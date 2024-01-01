“在與LG SIGNATURE的合作中，我創造了一些由極少的基本元素組成的圖像—純粹的幾何形狀和現代建築的角度、光與影構成的圖案—這些元素一起發揮作用去凸顯產品的極致美感。”

“真正讓這個品牌與眾不同的是，LG SIGNATURE產品所擁有的驚喜元素。這些產品具有真正神奇的功能以及愉悅的使用感，比如當你輕敲冰箱透明窗門時，冰箱內的LED燈就會亮起；洗衣機有一個隱藏的迷你洗衣槽；電視螢幕薄如壁紙；空氣清淨機能讓你透過360度雨景窗看到運轉的過程。能看到這種特殊的產品和諧地融入日常生活，真的是太棒了。同樣地，在我的作品中，我總是試圖找到那種神奇的感覺，無論是透過敘事還是創造出結合了和諧與驚喜元素的作品。”