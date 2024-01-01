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是Alessandro Mendini
最後一個原創素描開瓶器
LG SIGNATURE 及知名設計公司展示世界著名的Alessandro M. 的獨特版本開瓶器
LG SIGNATURE 很高興推出特別限量版「 Alessandro M」開瓶器，由傳奇大師 Alessandro Mendini 所設計。 獨特開瓶器的設計靈感來自於頂級家電品牌系列產品，並且是設計師最後的原創設計
Alessandro Mendini 是現代工業設計及建築界的巨匠，於2019年2月去世。然而，他對設計與工作質量和多樣性的看法仍然具有深遠的影響力。
LG SIGNATURE 和 Alessandro Mendini 因對審美觀及實用設計的共同熱愛而攜手合作，並於2018年開始合作，當時他本人親自指導獲得空前成功的LG SIGNATURE 藝術週。此次展覽的靈感源於德國藝術學院 Bauhaus，該學院以尋求透過形式和功能結合統一所有藝術學科而聞名
當時 Mendini 以建築與設計師觀點指出，LG SIGNATURE 分擔了他其中一個主要的憂慮，他說：「當我看到 LG SIGNATURE 產品的那一刻，我便感覺到該品牌是致力達到功能與設計間的和諧。」
為了讓 Mendini 的最後一幅原創素描可以再現經典，LG SIGNATURE 和由這位已故設計師所創立的設計工作室 Atelier Mendini 共同合作。作為 Alessandro Mendini 的最後一個手繪素描設計，這款特別版的開瓶器僅生產了1,500件，並將於全球每一個 LG SIGNATURE 冰酒櫃售出時，作為限量禮送出
滑亮細緻的無縫設計，LG SIGNATURE WiFi 敲敲看智慧溫控冰酒櫃可容納65瓶酒，其獨特技術可為任何品種或年份的酒打造理想的儲藏環境，其人性化設計功能目的在簡化消費者的生活，從而變得更輕鬆
多重溫度控制將溫度波幅降至最低，確保提供保持葡萄酒風味和質地所需的穩定條件*，而多重溫度控制允許用戶儲存幾種不同類型的葡萄酒，每種葡萄酒都處於所需的精確氣候控制條件下儲存。透過減少振動控制可保持其風味，而控制最佳濕度可保持葡萄酒的質量、軟木塞的彈性和標籤質量**。
- * 基於UL測試結果，使用LG內部測試方法測量葡萄酒儲藏室中平均峰間溫度波幅。適用於LGE型號LSR200W。在高、中、低溫設置。實際使用情況結果可能會有所不同。
- ** 基於使用LG內部測試方法測量葡萄酒儲藏室中平均濕度的UL測試結果。適用於LGE型號LSR200W。空載和11°C溫度設置。實際使用情況結果可能會有所不同。
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