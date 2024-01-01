Alessandro Mendini 是義大利知名建築師、設計師及藝術家，也是80年代透過「新現代主義」復興義大利設計的主角之一

他從自畫像創建出其代表性的 Sandro M. 和從受到設計師 Ann Gili 的影響創造出 Anna G. 開瓶器。全球每分鐘會有一個 Sandro M. 售出

Sandro M. LG SIGNATURE 限量版是 Mendini 的最後一個原創設計