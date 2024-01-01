以「拉斯維加斯的偉大時刻」為主題，LG SIGNATURE 在2021年 CES® 美國消費電子展上的數位線上展示會，吸引來自世界各地的「參觀者」。該品牌的展覽將其最新的優質產品與來自拉斯維加斯令人驚嘆的景色相結合，向拉斯維加所獨有的城市特徵致上最高的敬意。