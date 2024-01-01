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拉斯維加斯的精彩瞬間：
LG SIGNATURE 在 2021 年消費電子展上，
帶來令人難忘的產品發表亮點。
LG SIGNATURE 在精心策劃的線上展覽中，將拉斯維加斯的五彩繽紛和其城市魅力，結合前瞻的藝術品味與產品功能，創造雋永且嶄新的超凡境界。
以「拉斯維加斯的偉大時刻」為主題，LG SIGNATURE 在2021年 CES® 美國消費電子展上的數位線上展示會，吸引來自世界各地的「參觀者」。該品牌的展覽將其最新的優質產品與來自拉斯維加斯令人驚嘆的景色相結合，向拉斯維加所獨有的城市特徵致上最高的敬意。
如同 LG SIGNATURE 世界級家電的極簡設計，精心策劃的線上展覽，讓參觀者探索奢華生活的新創產品，包括時尚的 OLED 電視 - LG SIGNATURE OLED R 和 OLED 8K、敲敲門冰酒櫃、敲敲門冰箱、雙能洗洗衣機、空氣清淨機。
LG SIGNATURE OLED R：
全新體驗，全新可能
作為首款採用卷軸式的 OLED 電視，LG SIGNATURE OLED R 堪稱名副其實的「遊戲規則創造者」。在不使用時，這款可捲曲的螢幕可完全收進電視底座，藉此帶來全新的空間整合度和用戶體驗。就像拉斯維加斯一樣，LG SIGNATURE OLED R 拒絕陳舊觀念，並擁抱全新的一切可能性。
- * LG SIGNATURE OLED R尚未在台灣上市。產品功能可能因國家地區而有差異，確切上市時間及產品資訊請以官網公布為主。
LG SIGNATURE 冰酒櫃：精準溫控
LG SIGNATURE 冰酒櫃與荒漠城市在滿足品酒鑑賞家方面有著幾乎無法比擬的地位。拉斯維加斯的許多頂級餐廳讓您有機會體驗世界上最好的葡萄酒，而冰酒櫃則為您提供了一個完美的解決方案，讓您可在家中儲藏和享受這些珍貴的葡萄酒。精確的溫度控制可將波動幅度控制在±0.5度以內，並可針對不同的層架進行獨立溫度調整，讓冰酒櫃可保存任何一種葡萄酒的完整風味。
LG SIGNATURE 冰箱：品味極鮮
LG SIGNATURE 冰箱既時尚又實用，既能保持食物的新鮮，又能以最先進的方式提供便利的取用。只需輕輕敲兩下，LG InstaView™ 技術就會照亮冰箱內部，讓人聯想到經常照亮拉斯維加斯夜空的壯觀煙火表演，讓人驚嘆不已。
LG SIGNATURE 洗衣機：衣著極淨
LG SIGNATURE 洗衣機讓人聯想到著名拉斯維加斯的豪客摩天輪 High Roller。在輕柔呵護的模式下，洗衣機能為精緻的衣物提供專業的清潔品質。滾筒緩慢而平穩的運轉，安靜而優雅，與矗立在拉斯維加斯大道中心著名的550英尺高的結構相呼應。
LG SIGNATURE 空氣清淨機：呼吸極沁
LG SIGNATURE 空氣清淨機的雨景窗設計精巧，與拉斯維加斯世界著名的水舞噴泉秀呼應著。在空氣清淨機淨化和過濾空氣的同時，內部的水珠似乎也順著節奏猶如「跳舞」一般，令人感到愜意放鬆，並可清楚感受空氣淨化的過程。
- * LG SIGNATURE 空氣清淨機尚未在台灣上市。產品功能可能因國家地區而有差異，確切上市時間及產品資訊請以官網公布為主。
正如拉斯維加斯這座城市本身的獨特之處，LG SIGNATURE 成為 2021 年消費電子展上的創新代表，將一如既往地為消費者提供最佳產品與服務。