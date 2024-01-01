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藝術與文化

現代主義空間
和極簡主義設計

創造者minh tran微笑著的黑白個人照片

LG SIGNATURE 與攝影師Minh Tran合作。他是一名常駐加州的攝影師，起初是一名建築師，後來成為平面設計師和藝術總監，之後轉行成為攝影師。

一張lg signature oled 電視掛在墻上的黑白照片，有一些結構和透過結構形成的陰影

他的個人風格是在捕捉簡約和優雅的同時，以視覺敘事創造逃避現實感。在Instagram出現後，他開始在這個平台上發佈自己的作品，讓他擁有了大量對他的極簡主義攝影風格感興趣的粉絲。

一張lg signature 冰箱靠在墻邊的黑白照片，有一些結構和結構形成的陰影

2017年，他的社群帳號被《Surface》雜誌評為“最佳個人Instagram”。透過社群媒體，許多客戶找到他的作品，正因如此，BMW、三宅一生（Issey Miyake）、安縵酒店（Aman Hotels）、Mr Porter、雷克薩斯、Soho House和愛迪達（Adidas）等公司均有過合作。

一張lg signature洗衣機放置在建築空間正中央的黑白照片，天花板上有陽光投射下來
一張lg signature空氣淨化器放置在建築場地左側的樓梯上的黑白照片

“LG SIGNATURE‘以藝術為名’的設計哲學與我的設計理念產生了共鳴。我的個人風格是純淨、沉思、和永恆。”

創作者minh tran站在建築空間的右側，凝視著掛在墻上的lg signature oled電視w
在一處獨特的建築場所內，創作者minh tran站在lg signature冰箱前面，凝視著它

“它的理念是，一旦你淬鍊出一個場景的基本元素，你就能看到蘊含在內的光線、幾何形狀、或是情緒中的美。我喜歡創造一個屬於未來、甚至是過去的形象。”

lg signature 洗衣機放在畫面左邊，右邊有一把椅子，有人的雙腿架在椅子上
lg signature 空氣淨化器放在左前方，minh tran站在後面，他和空氣淨化器之間放置著幾面玻璃墻

“在與LG SIGNATURE的合作中，我創造了一些由極少的基本元素組成的圖像—純粹的幾何形狀和現代建築的角度、光與影構成的圖案—這些元素一起發揮作用去凸顯產品的極致美感。”

“真正讓這個品牌與眾不同的是，LG SIGNATURE產品所擁有的驚喜元素。這些產品具有真正神奇的功能以及愉悅的使用感，比如當你輕敲冰箱透明窗門時，冰箱內的LED燈就會亮起；洗衣機有一個隱藏的迷你洗衣槽；電視螢幕薄如壁紙；空氣清淨機能讓你透過360度雨景窗看到運轉的過程。能看到這種特殊的產品和諧地融入日常生活，真的是太棒了。同樣地，在我的作品中，我總是試圖找到那種神奇的感覺，無論是透過敘事還是創造出結合了和諧與驚喜元素的作品。”

創作者minh tran的黑白個人照片，右邊印著他的親筆簽名
了解更多 : http://www.thismintymoment.com
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