品質。 AI 8K 升頻以智慧深度學習網絡為基礎，透過分析內容並採用四階段影像降噪，以及影像頻率的畫質增強器，將解析度較低的內容提升至接近 8K 水準，帶給觀眾生動且精確的 8K 影像。
LG SIGNATURE OLED TV R（型號 65RX）可捲式顯示器的動態表現。OLED 裝置不僅令人驚嘆，更驗證品牌在技術上的領導地位以及創新與顛覆能力。
LG OLED 是當今世上最先進的顯示技術，能夠從任何角度提供極致純黑和驚人對比，完美展現卓越影像。自體發光像素能夠單獨開啟與關閉，令影像栩栩如生。LG OLED 顯示器不需要背光源，外型極致纖薄輕巧，因此能讓電視機完美貼合牆面，或如海報般輕鬆捲起收納。
LG SIGNATURE還將從2020年起在13個主要市場推出全新且專業的紅酒儲藏櫃， 以此擴大其頂級家電產品陣容。LG SIGNATURE紅酒儲藏櫃採用品牌獨家技術，為任意品種或年份的葡萄酒打造最佳貯藏環境，為葡萄酒冷藏設定新標準。
恆溫控制和恆濕控制，讓溫度的最佳儲存保持在±0.5攝氏度內，並維持所需的精確濕度，使葡萄酒處於最佳狀態。多重溫度控制允許使用者在所需的精確條件下同時貯藏喜愛的不同品種的葡萄酒。
這款專業紅酒櫃配有三層鏡面玻璃，通過阻擋紫外線進一步保護貯藏的物品。輕敲兩次還可以使玻璃面板變透明，不必開門就能看到裡面，並有助於防止冷空氣流失。
此外，LG SIGNATURE 專業儲酒櫃呈現出各種獨特、方便的功能特性。自動升起的抽屜和自動開啟的門使獲取變得更加方便，讓大量儲藏的多瓶葡萄酒更能便利拿取。
由國際建築師事務所Studio Fuksas策劃的LG SIGNATURE全系列優質產品，突顯了LG頂級品牌所代表的無限風格和可能性。
* 每個國家的產品功能及外觀可能不同。